Европарламент и СБ ООН разбираются с Сербией из-за Косова

5:50 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Балканы

С небольшим разрывом по времени в октябре две крупные и авторитетные международные площадки — Европейский парламент (ЕП) и Совет безопасности ООН — скрупулёзно погрузились в сербские дела, пытаясь найти истину и дать свои заключения.

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Повод для столь пристального внимания к небольшой балканской стране хорошо известен — очередное обострение ситуации в Косове и трагический инцидент на севере края, результатом которого стала гибель косовского полицейского-албанца. Без преувеличения весь коллективный Запад тогда встал на дыбы: как же так сербы посмели взбунтоваться против "всеобщего любимца" в лице приштинских правителей и совершили нечто ужасное.

К слову, ЕП использовал этот повод для более углубленного анализа политики Белграда, что и отразилось в пространном документе (хотя он не имеет обязательной силы).

Сам принятый ЕП текст однозначно трактуется в Белграде, в регионе, и в экспертном сообществе как призыв к Сербии признать независимость Косово. Собственно признания "под объективы камер" евродепутаты не требуют, для этого придуманы хитрые обходные шаги. Типа, взаимное признание паспортов, обмен официальными представительствами (читай, дипмиссиями), отказ Сербии от декларируемого представительства Косово на международной арене и т. д. Понятно, что Белград никогда не перейдёт эти "красные линии". Но сербское руководство, тем не менее, настойчиво уговаривают, мол, не за горами вступление в ЕС, а без таких мер практически не обойтись. Президент Сербии Александр Вучич, что называется, "с порога" отверг подобные заходы, охарактеризовав их "бессовестными".

Повесили на сербов почти "всех собак"

Европарламентарии припомнили Сербии и нежелание вводить санкции против России, обвинили Белград в том, что, дескать, "контролируемые правительством СМИ" культивируют в обществе "антиесовские и пророссийские настроения". В Брюсселе убеждены, что такая политика сербских властей стала основной причиной снижения популярности среди населения задачи вступления страны в ЕС. Депутаты также высказали идею о возможности "пересмотра размеров финансовой помощи Сербии (со стороны ЕС), если Белград продолжит антидемократическую политику". Весьма жёстко и предельно откровенно! Сербскому руководству также настойчиво посоветовали "поддерживать свободу слова, плюрализм, защищать журналистов, сократить дисбаланс в пользу властей в СМИ, особенно, на телевидении". и т. д.

"Сербия должна занять ясную позицию и осудить вторжение России на Украину,- звучало с трибуны ЕП и такое пожелание.

Участие в специальном заседании СБ ООН по ситуации в Косово и Метохии (КиМ) премьер Ана Брнабич (именно ей президент Вучич поручил представлять страну) использовала по полной для подробного информирования мирового сообщества о реальном положении дел в сербских анклавах на севере Косова.

Сербка сходу отбила лицемерные попытки т. н. косовского "президента" Вьосы Османи (она также участвовала, хотя Приштина ещё не в ООН) о "миролюбивых намерениях", которым мешает политика Сербии. Мол, "Белград терроризирует сербов Косово, а Приштина их защищает". Премьер Брнабич привела множество фактов притеснений своих соотечественников, заявила о произволе косовской полиции и сил безопасности на севере края.

Глава сербского правительства вновь заверила международное сообщество, что "структуры безопасности Сербии не имели никакого отношения к произошедшему (в Баньской)", а Белград "готов представить миру всю информацию и доказательство в подтверждение этих слов".

Китай и Россия поддержали Сербию в ООН

На самом заседании СБ ООН твёрдо в поддержку Сербии выступили постоянные представители России и Китая, которые подтвердили, что сербский север Косова находится в "практической блокаде", а также вновь напомнили о необходимости уважения права Белграда на сохранение территориальной целостности страны. Представитель России Василий Небензя счёл важным дать отповедь Вьосе Османи, которая утверждала с трибуны ООН о "вовлечённости РФ в косовский кризис".

Запад пока не успокаивается в связи с инцидентом на севере Косово, всё чаще звучат призывы "ввести санкции" против Белграда. В Приштине уже приняли решение, что любой диалог с Белградом о нормализации и деэскалации возможен только после наказания Сербии за убийство косовского полицейского. К сожалению, и в Европе и, особенно, в ЕП такие настроения прослеживаются всё отчетливее. Белград остаётся в фокусе внимания западных покровителей Приштины.

Хотя, например, тот же премьер Венгрии Виктор Орбан в пику "горячим головам" в ЕС заявляет, что "введение санкций против Сербии будет выглядеть смешно", подчёркивая тем самым неприятие официальным Будапештом этой идеи.

Главы МИД государств-членов ЕС обсуждали положение в Косово на недавней встрече в Люксембурге. Эта тема будет фигурировать и на предстоящем в Брюсселе саммите Евросоюза.

Белград готов к обороне и защите своих жизненных интересов. Александр Вучич неизменно повторяет, что Запад активно "печётся" о сохранении территориальной целостности Украины, игнорируя при этом аналогичное право Сербии.