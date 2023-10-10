Политолог: США обманут всех своих союзников

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В каких странах Европы наиболее сильны пророссийские настроения; правда ли, что Германия и Япония до сих пор оккупированы США; почему для любой страны следовать в фарватере Штатов — это стратегическая ошибка, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой директор аналитического центра "Стратег-PRO" Александр Ведруссов.

Фото: openverse

— Считается, что на недавних выборах в Словакии победил пророссийский кандидат. На самом деле он не пророссийский, а патриотично настроенный, думает о своей стране.

— Конечно. У нас просто путают эти понятия. То же самое в Сербии: всё-таки Вучич высказывает здравые идеи. И Орбан в Венгрии.

Отдельно я бы выделил Польшу, у них 15 октября выборы. Посмотрим, как будет после выборов, но пока их заявления об Украине вполне адекватны. У Зеленского получилось поссориться со всеми, даже с поляками, которые всеми руками и ногами были за Украину, закрывали глаза на бандеровцев. Сейчас они поняли, что он может и их тоже погубить. В плане национальных интересов поляки ближе к венграм. Плюс они думают вернуть себе Западную Украину. Насколько это в их интересах — большой вопрос. Да и позволим ли мы им — это большой вопрос.

Круг пророссийских политиков на Западе достаточно небольшой и понятный.

Известный экономист Джеффри Сакс говорит: в кулуарах европейские лидеры признают, что Украина безнадёжна, лавочку пора закрывать, но потом публично говорят прямо противоположное.

На Западе тех, кто понимает ситуацию, гораздо больше, чем тех, кто об этом открыто говорит. Насчёт Словакии вспоминаю, как в 2018 году мы протащили презентацию Крыма в Европарламент, были представители многих стран. Меня удивила крайне дружественная позиция словаков. Прошло пять лет, и у них выигрывает пророссийский кандидат. Всё-таки в Европе общественные настроения во многом на нашей стороне, и иногда они прорываются через все заслоны.

— Это не только в Словакии. В Болгарии много раз слышала: "Не слушайте наших политиков, мы вас любим, хотим быть с вами". Пророссийские настроения есть. Тем более американцы уже замучили весь мир, но это тоже когда-то закончится, потому что невозможно давить на большое количество людей долгое время.

— Им уже не хватает ресурсов. США экономически не тянут всё, они надрываются, и в военном отношении тоже. Раньше как было: американский авианосец прибывает в любую проблемную точку — и всё.

— Ещё ковровые бомбардировки крайне эффективны.

— Разумеется. Сейчас крылатые ракеты, сверхзвук, есть у России, Китая и Ирана, поэтому авианосцы — это груда металлолома. Это совершенно меняет военный баланс, а за военным тянется экономический.

Какие рычаги у вас будут? Вы ничего не можете сделать с

Индией,

Китаем,

Африкой,

даже с Латинской Америкой.

А те, кто вам поверит и в вашу лодку сядет:

Япония,

Южная Корея,

ЕС, —

они же себя погубят.

— Япония должна быть последней страной, которая поверит Штатам.

— Это оккупированная страна, так же как и Германия. Немецкий интерес понятен, настроения там не то что пророссийские, но вполне нормальные. Однако это оккупированная страна. Американские войска на территории:

Германии,

Японии.

Объективно не в интересах Японии ссориться с Россией и Китаем, особенно с учётом укрепления наших связей с Северной Кореей, у которой есть ядерное вооружение. Три ядерные державы у вас под боком, а вы против них что-то пытаетесь делать на поводу у Америки. Японцы совершают огромную ошибку.

Западная Европа будет экономически уничтожена, потому что не выдержит конкуренции. Главное, уничтожать Европу будут не Россия и Китай (мы хотели с ними торговать), а американцы.

Те, кто выбирает союзничество с американцами, совершают стратегическую ошибку, потому что это заведомо проигрышный вариант.

У американцев есть запас прочности, есть институты, они могут многие потрясения пережить, вплоть до гражданской войны (не надо их списывать со счетов, да и нам не выгодно, чтобы всё было совсем плохо), но всех своих союзников Штаты кинут. Вот те точно будут пассажирами "Титаника".