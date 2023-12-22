Нидерланды подготовят 18 истребителей F-16 для поставки Украине

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"Сегодня я проинформировал президента Зеленского о решении нашего правительства подготовить первые 18 истребителей F-16 для поставки Украине. Поставка F-16 является одним из важнейших элементов соглашений о военной поддержке Украины", - написал глава нидерландского правительства.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

Как сообщало ранее агентство Reuters, применение американских истребителей F-16 на взлетно-посадочных полосах Украины может вызвать большие проблемы. Поврежденные, а иногда и полностью разбитые взлетно-посадочные полосы (ВПП) Украины для такой техники не годятся. F-16 – очень нежный самолёт. Ему необходима длинная ВПП в идеальном состоянии.

Российская сторона ранее заявила, что Москва будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их прямое участие в конфликте на Украине.