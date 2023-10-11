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Олег Володин

Stratfor: в Израиле евроатлантисты начали войну со всей Исламидой

3:59
Мир

Конфликт ХАМАС и Израиля — это не просто очередная бойня на Ближнем Востоке, а настоящая "война евроатлантистов с миром Ислама". Такое утверждение, по данным Military Times, звучит в приложении к недавнему обзору-прогнозу частной разведывательно-аналитической компании Stratfor.

Stratfor: в Израиле евроатлантисты начали войну со всей Исламидой
Фото: Midjouney: Армия мусульман идёт на войну с Израилем и США на Ближнем Востоке

Соответственно, прогнозы рисков при столкновении держав, обладающих ядерным оружием, весьма и весьма суровые.

И действительно, в прогнозах разведка и военные аналитики агентства отмечают, что существует высокий риск втягивания в войну стран Ближнего Востока в связи с гибелью мирного населения в секторе Газа.

Израиль, спровоцированный террористической атакой ХАМАС, руководствоваться гуманитарными соображениями не будет. А когда Израиль будет крушить Газу, убивая мирных жителей — мусульман, "восстанет" вся Исламида. И тогда, как комментируют участники сообщества Stratfor, могут случиться те самые "моря огня и реки крови" из древних предсказаний о Третьей мировой.

Тогда есть ненулевой шанс, что государства Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии, если не мобилизуют свои военные силы, то точно будут оказывать помощь в логистике, поставках боевых систем и вооружений, информации. Однозначно Палестина получит и большую политическую поддержку.

То есть в это противостояние могут быть втянуты:

  • Иран,
  • Сирия,
  • Саудовская Аравия,
  • Катар,
  • Оман,
  • Кувейт,
  • Ирак.

С другой стороны выступят:

  • Израиль,
  • США,
  • Франция,
  • Великобритания,
  • Италия,
  • Испания,
  • Нидерланды,
  • Германия.

"Россия будет максимально нейтральна в конфликте, как и Китай, который категорически придерживается нейтралитета, а Турция выступит с пропалестинской позиции" — уверены специалисты.

В любом случае возможность обвальной эскалации до применения одной из сторон ядерного оружия или оружия "использующего радиоактивное воздействие" очень велика.

По этому поводу бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ХАМАС и "Хезболла" достаточно оснащены вооружениями. А конкретно "Хезболла" была основательно вооружена ещё 20 лет назад. То есть это не лихие бандиты-террористы с зелёными или красными повязками. ХАМАС же имел такой имидж, но внезапно для Израиля стал намного сильнее.

Джонсон подчеркнул, что основная опасность для Израиля — в том, что операция на территории в 365 квадратных километрах, где противник может передвигаться под землей, отсиживаться в бункерах, где есть укреплённые позиции, не будет легкой прогулкой.

А с учётом того, что, скорее всего, противник получил переносные зенитно-ракетные комплексы и противотанковые управляемые ракеты (которые поступили от Запада на Украину) — Израиль однозначно окажется в беде.

"Грядут очень кровопролитные сражения, которые Израиль выиграет, но дорого за это заплатит", - резюмировал эксперт.

Кстати, "заплатить" может и Европа. Специалисты уже отмечают, что миллионы беженцев-мусульман, приехавших и "прижившихся" в странах ЕС являются колоссальной силой. Они уже выходят на митинги (в частности, страны ЕС начали такие митинги запрещать) — а ведь скоро исламский Новый год, во время которого миллионы мигрантов (и европейцев) выходят на площади своих городов.

Случится это, кстати (совпадение!) 7 ноября — именно на эту дату выпадает мусульманский Новый год.

"Как бы "красный день календаря" не стал красным в самом плохом смысле", — пишут европейцы, а многие европейские израильтяне и вовсе готовятся или уже покидают ЕС "до успокоения ситуации".

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы мигранты ближний восток
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