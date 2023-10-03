ЕС собрался "купить" проукраинскую позицию Венгрии. Получится ли это у Брюсселя?

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Еврокомиссия вознамерилась разморозить 13 миллиардов евро для Будапешта с целью увеличить бюджет блока и предоставить финансовую помощь Киеву, сообщила 3 октября газета Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники. Pravda.Ru разбирается в ситуации и беседует с экспертами о том, будет ли готов Будапешт пойти на подобную сделку.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

По данным FT, в декабре 2022 года ЕК заявила о несоблюдении прав человека и принципа верховенства закона в Венгрии, в связи с чем заблокировала предназначенные для страны хранящиеся на европейских счетах средства в объеме 22 миллиарда евро. Авторы материала напомнили, что Будапешт провел необходимые реформы, после чего 26 сентября официальный Брюссель направил в венгерский кабмин письмо с просьбой пояснить подробности упомянутых мер.

Как отмечает издание, теперь Еврокомиссия надеется заручиться поддержкой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в вопросе предоставления помощи Киеву.

Реакция Будапешта

Министр регионального развития Венгрии Тибор Наврачич прокомментировал сообщения и заявил, что Будапешт не получал от ЕК предложений о возможности разморозки 13 миллиардов евро в обмен на выполнение каких-либо условий. Наврачич подчеркнул, что Венгрия исполнила все требования ЕК и ожидает получения этой суммы.

"Что касается сообщений СМИ, то мы ждем подтверждения от ЕК, что она видит возможность договориться [...] «Официально не получали никакой позиции или подобной реакции, только вопросы на прошлой неделе, мы на них ответим", — сказал глава ведомства.

Позднее Bloomberg со ссылкой на собственные источники проинформировал, что Будапешт предложил ЕК альтернативу: так, вместо ожидаемых 50 миллиардов евро, которые, как ожидала ЕК, Будапешт выделит из своего бюджета для Украины, Венгрия якобы выразила готовность выплатить только половину этой суммы.

Агентство уточняет, что Будапешт видит целесообразным решением выплату "частями": Украина получает первую половину суммы, отчитывается о тратах, и на основании сделанных выводов можно будет принимать решение о выделении уже вторых 25 миллиардов евро.

О чем речь

Как напоминает РБК, в декабре 2022 года Евросоюз заблокировал 22 миллиарда евро, которые должны были быть выделены Венгрии из так называемых "фондов споченности" — фондов для покрытия инвестиционного дефицита. Сумма была заморожена до устранения Будапештом проблем, связанных с верховенством закона и правами человека. В мае 2023 года в стране начались реформы, по итогам которых Венгрия должна получить желаемые средства.

Венгрия занимает отличную от европейского мейнстрима позицию относительно конфликта на Украине. Премьер страны Виктор Орбан не раз высказывался о бессмысленности поддержки Киева и выступал в поддержку России.

В мае 2023 года венгерский банк был признан Украиной одним из "спонсоров войны". Национальное агентство Украины по предотвращению Украины (НАПК) объясняло решение "позицией руководства банка продолжать операции в России и фактического признания так называемых Донецкой и Луганской народных республик".

В качестве ответа Венгрия заблокировала помощь Киеву на сумму 500 миллионов евро.

"Пока страна — член ЕС не получит деньги, на которые она имеет право, ни одна страна, не являющаяся членом ЕС, не получит ни копейки", — говорил Гергей Гуляш.

Впоследствии, однако, банк был исключен из списка НАПК, тем не менее это не изменило позицию Будапешта относительно выделения помощи Киеву.

Ограниченность инструментов ЕС

Станислав Кувалдин, научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, рассказал Pravda.Ru, что такое предложение можно рассматривать как начало торга между Брюсселем и Будапештом.

Конечно, это показывает, с одной стороны, какую-то ограниченность инструментов, которые есть в руках Евросоюза для воздействия на нежелательные как бы государства, которые вызывают у него беспокойство, скажем так, перед лицом той чрезвычайно сложной международной повестки Евросоюза, и международной повестки, и внутренних кризисов. Ему приходится, конечно, лавировать. И в тех условиях, когда, в общем, конечно, значительная часть влиятельных государств Евросоюза и руководящие органы Евросоюза, конечно, бы хотели Венгрию наказать и, в общем, каким-то образом воздействовать на нее, к сожалению, как бы в условиях, когда она, действительно пользуясь достаточно вольно, скажем, многими возможностями, которые ей предоставляет внутреннее законодательство Евросоюза, когда часть решений принимается консенсусно, да, приходится идти на такой компромисс", — отметил эксперт.