Байден приказал: F-16 ВСУ начнут взлетать с аэродромов Европы

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Эскалация конфликта Россия — НАТО начнётся, когда самолёты F-16 ВС ВСУ с дальнобойными ракетами начнут взлетать с европейских аэродромов.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

Ультиматум Байдена Европе

Президент США Джозеф Байден, выступая с обращением перед голосованием в конгрессе по запросу Белого дома о помощи Украине, заверил, что Москва атакует одну из стран Североатлантического альянса (НАТО) в Европе после победы в специальной военной операции (СВО). И тогда, "случится то, к чему мы не стремимся и чего мы не имеем сегодня": американские войска, согласно пункту пятому Устава НАТО, "будут воевать против российских войск".

Байден подчеркнул, что "мы не можем позволить Путину победить, это в наших исключительных национальных интересах и в международных интересах всех наших друзей".

Конечно, вопреки риторике Байдена, воевать и умирать будут европейцы, а не американцы, за исключением, может быть, небольшого американского контингента. Поэтому в словах Байдена присутствует явный ультиматум ЕС — помогайте Украине или умрёте.

Определена стратегия ВСУ на 2024 год

The New York Times описала, какой будет стратегия ВСУ в 2024 году. Это переход к обороне, накопление сил при росте украинской военной промышленности и "символические победы" в виде ударов по Крыму и РФ дальнобойными ракетами.

"Украинцы хотят перейти в атаку, либо на земле, либо с помощью ударов на дальние расстояния, в надежде привлечь внимание всего мира", — говорится в статье.

По замыслу американских и украинских военных стратегов, это может "вынудить Москву сесть не позже начала 2025 года за стол переговоров".

Сомнительный вывод, но удары на дальние расстояния в глубь территории РФ — это очень неприятно, и они могут осуществляться с наземных, воздушных носителей и БПЛА. Ставка сейчас делается на ракеты "воздух-земля".

Истребители F-16 обеспечат Украине желаемый успех

Великобритания, Франция и США начали поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия воздух-земля Storm Shadow и ATACMS в апреле прошлого года. Этими ракетами ВСУ работали с украинских Су-24 и отчасти, может быть, Миг-29, Су-27.

Но эти самолёты почти все уже "вне игры" — сказались постоянные удары по аэродромам Украины. Кроме того, они уже выработали свой ресурс. И у ВСУ есть шанс остаться к весне 2024 года с десятью истребителями в строю, если не поступит западная авиатехника.

Поэтому сейчас остро встал вопрос о поставках истребителей F-16. Киев должен получить около 60 истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Налажено обучение украинских пилотов. Но сами США, что интересно, отложили свои поставки. Это ещё один сигнал Европе — когда украинцы закончатся, начнутся поляки, румыны и т. д.

Из Евросоюза сейчас идёт поток новостей о выделении Украине миллиардного финансирования отдельными странами. Поэтому поставки истребителей и немецких ракет Taurus (дальностью 500 километров) — дело времени.

Россия предупредила: F-16 не должны взлетать с аэродромов Европы

Главный вопрос, где будут базироваться F-16? В РФ есть данные, что самолёты могут взлетать с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии. Об этом заявил на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями глава российской делегации Константин Гаврилов.

"Решительно предупреждаем, что применение этих истребителей с территории указанных стран будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры", — сказал Гаврилов.

Некоторые российские аналитики предполагают, что это не более, чем риторика. Но захотят ли европейские страны проверить на практике данное утверждение об ответных мерах? В целом позиция РФ полностью соответствует традиционному толкованию международного права: предоставление своей территории для военных действий означает участие в войне.

Из Словакии уже пришёл ответ.

"Вылеты украинских истребителей F-16 с авиабаз стран НАТО станут "красной линией", — заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха.

По его мнению, это приведёт к открытому столкновению с Россией и третьей мировой войне.

Герт Вилдерс, чья ультраправая Партия свободы победила на выборах в Нидерландах, считает, что страна должна сократить военную помощь Украине. Вилдерс, который в случае формирования коалиции может стать премьер-министром, сказал, что Нидерландам самим понадобится оружие.

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