Ответ Макрону: фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" отправлен в Красное море

Носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" и ракетный крейсер "Варяг" направлены в Красное море для решения ряда важных военных задач.
Пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что группа боевых кораблей ТОФ пересекла Баб-эль-Мандебский пролив и вошла в Красное море. В составе отряда — ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников", который после модернизации стал носителем гиперзвуковых ракет "Калибр".
Сообщается, что в "дальнем походе" перед заходом в Красное море экипажи кораблей "успешно прошли Аденский залив, где отработали серию корабельных учений по различным сценариям действий условного противника".
Конечный пункт назначения кораблей из сообщения неясен, как и причины, по которым Россия направила суда в этот район, комментирует новость Bloomberg.
Однако можно попробовать поразмышлять...
Район Красного моря — один из самых опасных в мире из-за действий Йемена, который объявил войну Израилю. Йеменские ракеты и БПЛА топят корабли, направляющиеся в эту страну или имеющие к ней отношение, в том числе американские и британские. США создали коалицию и направили от её имени эскадру в Красное море и Аденский залив. Она иногда бьёт по целям в Йемене, однако атаки хуситов продолжаются.
Как сообщают их лидеры, на данный момент атаке подверглись 63 "вражеских корабля", в том числе ракетами, летящими со скоростью, "более чем в три раза превышающей скорость звука".
Россия опровергла сообщения о том, что Йемен гарантировал её судам (которые, в частности, везут нефть в Индию), безопасный проход. Bloomberg отмечает, что Иран, Россия и Китай недавно провели совместные военно-морские учения в акватории Оманского залива Аравийского моря в Индийском океане, в которых приняли участие также корабли "Варяг" и "Маршал Шапошников". Цель учений — "обеспечить региональную безопасность в общих интересах".
По данным минобороны Эритреи, "Маршал Шапошников" и "Варяг" 28 марта прибыли в порт Массауа. Ожидается проведение совместных учений моряков двух государств, обмен опытом.
Этот визит станет первым за 30 лет дипломатических отношений между Россией и Эритреей, которая в голосовании резолюций на Генассамблее ООН всегда занимает пророссийскую позицию по украинскому вопросу.
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