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Дмитрий Плотников
США затрещали. Техас, Калифорния и Нью-Йорк — на выход из страны

Всё больше американцев поддерживает отделение своих штатов от США

3:32
Мир » Северная Америка

Это любопытно, но призывы к отделению Техаса от США становятся всё громче, и сторонники этого говорят, что это может остановить потоки мигрантов из Мексики, не подвергаясь ограничениям со стороны федерального правительства.

Всё больше американцев поддерживает отделение своих штатов от США
Фото: commons.wikimedia.org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сепаратизм по американски

В штате, возможно, самое шумное сепаратистское движение в стране, однако оно не самое популярное — как показывает новый опрос, это относится к Аляске.

По данным опросов, более 35 процентов жителей Аляски (в Техасе — 31 процент) хотят, чтобы они вышли из состава Соединённых "Государств" Америки.

По словам социологов, выйти хотят не только штаты, "болеющие" за республиканцев — управляемые демократами Калифорния и Нью-Йорк следующие в очереди на выход в дверь с надписью "EXIT". За отделение выступают 29 и 28 процентов, соответственно.

Жители Оклахомы (28 процентов), Небраски (25 процентов), Джорджии (25 процентов), Флориды (24 процента) и Вашингтона (24 процента) тоже подумывают, как покинуть страну.

Социолог Тейлор Орт заявил, что проведенный в феврале опрос примерно 35 тысяч взрослых выявил "значительную поддержку" по разделу страны. А что касается всей страны, то 23 процента респондентов хотели бы, чтобы их штаты вышли бы из США. Около 50 процентов выступали против, а 27 процентов не определились.

Журналисты США отмечают всплеск "сепаратизма" из-за "политической поляризации, растущей напряженностью между городами и сельской местностью и разногласиями между штатами… и федеральным правительством по таким вопросам, как иммиграция и безопасность границ".

Причины "побега"

Также опросы показывают, что молодые люди более склонны к отделению, чем более старшие американцы. Кстати, республиканцы — большие поклонники раскола, чем демократы, независимо от того, в каком штате они живут. Но Штаты с наибольшей долей сепаратистов не имеют прямого отношения к политике, это больше связано с размером штата, населением и с его экономикой.

Например, склоняющиеся к "побегу" Аляска, Техас, Калифорния и Нью-Йорк занимают высокие позиции по численности населения и площади суши. Они также обладают достаточным экономическим влиянием, чтобы справиться с этим в одиночку — за исключением Аляски. Но у неё достаточно развита добыча нефти и полезных ископаемых.

Однако одной народной поддержки недостаточно для отделения штатов — как показала отколовшаяся Конфедерация во время Гражданской войны. Многие юристы говорят, что Конституция США не позволяет штатам отказываться.

А опрос показал, что около четверти американцев думали, что штаты могут отделиться в соответствии с Конституцией, в то время как 1/3 заявила, что не могут.

Сторонники выхода из страны утверждают, что в некоторой степени они вдохновились выходом Британии из Европейского союза. А сам выход поможет разрешить растущий иммиграционный пограничный кризис и борьбу с Вашингтоном за то, кто будет контролировать границу с Мексикой.

Характерно, что такие разговоры в Соединённых Штатах становятся всё громче. Нет никакого сомнения, что людей к этому подталкивает нерациональная политика властей, для которых мнения и заботы народы оказались менее интересны, чем собственные непомерные амбиции. В любом случае, нам чрезвычайно любопытно за этим наблюдать…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша техас аляска
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