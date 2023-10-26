Президент Финляндии готовит финнов к козням со стороны России

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Антон Куликов

Президент Финляндии рассказал, как заставил Россию "примолкнуть"

2:32
Мир

Президент Финляндии Саули Ниинистё полагает, что Россия может использовать выход из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний как инструмент для сдерживания Запада.

Президент Финляндии рассказал, как заставил Россию "примолкнуть"
Фото: Creativecommons by by FinnishGovernment is licensed under by FinnishGovernment is licensed under CC BY 2.0

"Трудно сказать, задумали они что-то или нет. По меньшей мере, они явно хотят продемонстрировать: мы уходим", — цитирует финского президента издание Ilta-Sanomat (перевод "ИноСМИ").

Стоит заметить, что финский президент не отрицает того факта, что США договор не ратифицировали.

Но при этом требует от финнов, чтобы они были готовы ко всякого рода "козням"… со стороны России.

В частности, в ходе недавнего визита в Италию Ниинистё напомнил, как в 2015 году он попросил финских министров рабочей группы, занимающейся вопросами, связанными с Россией, включить воображение и попробовать представить, какие неприятные маневры могут быть предприняты в отношении подведомственных им участков.

Президент объяснил на примере, как реагировать на испытания, которое может подбросить Россия простодушным финнам: "Вот что тогда произошло: россиянин ехал по обледенелой дороге в районе арендованной Финляндией части Сайменского канала и попал в аварию. В российской прессе уже начали звучать обвинения в адрес Финляндии. Мы смогли отразить этот манёвр, и Россия примолкла".

Тогда, рассказал Ниинистё, тогда всё дело было в быстрой реакции финского министра транспорта. По словам президента Финляндии, быстрый и чёткий ответ сбивает с толку. А вот если затянуть решение, то ситуация возьмёт верх.

Судя по тексту, в Финляндии прорабатывали некие сценарии "козней", которые Россия якобы может использовать.

Правда, сам Ниинистё заявил, что его фантазия на сей счёт не слишком-то богатая: "Я не такой уж творческий человек, чтобы активно придумывать такие ситуации. Мы рассуждали о вопросах, связанных с детьми, о миграционных потоках, демонстрациях по поводу наших военных учений. Мы были готовы отреагировать на эти ситуации быстро".

Стоит заметить, что срок полномочий Саули Ниинистё заканчивается в марте следующего года. Поскольку действующий президент Финляндии более не смоежт выдвигать свою кандидатуру на этот пост, придётся ему поделиться навыками противодействия "козням" со своим преемником.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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