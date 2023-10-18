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Антон Бакетов

Израильский политолог: Штаты – единственный союзник Израиля

Мир

При дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта какие страны поддержат сектор Газа, а какие — Израиль и почему Тель-Авив стремится перед потенциальным нападением на Иран уничтожить группировку "Хезболла" в Ливане, Pravda.Ru рассказал израильский политолог, д. полит. н., эксперт по международным отношениям и национальной безопасности Саймон Ципис.

Израильский политолог: Штаты – единственный союзник Израиля
Фото: Википедия

— Когда начались военные действия между сектором Газа и Израилем, Тель-Авив обвинил Иран в том, что он поддерживает ХАМАС. Готов ли Израиль нанести военный удар по Ирану, в том числе с применением ядерного оружия?

— Это не так просто. Между Израилем и Ираном есть ещё одна прослойка — группировка "Хезболла". Это полноценная военная единица, у которой есть военная иерархия, офицерский корпус, они оснащены гораздо лучше, чем ХАМАС, у них есть боевая техника, артиллерия, большое количество ракет, и бойцы этой группировки очень хорошо обучены.

"Хезболла" щедро спонсируется, обучается и укомплектовывается Ираном. Также у Ирана есть довольно мощная военная группировка "Стражи исламской революции". Они постоянно посылают самолёты, которые приземляются в Дамаске и других аэропортах Сирии.

Израиль наносит авиаудары по Сирии, поскольку мы хотим предотвратить переброску войск, военной техники и военной помощи из Ирана для группировки "Хезболла".

Будет ли Израиль атаковать Иран? К этому у нас есть серьёзное препятствие. Если мы начнём агрессию по отношению к Ирану, у нас сразу вспыхнет северный фронт и группировка "Хезболла", активированная Ираном, начнёт препятствовать нашей военной операции против Ирана. Поэтому сначала нам нужно нейтрализовать прослойку в виде "Хезболлы". Я не исключаю, что с этой целью к нам прибывает довольно серьёзная американская группа войск.

Если будет предпринята попытка свержения режима или хотя бы нанесения серьёзного ущерба военной инфраструктуре Ирана, в том числе его ядерной программе, Израилю одному будет тяжело справиться. Поэтому нам понадобится помощь США.

Если конфликт будет расширяться и в геополитических границах, и в границах театра военных действий, то за нас не заступятся:

  • Евросоюз,
  • Россия,
  • Китай.

У нас есть только один союзник, относительно мощный и единственный, — это США. Поэтому нам будет необходима логистическая, военная и материальная помощь от США.

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Автор Антон Бакетов
Антон Бакетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы иран сирия израиль палестина
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