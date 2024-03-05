Расширится ли Польша за счёт территории Западной Украины: слово за Россией

Полное подчинение США оборачивается для Польши пока одними убытками

В польских СМИ недавно поднимали тему беженцев с Украины. Пресса писала, что женщины, которые приехали в Польшу за последние два года, на родину возвращаться и не собираются.

Фото: dziennik-polityczny.com

Понаехавшие

Средний возраст въехавших украинок — 44 года. Половина из них с детьми, половина из них знает польский язык, половина нашла работу. Правда, вторая половина сидит на пособиях или промышляет другой какой-то деятельностью, порой незаконной. Журналисты отмечают, что хоть они и "гостеприимная нация", а также очень "любят" украинцев, но не пора ли гражданкам из Незалежной возвращаться домой?

В продолжение "любви поляков к украинцам" напомню продолжающиеся перекрытия границ польскими фермерами, дабы не допустить на территорию Евросоюза дешёвой продукции с полей Украины.

"Мы доверились украинцам, они пошли на поводу у олигархов и подсовывают нам такую нехорошую штуку, как дешёвое украинское зерно и прочие продукты".

Именно так декларируют участники акции по блокировке всей польско- украинской границы. Словом, социальная напряженность по отношению к соседям у поляков всё выше.

"Love story"

Однако давайте обратимся к истории. Если мы будем объективными и непредвзятыми, то надо всем признаться, что никогда между украинцами поляками не было никакой дружбы и любви. На протяжении всех веков существования украинцы воспринимались поляками как люди второго сорта. Ну и украинцы не оставались в долгу и оплачивали ляхам той же монетой. Не хочу углубляться в Волынскую резню и пребыванию украинцев в составе Речи Посполитой.

Хотя в XVI век всё же вернусь, и надо признать, что украинская знать находясь в этой самой Речи Посполитой постепенно "окатоличивалась и ополячивалась", получая плохие дивиденты и значимые права. Но что касается остального простого населения, то Польша всегда относилась к украинцам как к рабам и скоту.

Возвратимся в современность. Нет никаких сомнений, что Польша, бодро начав выполнять приказы своего заокеанского хозяина, надеялась на российско-украинском конфликте неплохо поживиться. И если уж не деньгами и вооружением от США, то надежды на земли и территории Западной Украины у Варшавы не ослабевают. Правда, пока получается совсем наоборот.

Если теоретически такая возможность и есть, то практически это сделать полякам будет весьма проблематично. Это будет возможно только в результате абсолютного краха украинской государственности.

Реалии современности

Поэтому, давайте сделаем подсчёт. Сегодня Польша получила немало мигрантов с Украины. Немалая часть из них — это откровенный криминальный элемент. Также немалая часть из них — это трудовые мигранты, которые создают колоссальный демпинг на рынке труда Польши. Беженцы с Украины готовы работать на той же работе, что и и местное население, но за гораздо меньшие деньги. Ну а дешёвый украинский импорт серьёзно подрывает польское сельское хозяйство. Плюс с территории Украины в Польшу идут гробы с погибшими польскими солдатами. Пусть это не освещается широко, но то, что там есть польские военнослужащие, и они погибают, это совершенно точно.

На этом фоне хочется спросить, а точно ли будет компенсация от Белого дома? Очень сомневаюсь. Поэтому по приказам того же Вашингтона вступать в противостояние с Россией "за здорово живёшь" — весьма сомнительный план. Даже несмотря на то, что время от времени Польша декларирует тезисы о том, что они собираются создать какую-то "суперевропейскую" армию, серьёзные поляки понимают, что ни о каком вторжении российской армии речи не может быть, да и понятно, чем закончится противостояние Польши и России.

Вот и выходит, что для Польши всё её подобострастие Соединенным Штатам оборачивается убытками. Никаких дивидендов из этого Варшава пока не получила.

Варшава — союзник Москвы?

И в свете этого напрашивается вопрос, решится ли Польша на какие то притязания западных частей Украины. Повторюсь, для этого Варшаве надо, чтобы Украина находилась уже в совсем плачевном состоянии. И может только тогда резким вводом войск во Львов и прочие западные территории, Польша может на что-то надеяться.

Но в таком случае, хочешь не хочешь, а полякам надо поспособствовать тому, чтобы этот самый крах Украины случился. Следовательно, Варшаве было бы выгодно, чтобы Украина была бы наголову разбита. В противном случае, Польше не достанется ничего.

А влажные мечты некоторых горячих польских голов о том, что Польша может контролировать какие-то области Украины, это не более чем блеф. Потому что украинская элита никогда не даст Варшаве таких полномочий. Да и "будем посмотреть" как на это отреагирует Кремль, который к тому времени будет полностью владеть инициативой в регионе.

Хотя всё сегодня в мире стремительно меняется. Тот же крах киевского режима уже не утопическая мысль. По крайней мере, Владимир Зеленский и компания делают для этого всё. Но как бы то ни было, проблемы пауков в банке нас пока не интересуют. Россия будет планомерно и спокойно приближать заявленные цели и задачи военной специальной операции.