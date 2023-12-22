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Любовь Степушова

В борьбе за пост генсека НАТО Рютте пообещал поставить ВСУ 18 истребителей F-16

3:37
Мир » Европа » Евросоюз

Нидерланды поставят Украине первые 18 истребителей F-16, пообещал и. о. премьера Марк Рютте. Подобные заявления — чистой воды популизм с целью стать генсеком НАТО.

В борьбе за пост генсека НАТО Рютте пообещал поставить ВСУ 18 истребителей F-16
Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

Рютте не имеет права определять внешнюю политику Нидерландов

"Кабинет министров принял решение подготовить машины (F-16), сообщил и. о. премьера Нидерландов Марк Рютте в соцсети.

Об этом он проинформировал в телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского.

"Поставка F-16 — одно из важнейших обязательств по реализации соглашений о военной поддержке Украины. Помимо экспортной лицензии, существует ряд критериев, которые должны быть выполнены, например, требования к персоналу и инфраструктуре, прежде чем самолеты, действительно, могут быть доставлены", — написал Рютте.

В этих обещаниях, помимо отсутствия дедлайна, есть одно большое "но". Рютте — уходящий премьер. Возглавляемая им "Народная партия за свободу и демократию" прошла в парламент на выборах 22 ноября, но потеряла 37 мандатов — с 78 до 41, и уступила первое место партии Герта Вилдерса "За свободу". Поэтому Рютте потерял право не только формировать кабинет министров, но и право определять внешнюю политику Нидерландов.

Новое правительство Нидерландов будет против помощи Украине

Принимать решение по F-16 будет новый кабинет вероятного премьера Вилдерса, который после победы на парламентских выборах пообещал не оказывать военную помощь Украине, пока его страна не будет сама "в состоянии себя защитить".

Сейчас партия "За свободу" ведёт переговоры о создании правящей коалиции с правоцентристской партией "Новый социальный договор", фермерской партией, и партией Рютте. Причём две первые партии также выразили сомнения по поводу дополнительной финансовой поддержки Киева. Переговоры о коалиции будут продолжены после Рождественских каникул.

В четверг в новом парламенте состоялись слушания в Комитете палаты представителей по обороне. Участвующие депутаты сообщают, что партия "За свободу" "хотела объявить поддержку Украины спорной".

Для предлога отказать Киеву может быть использован чисто технический предлог о котором упомянул Рютте. По правилам ЕС, для того, чтобы поставки оружия осуществились, нужно провести лицензирование военной техники для предотвращения "нежелательного конечного использования" ( реэкспорта).

Именно поэтому МИД Нидерландов сейчас "тестирует" свои F-16 на соответствие критериям Евросоюза по экспорту оружия.

Рютте очень хочет стать генсеком НАТО

На самом деле, никаких строгих правил нет, и Нидерланды давно бы передали Украине самолёты, будь на то их воля. Но воли нет (боятся быть первыми), есть только популизм.

Чем он вызван? Стремлением Рютте продолжить карьеру, став генсеком НАТО. Он давно претендует на эту должность и должен обогнать конкурентов в демонстрации брутальной, "ястребиной" позиции. Что он и делает.

Второй момент для предлога отказать Украине в поставках F-16 — неготовность принимающей стороны: нужны соответствующие аэродромы, которые вполне могут быть не сертифицированы новым правительством Нидерландов.

Читайте по теме: Байден приказал: F-16 ВСУ начнут взлетать с аэродромов Европы

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы нидерланды герт вилдерс
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