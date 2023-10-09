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Антон Куликов

ХАМАС годами обманывал Израиль, готовясь к атаке. Как ему это удалось?

2:35
Мир

Агентство Reuters сообщает, что ХАМАС как минимум два года готовился к атаке на Израиль, при этом демонстрируя, что не хочет конфликта. Ссылается агентство как на близкие к этому палестинскому движению источники, так и на неназванных представителей израильских спецслужб.

ХАМАС годами обманывал Израиль, готовясь к атаке. Как ему это удалось?
Фото: Openverse

"ХАМАС создал у Израиля впечатление, что он не готов к борьбе. ХАМАС использовал беспрецедентную тактику разведки, чтобы ввести Израиль в заблуждение в течение последних месяцев, создавая у общественности впечатление, что он не желает вступать в бой или конфронтацию с Израилем во время подготовки к этой масштабной операции", — сказал источник, близкий к ХАМАС.

Этот источник сообщил, что в секторе Газа было построено имитационное израильское поселения для тренировок. При этом он считает, что ираильские спецслужбы всё это видели. Однако в Израиле были убеждены, что ХАМАС не стремится к конфронтации.

В руководстве палестинского движения создавали впечатление, что его больше занимают экономические проблемы. Для их решения, например, рабочим из Газы было разрешено пересекать границу Израиля, чтобы работать в нем или на Западном берегу реки Иордан (еще одна территория частично признанной Палестины, но не под контролем ХАМАС), так как зарплаты там были — в отдельных сферах — в десять раз больше, чем в секторе Газа.

"Они заставили нас думать, что им нужны деньги", — отметил источник в израильских спецслужбах. На этом фоне Израиль сфокусировался на улучшении отношений с Саудовской Аравией.

После атаки боевиков ХАМАС на израильские поселения, многие как в самом Израиле, так и во всём мире стали задаваться вопросом, как так вышло, что спецслужбы и ЦАХАЛ по сути оказались не готовы отразить это нападение. Вышеизложенное — одна из версий того, почему это произошло. Но именно что версия.

Предупреждения Израиль получал и от спецслужб Египта. Агентство Associated Press со ссылкой на представителя разведки этой страны сообщает, что предупреждали власти Израиля неоднократно, разведка Египта несколько раз сообщала, что "ситуация взорвётся, и очень скоро".

Но власти Израиля недооценили предупреждения. В египетских спецслужбах отметили, что израильские официальные лица сконцентрировали внимание на Западном берегу Иордана и преуменьшили риски со стороны сектора Газа.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы египет израиль
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