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Любовь Степушова
Украина может ответить зеркально на фермерские протесты в ЕС. Положение Киева отчаянное

Фермеры шести стран ЕС согласовали антиукраинские протесты. Украину не примут в ЕС

Мир » Европа

Фермерское политическое движение заставит правительства ЕС отказаться от поддержки Киева. Украина находится в отчаянном положении.

Фермеры шести стран ЕС согласовали антиукраинские протесты. Украину не примут в ЕС
Фото: фейсбук

Польские фермеры объявили полную блокаду КПП с Украиной

9 февраля польские фермеры объявили о блокаде дорог с Украиной тракторами, которая продлится месяц. На 20 февраля назначена блокада всех восьми КПП, а также подъездных путей к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам, чтобы избежать обхода санкций.

Причиной протестов является ввоз дешёвого украинского зерна и другой пищевой продукции и отмена субсидий на производство зерновых и удобрения в ЕС.

Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил РАР, что Украина ввозит в Польшу много фуражного зерна, которое идёт транзитом, но потом возвращается и попадает на стол полякам в виде некачественных хлебных изделий. Украинское зерно на рынке понизило цену на продукцию местных фермеров на 10-15%, а с учётом отмены субсидий фермеры работают в убыток.

В выходные польские фермеры высыпали из украинской фуры зерно на шоссе, что вызвало громкий скандал.

Чехия, Словакия, Венгрия, Литва и Латвия присоединились к Польше

Поляков подержали во вторник объединённые сельскохозяйственные организации Чехии, Словакии, Венгрии, Литвы и Латвии. После встречи с еврокомиссаром по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским, как пишет euractiv, фермеры потребовали решить их "экзистенциальные проблемы".

"Фермеры ЕС солидарны с украинскими производителями, но это не может быть за счет чешских, а значит, и европейских фермеров", — поясняет Аграрная палата Чехии в пресс-релизе.

Чехии важно, чтобы Европейская комиссия оценила влияние на европейский рынок товаров с Украины, которые не соответствуют европейским стандартам, а квоты на них были отменены. Кроме зерна это сахар, куриное мясо, мёд .

По мнению президента Аграрной палаты Яна Долежала, действуя сообща, у фермеров есть шанс привлечь внимание к отчаянному положению, в котором сейчас находится европейское сельское хозяйство, и оказать давление на европейских политиков, чтобы те "наконец-то" предприняли шаги, которые действительно помогут помочь фермерам.

Требования фермеров станут темой внеочередного заседания Совета министров сельского хозяйства в Брюсселе 26 февраля.

В эту игру можно играть вдвоём

Но в эту игру, оказывается, можно играть вдвоём. Как сообщает "Страна" в Литве этой ночью на одной из стоянок "неизвестные" открыли люк в польской фуре и оттуда высыпалось зерно. Об этом сообщили украинские дальнобойщики.

Издание анализирует зеркальные и очень чувствительные меры украинских перевозчиков, а также по запрету импорта польских яблок на Украину, например. И приходит к мнению, что не знает, решится ли на это Киев.

Украину не примут в ЕС в нынешнем положении

Кильский университет прогнозирует, что к 2026 году Украина потеряет около 120 млрд долларов в экономическом производстве (ВВП) и почти триллион долларов основного капитала. Цифра получена путем анализа опыта прошлых войн. Если учесть тот фактор, что промышленность Украины разорена, а ЕС блокирует её агропродукцию, то сценарий получается совсем плохой.

Украину не примут в ЕС в нынешнем состоянии, иначе политикам Европы придёт конец, не случайно разговоры об этом затихли. Наоборот, экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung заявил, что вступление Украины в состав Евросоюза в ближайшие пять лет маловероятно.

Юнкер скептически относится к планируемым переговорам. По его мнению, Киев должен "понимать, что существуют предварительные условия, которые должны быть выполнены", иначе он принесёт в ЕС свои нерешенные внутренние проблемы.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы чехия украина евросоюз
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