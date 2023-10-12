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Любовь Степушова

В Финляндии выдвинули версию причастности РФ к "диверсии" на BalticСonnector

4:59
Мир » Европа » Евросоюз

Финляндия не опубликовала доказательства повреждений газопровода BalticСonnector, но уже заказана и обсуждается версия о причастности к "диверсии" России.

В Финляндии выдвинули версию причастности РФ к "диверсии" на BalticСonnector
Фото: https://fleetphoto.ru/photo/424537/?vid=2717

"Месть России за вступление Финляндии в НАТО"

В ночь на 8 октября в Финляндии и Эстонии операторы местного газопровода BalticСonnector сообщили, что зафиксировали неожиданное падение давления в трубе и перекрыли её. Но заявили они об этом только спустя три дня — во вторник, 10 октября, добавив, что повреждён ещё и интернет-кабель.

Место аварии якобы находится в водах Финляндии. В этой стране в основном и обсуждают происшедшее.

"Вероятно, повреждение как газопровода, так и кабеля связи является результатом внешней активности", — сразу высказался президент Саули Ниинистё.

Финские анонимные источники развернули эту версию, уточнив, что это "месть России за вступление Финляндии в НАТО". Но официально было заявлено, что "на данном этапе мы не делаем слишком далеко идущих выводов". Об этом сказал премьер-министр Петтери Орпо.

К версии подключились сейсмологи в Норвегии, которые объявили о фиксации вероятного "взрыва" 8 октября в районе газопровода, магнитуда ими оценивалась в одну единицу. Однако их финские коллеги предупредили, что это могло быть оползнем или землетрясением.

"Тогда была очень тёмная и штормовая ночь. Вот почему уровень фонового шума был выше обычного, что затрудняет анализ ситуации", — сказала представитель финской службы.

Тем не менее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае подтверждения "намеренной атаки" на критическую инфраструктуру Финляндии и Эстонии ответ НАТО будет "решительным и единым".

То есть со вторника, 10 октября, в западных СМИ присутствует крайне эмоциональное возмущение событием, результатов которого воочию публика пока не видела. И сразу было указано на виновного, что также наводит на подозрения об объективности оценок и о крайнем нервном истощении Запада.

Сценарий "диверсии" был заказан специалистам

В отсутствии реакции в РФ начали появляться другие, более правдоподобные, версии. В среду, 11 октября, директор Сети уязвимостей и устойчивости Центра передового опыта по гибридным вопросам Юкка Саволайнен выдвинул версию, что газопровод мог быть повреждён якорем судна, пережидавшего шторм. По его словам, это должно было быть большое судно, чтобы сдвинуть трубу.

"Штормовой ветер толкал его вперёд, и потому якорь начал отставать", — сказал Саволайнен.

У него создалось впечатление, что газопровод разорван только с одной стороны и "это похоже на то, как если бы поливочный шланг застрял у ваших ног и вы тащили его за собой".

"Нет смысла обвинять Россию до тех пор, пока не будет рассмотрено, если это корабль, то какой корабль и насколько тесно он будет связан с российским режимом. И вот тогда вы получите некоторые оценки вероятности", — сказал эксперт.

Саволайнен не удосужился подумать о том, что проектировщики и заказчики вряд ли так положили трубу и кабель, чтобы их могли вырвать якорем судна. Или это была их ошибка.

Самое поразительное, что такое российское судно сразу нашлось. Это танкер "СГВ Флот". Издание iltalehti указывает, что, по данным сервиса Myshiptracking, судно двигалось в этом районе с минимальной скоростью около 1,8 километра в час, то есть подозрительно "болталось на месте". Видимо, авторы идеи уже забыли о шторме. Также финские СМИ раскопали связь владельца судна "с ближним окружением Владимира Путина". Всё, как заказывал Саволайнен.

А "был ли мальчик"?

Специалисты из Финляндии говорят, что повреждение газопровода не повлияет на надёжность поставок газа в Финляндию.

"Маловероятно, что Россия в будущем попытается физически вывести из строя инфраструктуру Финляндии", — подчеркнул эксперт Суви Альвари.

Спрашивается, а зачем сейчас РФ это делать, если "мести" нет, а есть только информационный шум, который бездоказательно записывает РФ в террористы. Это и есть цель акции — переключить внимание почтенной публики с вины США в подрыве "Северных потоков".

На самом деле видеоданные аварии не опубликованы, возможно, аварии и нет.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы эстония диверсия финляндия
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