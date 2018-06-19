США захватили Польшу и несут ее на заклание

Как разрушить империю американского однополярного мира? Как США захватили Польшу? Почему колониальная администрация Польши подставляет ее под ответный ядерный удар в угоду заокеанских хозяев? И удастся ли им там отсидеться? На эти темы говорили в авторской передаче "Необычная неделя" главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

— Как вы думаете, Евгений Алексеевич, предложение Владимира Путина на Санкт-Петербургском форуме президенту Франции оказать помощь в обеспечении безопасности — было спонтанно или хорошо обдуманно? Это — экспромт или заранее подготовленная фраза?

— О военных союзах экспромтом не говорят. Я не знаю, насколько в той текучке это был экспромт, но то, что он к этому готовился с Мюнхенской речи, у меня сомнений нет. Потому что он блестящий аналитик. Конечно, он понимает, что разрушение империи американского однополярного мира просто так, без изменения военной компоненты, невозможно.

Именно поэтому он запустил программы модернизации наших вооруженных сил, переподготовки российской армии и т. д. Потому что он это понимал изначально. А сегодня, как он сказал в послании, услышьте нас сейчас.

Россия уже в достаточной силе, чтобы предложить военную помощь другим государствам, которые будут выходить из американского подчинения. И вот в этом плане экспромт, который готовился десять лет, явно не экспромт.

Он готовился в том числе с помощью пяти новейших стратегических ядерных вооружений и т. п. Для кого-то же эти ракеты явно делали. И вот теперь они уже летали, в том числе с ядерными двигателями, и нам их показывали, все их видели.

Их делали именно для решения глобального геополитического вопроса. И в этом плане вполне естественно звучит предложение Франции, Германии или Турции: будете выходить из НАТО — вам есть куда прийти. Есть страна, которая вам подставит плечо, но не как начальство, а для решения совместных вопросов — совместной борьбы за суверенитеты.

— Предположение о выходе государств из НАТО на первый взгляд звучит нереально, но ведь действительно такое не раз случалось в истории. Все союзы конечны. И сразу возникают ассоциации с недавно почившим Варшавским договором.

И вот уже буквально сейчас Варшава попросила США построить еще одну базу НАТО в Польше. Готовы все это финансировать. Только проблема в том, что Польша находится на дотации Евросоюза. Получается, что эта прекрасная современная военная база, которая будет стоить порядка двух процентов польского бюджета, будет создаваться и функционировать за счет других стран Евросоюза.

— Во-первых, я не знаю такой самостоятельной державы — Польши. Это вы деликатно сказали, что они на дотациях. Реально польский режим с самых ранних постсоциалистических времен зависит от США. Об этом уже давно говорил тогдашний президент Польши Качиньский.

Он открыто сказал, что свержением руководства тогда еще социалистической Польши, Ярузельского в частности, занималось ЦРУ, и Соединенные Штаты Америки поставили новые власти. То есть с тех пор ничего не поменялось. По сути, произошел захват Польши. Она уже давно просто американская колония.

Об этом открыто говорил президент Польши, получивший власть из рук ЦРУ. Все совершенно прозрачно. С этого момента Польша по международным законам — оккупированная территория. Потому что преемственность власти оккупантов уже пошла. Плюс военные базы США.

Поэтому то, что сегодня звучит от Польши, — это совсем не мысли Польши. Это постановка, в которой как бы Польша как бы просит чего-то у Соединенных Штатов Америки. В данном случае — ввести войска дополнительные, построить базу за свой счет.

— Просит-то как бы Польша, а платит вся Европа…

— Деньги заплатят и поляки. Если надо, американцы дадут им их в кредит. Потом вернут этот кредит в двойном размере. Почему, откуда вообще пошла эта история? Американцы подстроились под нашу военную доктрину. Об этом говорил министр Лавров.

В нашей военной доктрине прописано необратимое возмездие — удар по тем, кто нанесет по нам ядерный удар. Но по территории, а не по государству. То есть получается, если ядерный удар будет нанесен тактическим вооружением с территории Польши силами Соединенных Штатов Америки, Америке ничего не будет.

Ведь если удар будет с территории Польши, то и ответ будет по ней. Это автоматическая реакция военной доктрины. Именно поэтому американцы резко увеличили финансирование тактических вооружений, в том числе тактических ядерных.

— Путин говорил, что мы будем понимать, откуда отдан приказ, что за океаном не спрячутся...

— Конечно, можно и доктрину поменять. Да и сейчас полетного задания в ракетах нет. Это значит, что ракеты стоят без целей. А навести ее на цель — это уровень политического решения, а не военного автоматического. Но политическое решение требует времени.

Поэтому история с отсутствием полетных заданий в ракетах — это, в принципе, автоматически означает снижение нашей безопасности. И так оно существует еще с горбачевских времен. И никто этого положения пока не отменял.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Читайте также:

Трагедии России заложены в проамериканской Конституции

Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ

"Почему Запад обнаглел до безобразия"

"Все беды России от недостатка ума и суверенитета"

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook