США и Великобритания не могут справиться с хуситами

Согласно информации агентства Блумберг, несмотря на использование дорогостоящего военного оборудования, США и их союзникам не удается эффективно противостоять атакам хуситов на гражданские грузовые суда и военные корабли в Красном море.
Командующий флотилией США в этом регионе контр-адмирал Марк Мигес признал, что им предстоит еще много работы в этом направлении.
По словам неназванных источников, сдерживание хуситов обходится США очень дорого и является для них убыточным. При этом западные чиновники считают, что хуситы сохранят возможность наносить удары по судам и военным кораблям еще в течение нескольких месяцев. Более того, если из-за атак хуситов погибнут иностранные военнослужащие, США могут перейти к прямым ударам по лидерам движения.
Движение "Ансар Алла" (хуситы), контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. В ответ ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через этот регион. Хуситы заявляют, что их действия направлены на помощь палестинцам в секторе Газа и не мешают свободе судоходства.
В свою очередь, США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Однако представитель высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство и неоправданную агрессию.
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