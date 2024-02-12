Ситуация накаляется: польские фермеры свозят к границе с Украиной покрышки и сено

В Польше представители сельскохозяйственной отрасли не согласны с политикой ЕС в отношении импорта продукции с востока. РИА Новости сообщает, что протестующие фермеры свозят к пункту пропуска "Дорохуск" на границе с Незалежной покрышки и сено, чтобы их поджечь.
"Здесь уже запасли резиновые покрышки. Все это скоро подожгут в знак протеста", — проинформировал очевидец.
Он добавил, что акция запланирована на 14:00 по московскому времени.
До этого польские фермеры высыпали на дорогу зерно из трёх украинских фур, которые въехали на территорию их страны.
Напомним, что отношения между двумя государствами заметно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Осенью 2023 года ЕК не продлила ограничения на ввоз четырёх наименований сельхозпродукции Незалежной в несколько приграничных европейских государств, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. На это Словакия, Венгрия и Польша объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Киев в связи с этим обратился с жалобой в ВТО.
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