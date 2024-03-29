Ответ Макрону: фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" отправлен в Красное море

Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке

4:34 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" и ракетный крейсер "Варяг" направлены в Красное море для решения ряда важных военных задач.

Фото: Минобороны Эритреи by shabait.com

На Западе гадают, зачем два военных корабля РФ отправлены в Красное море

Пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что группа боевых кораблей ТОФ пересекла Баб-эль-Мандебский пролив и вошла в Красное море. В составе отряда — ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников", который после модернизации стал носителем гиперзвуковых ракет "Калибр".

Сообщается, что в "дальнем походе" перед заходом в Красное море экипажи кораблей "успешно прошли Аденский залив, где отработали серию корабельных учений по различным сценариям действий условного противника".

Конечный пункт назначения кораблей из сообщения неясен, как и причины, по которым Россия направила суда в этот район, комментирует новость Bloomberg.

Однако можно попробовать поразмышлять...

Красное море — самый опасный торговый путь в мире

Район Красного моря — один из самых опасных в мире из-за действий Йемена, который объявил войну Израилю. Йеменские ракеты и БПЛА топят корабли, направляющиеся в эту страну или имеющие к ней отношение, в том числе американские и британские. США создали коалицию и направили от её имени эскадру в Красное море и Аденский залив. Она иногда бьёт по целям в Йемене, однако атаки хуситов продолжаются.

Как сообщают их лидеры, на данный момент атаке подверглись 63 "вражеских корабля", в том числе ракетами, летящими со скоростью, "более чем в три раза превышающей скорость звука".

Россия опровергла сообщения о том, что Йемен гарантировал её судам (которые, в частности, везут нефть в Индию), безопасный проход. Bloomberg отмечает, что Иран, Россия и Китай недавно провели совместные военно-морские учения в акватории Оманского залива Аравийского моря в Индийском океане, в которых приняли участие также корабли "Варяг" и "Маршал Шапошников". Цель учений — "обеспечить региональную безопасность в общих интересах".

Пункт прибытия — Эритрея

По данным минобороны Эритреи, "Маршал Шапошников" и "Варяг" 28 марта прибыли в порт Массауа. Ожидается проведение совместных учений моряков двух государств, обмен опытом.

Этот визит станет первым за 30 лет дипломатических отношений между Россией и Эритреей, которая в голосовании резолюций на Генассамблее ООН всегда занимает пророссийскую позицию по украинскому вопросу.

Какие задачи у "дальнего похода" "Маршала Шапошникова" и "Варяга"

Нет сомнений, что Россия стремится к стабильному и сильному присутствию в Красном море, поэтому первая задача вояжа — "демонстрация флага" в обстановке, которая далека от спокойной. Россия сигнализирует о своей готовности участвовать в происходящем в регионе, что потенциально может существенно изменить динамику событий. Несомненно, это ответ на притязания Франции войти в Одессу, что повлечёт за собой морское противостояние с НАТО в Чёрном море. Тогда удары с "Маршала Шапошникова" из Красного моря будут своевременны. Израильские источники заметили, что одновременно российские войска продолжают расширять своё присутствие на Голанских высотах со стороны Сирии и ​​планируют в ближайшее время открыть там 11-й наблюдательный пункт. Усиление присутствия России вдоль израильско-сирийской границы может послужить укреплению её позиций как ключевого игрока в случае более широкого конфликта в регионе, считают израильтяне. Не будем забывать, что Иран нам друг, но и Египет и ОАЭ — тоже. Россия действительно может сыграть стабилизирующую роль для судоходства в Красном море по их просьбе. Другое дело, что в долгу арабские страны тоже остаться не должны. Возможно также, что РФ решила, наконец, создать базу ВМС именно в Эритрее, а не в Судане, где и не очень стратегически выгодно, да и местные власти никак не определятся. Это важно, потому что США, Франция, Китай, Италия уже имеют военные базы в Джибути, откуда контролируют "свободу судоходства".

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