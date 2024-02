Ситуация накаляется: польские фермеры свозят к границе с Украиной покрышки и сено

В Польше представители сельскохозяйственной отрасли не согласны с политикой ЕС в отношении импорта продукции с востока. РИА Новости сообщает, что протестующие фермеры свозят к пункту пропуска "Дорохуск" на границе с Незалежной покрышки и сено, чтобы их поджечь.

