"Сегодня я проинформировал президента Зеленского о решении нашего правительства подготовить первые 18 истребителей F-16 для поставки Украине. Поставка F-16 является одним из важнейших элементов соглашений о военной поддержке Украины", - написал глава нидерландского правительства.
Как сообщало ранее агентство Reuters, применение американских истребителей F-16 на взлетно-посадочных полосах Украины может вызвать большие проблемы. Поврежденные, а иногда и полностью разбитые взлетно-посадочные полосы (ВПП) Украины для такой техники не годятся. F-16 – очень нежный самолёт. Ему необходима длинная ВПП в идеальном состоянии.
Российская сторона ранее заявила, что Москва будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их прямое участие в конфликте на Украине.
Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).