Еврокомиссия вознамерилась разморозить 13 миллиардов евро для Будапешта с целью увеличить бюджет блока и предоставить финансовую помощь Киеву, сообщила 3 октября газета Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники. Pravda.Ru разбирается в ситуации и беседует с экспертами о том, будет ли готов Будапешт пойти на подобную сделку.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.