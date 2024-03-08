"Доходы снизились": прибыль Суэцкого канала резко сократилась из-за атак хуситов

Суэцкий канал потерял половину доходов из-за хуситов

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр финансов Египта Мухаммед Мааит в интервью телеканалу Sada El Balad заявил, что доходы Суэцкого канала сократились наполовину из-за атак хуситов в Красном море.

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По словам Мааита, рост напряжённости в Красном море, где хуситы продожают атаковать связанные с Израилем и США торговые суда, крайне негативно отразился на прибыльности эксплуатации Суэцкого канала.

"Доходы канала снизились на 50%", — сообщил министр.

Ранее в Международном валютном фонде констатировали, что объём морских перевозок через Суэцкий канала сократился на 55%. Среди причин были названы не только обстрелы хуситами торговых судов, но и продолжающийся палестино-израильский конфликт.

Стоит отметить, что сборы за проход по Суэцкому каналу являются главным источником иностранной валюты для Египта, который переживает тяжелейший экономический кризис. Водная артерия, соединяющая Красное и Средиземное море, приносит стране до 9,4 миллиарда долларов в год.

Йеменские хуситы объявили, что начинают атаковать торговые суда, связанные с Израилем, США и их союзниками в ответ на агрессию против палестинского народа. Используя баллистические ракеты и беспилотники, представители движения "Ансар Аллах" регулярно наносят удары по судам в Красном море. Их действия привели к тому, что многие крупные транспортные компании отказались от использования этого маршрута, а для тех, кто по-прежнему пытается его использовать, расходы на страховку грузов и оплату труда моряков возросли в несколько раз. Альтернативный маршрут в обход Африки вокруг мыса Доброй Надежды занимает на 10-14 дней больше.