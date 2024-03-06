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Дмитрий Плотников
Сатана поглотит Америку. В школах США разрешено поклоняться дьяволу

В США сатанистам разрешили продвигать своё учение в школах

3:46
Мир » Северная Америка

В США намерены обращать людей в новую веру. По крайней мере в штате Флорида подготовлено два законопроекта, которые (при их одобрении) с лета этого года разрешат сатанистским священникам "Храма Сатаны" (а священникам ли?) служить капелланами-добровольцами в государственных школах штата.

В США сатанистам разрешили продвигать своё учение в школах
Фото: Fables on Ainhoa

Якобы они будут заниматься программой поддержки, обращать учащихся в свою веру и тому дьявольски подобное.

Сатанизм с малых лет

Законодатели ссылаются на то, что нельзя каким-то религиозным группам диктовать своё видение религиозный направленности. А в данном случае нельзя запрещать "Храм сатаны".

Несмотря на то, что многие американские родители против этого, поскольку, ясное дело, что ни к чему хорошему это не приведёт, законодатели настойчиво утверждают, что у в США мультикультурность и мультирелигиозность. И якобы ничего страшного, если сатанисты будут учить детей своим сатанинским штучкам.

Однако вызывает вопросы трактовка. Что значит мультирелигиозность? И что значит для человечества дьявол или сатана у людей исторически и культурно, неважно оцерковлён ты или нет?

Дьявол всегда считался символом абсолютного зла. Это символ смерти, которая торжествует над жизнью. Это символ власти денег. Это символ любого вида извращения. Это символ лжи и символ желания облить грязью всё святое.

Отсюда напрашивается вопрос, а что должен делать человек, который поклоняется этому дьяволу, сатане, князю тьмы, зовите как хотите. Согласно канонам религии он и должен убивать, лгать, насиловать, издеваться, поскольку это и будет его служением данному культу. И дискуссия на тему разнообразия религий будет ложью и маскировкой реального разрушения парадигмы всех человеческих ценностей.

С Западом не по пути

Кто-то из "прогрессивных" мне возразит и скажет, что есть католики, мусульмане, буддисты и тому подобное, и все они якобы молятся по-своему. Но тут все дело как раз в том, что эти сатанисты как раз поклоняются абсолютному злу. И если ты приверженец этого культа, то ты и должен творить всю вышеперечисленную мерзость. Для такого адепта не должно быть никаких ограничений, и тогда он будет настоящим сатанистом.

И вот этим людям в Соединённых Штатах никто не препятствует и дают зелёный свет работать в школе.

Напрашивается очередной вопрос, а понимают ли люди, что делают? Думаю, что те, кто это проталкивает, понимают. И, кстати, во многом благодаря этому у нас с Западом часто такие нравственные разногласия. А именно данный вопрос вообще краеугольный для наших отношений. Ибо все, что кажется нам инфернальным мракобесием, для коллективного Запада стало повседневной нормой.

Досье

28 февраля 2024 года в штате Флорида был открыт храм Сатаны. Это пятый храм Сатаны в мире, после Детройта, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Сиэтла.

Храм представляет собой чёрное здание с перевернутым крестом на крыше. Внутри находится зал для собраний, библиотека, магазин сатанинских товаров и арт-галерея.

Церемония открытия храма прошла с участием членов Церкви Сатаны из разных стран мира. Они пели сатанинские гимны, читали сатанинские молитвы и совершали сатанинские ритуалы.

Церковь Сатаны — это атеистическая организация, которая не верит в существование дьявола. Члены церкви считают, что сатанизм — это философия, которая учит людей быть независимыми, критическими и не бояться быть собой.

Открытие храма Сатаны во Флориде вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые люди приветствовали это событие, другие же осудили его.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша флорида религия
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