Болгария воюет с прошлым: в Софии сносят монумент Красной армии

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В Софии в эти дни полным ходом идут работы по сносу памятника советским воинам в центре города. Собственно, эта история длится уже не одно десятилетие, ещё с 1993 года. В 90-е годы шла активная борьба с "тоталитарным наследием", но монумент Красной армии снести не решились.

Фото: https://bgglobe.net/

Данная акция вызвала неоднозначную реакцию в обществе, спровоцировала бурные дискуссии в парламенте, не сходит с ленты главных сообщений СМИ.

София многие годы последовательно разрушает отношения с Россией, находясь под влиянием США и Запада. Причём подобный курс неизменно оборачивается экономическими потерями для Болгарии. Дополнительным стимулом для подобного поведения стали события на Украине, антироссийские санкции и разгул русофобии на Западе. Ещё до февраля 2022 года и начала российской СВО были свёрнуты проекты в атомной энергетике, за пару лет практически иссяк туристический поток (если в ещё недавно из России приезжало более 500 тысяч отдыхающих, то в прошлом году этот показатель едва составил 50 тысяч человек), распродана либо заброшена большая часть недвижимости, которой владели граждане РФ, на очереди отказ от поставок нефти и газа из России. Практически решён вопрос о прекращении сотрудничества с компанией "Лукойл" (не находится под санкциями ЕС), принадлежащий ей НПЗ в Бургасе намечается продать другому собственнику либо национализировать, у компании уже отняли морской грузовой терминал. София несколько месяцев назад со скандалом выдворила священников РПЦ, якобы за шпионаж, закрыт Русский храм в Софии. Теперь пришла очередь избавиться от памятника российским воинам, павшим за освобождение Болгарии в годы Второй мировой войны.

Автор много раз бывал в Софии и в каждый приезд видел, что ныне сносимый сейчас монумент в центре города постоянно подвергался осквернению вандалами — надписи краской, какие-то рисунки и знаки. Из святого для болгарского народа осталась лишь память о Царе-освободителе Александре II, который в 1887–1888 годах избавил страну от османского владычества, его имя носит центральный бульвар столицы. Но время идёт, вполне возможно, что верные "заветам Вашингтона" политики доберутся и до русского царя.

Вокруг демонтажа памятника развернулось настоящее действо в балаганном стиле. Памятник окружён двойным кордоном полиции из-за опасений народных беспорядков. Горькую усмешку вызвало сообщение в болгарской прессе, что работающий на демонтаже кран якобы не сертифицирован. Вроде подогнали другой.

Оппозиционные партии, в частности социалисты (Болгарская социалистическая партия — БСП), упорно ищут того, кто всё же отдал распоряжение на снос. По их информации, в областной администрации отрицают, что именно там было принято решение о демонтаже монумента.

В свою очередь, премьер-министр Болгарии Николай Денков, когда встретился с представителями БСП, сделал вид, что он вообще не в курсе происходящего в центре столице. Хорошая уловка, чтобы уйти от ответственности, как-будто всё это творится где-то в другой далёкой стране, а не у него под боком. Он вроде как пообещал переговорить с руководством Софийской области и предоставить в Народное собрание (парламент) всю информацию по теме. Там пока ждут. В парламент пригласили министра культуры для дачи разъяснений, в частности, не является ли монумент "охраняемой культурной ценностью".

БСП и другая оппозиционная сила в парламенте, партия "Возрождение" уже заявили, что необходимо провести референдум по данной проблеме и таким образом выяснить мнение народа относительно сноса памятника. Пока же из стана противников власти раздаются призывы "остановить фашизм".

Неожиданно жёсткую и бескомпромиссную позицию занял президент страны Румен Радев, который однозначно осудил данную акцию.

"Варварское разрушение памятников сильно обостряет общественное противостояние", — заявил глава государства.

"Сейчас идёт агрессивное наступление на государственность, историю и память. Происходят разрушительные процессы, которые насаждают разделение и нетерпимость в обществе", — подчеркнул Радев.

"Пусть никто не питает иллюзий, что болгары будут безучастно смотреть на посягательства на нашу историю. Это реально и посягательство на наше будущее как народа", — добавил президент.

По его словам, "тот, у кого нет решений для настоящего и видения будущего, воюет с прошлым".

"Зреет глубокое общественное возмущение, которое неизбежно будет иметь политические последствия", — считает Радев.

Понятно, что в стане правящего в стране большинства превалируют диаметрально противоположные мнения по поводу судьбы монумента. В частности, в коалиционном партнёре, партии "Продолжаем перемены" (ПП), убеждены, что "33 года назад мы расстались с тоталитарным государством, с партийным коммунистическим аппаратом, с призраками холодной войны". Однако "символы этого мрачного для Болгарии и мира периода остались нетронутыми все эти годы и занимают центральное место в нашем настоящем", говорится в заявлении партии.

"Мы убеждены, что на самом почётном месте в Софии должны быть символы свободы и независимости Болгарии, а не поклонения чужой армии давно несуществующего государства. Мы верим, что будем двигаться вперёд с уверенностью в усвоенных исторических уроках. Мы в долгу перед нашими родителями и следующими поколениями болгар", — подчеркнули в ПП.

Руководитель Софийской области Вяра Тодева заявила для болгарских СМИ, что "за памятник никто не несёт ответственности, он не ремонтировался в течение 70 лет" (возведён в 1953 году по инициативе народа Болгарии). Дескать, монумент находится в почти аварийном состоянии. После демонтажа, как сказала Тодева, он будет отправлен на реставрацию, а затем помещён в музей социалистического искусства. Достойное место для святыни!

В МИД России резко осудили новую антироссийскую выходку проамериканских правителей в Софии. Официальный представитель министерства Мария Захарова охарактеризовала снос монумента, как "варварские действия, которые не имеют никакого оправдания или прощения".

БСП и партия "Возрождение" организовали мирные протесты жителей Софии рядом с местом событий. Однако, судя по всему, власти продолжат осуществлять свои задумки по ликвидации присутствия России в Болгарии.

Осквернению в стране подвергаются и другие памятные места, монументы, в частности известный комплекс "Алёша" в Пловдиве, где националисты-вандалы регулярно оставляют свастики, мажут памятник краской. Видимо, это новое лицо "болгарской демократии", хотя в обществе, к счастью, не все болгары разделяют подобную идеологию и поведение.

Как считают в МИД России, двусторонние отношения стали "патовыми", то есть без возможности дальнейшего развития. Однако в Софии (читай, в Вашингтоне) виднее, как надо строить взаимодействие с Москвой и вообще нужно ли оно болгарским правителям. Видимо, память у них очень короткая…