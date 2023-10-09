Le Figaro: Израиль лишился образа непобедимой крепости после нападения ХАМАС

На Ближнем Востоке раньше считали, что Израиль — это "непобедимая крепость", однако атака ХАМАС продемонстрировала обратное, сообщает Le Figaro.

Фото: Openverse

Как отмечает французская газета, Ближний Восток "ошеломлён" в связи с тем, что палестинцы легко проникают на израильскую территорию, захватывая позиции.

Такое медийное изображение военных ХАМАС, атакующих города, идёт вразрез с образом "непобедимой израильской крепости", подчёркивается в статье.

7 октября по территории Израиля было запущено свыше трёх тысяч ракет. После атаки военные ХАМАС появились в приграничных районах страны, начав военную операцию. По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Израиль переходит в состояние войны в связи с действиями ХАМАС.

Ранее журналисты The Wall Street Journal заявили, что план нападения ХАМАС на Израиль создавался Ираном в августе-октябре 2023 года.