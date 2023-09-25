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Олег Володин

WSJ и USAWC: ВС России выиграют конвенциональную войну у армии США

4:34
Мир

Российские военные уже прекрасно адаптировались к современной войне, проводя СВО на Украине — русские нашли способы сдерживания атак, стратегии наступления и максимально полезные в бою технологии.

WSJ и USAWC: ВС России выиграют конвенциональную войну у армии США
Фото: mil.ru

Журналисты The Wall Street Journal нехотя признают этот факт, хотя по старой привычке пытаются обозначить российскую армию как "низкоэффективную" и часто ошибавшуюся в начале СВО.

Впрочем, ничто из этого не помешало ВС РФ адаптироваться к войне против ВСУ — подготовленных и вооружённых по стандартам НАТО. Сегодня Россия изматывает и Запад, и Украину, так что ни о каком прорыве украинцев на фронте и речи быть не может.

По словам командующего ВВС США в Европе Джеймса Хекера, Россия "значительно уменьшившая свои потери, увеличила число эффективнейших ударных дронов "Ланцет", расширила средства РЭБ, научилась сбивать западные HIMARS, Storm Shadow, научила воздушным боям "не на учениях" ВКС, и т. д.".

Выяснилось, что русские теперь "лучше защищают своих солдат и эффективнее убивают вражеских", а ещё умудрились перевести экономику на "военные рельсы" — как минимум налицо удвоение количества выпускаемых ракет и танков, несмотря на санкции.

По данным британского Королевского института объединенных служб (RUSI) российская РЭБ выводят из строя до 10 000 украинских дронов ежемесячно. А ВПК страны уже вовсю работает, обеспечивая армию всем необходимым для конфликта и кратно наращивая производство боеприпасов, вооружения и военной техники.

Еще ВС РФ формируют новый тип воинских частей. Предполагается, что в помощь десантно-штурмовым подразделениям будут созданы разведывательно-штурмовые бригады. Такие воинские части создаются с учетом опыта "сверхтяжелой пехоты прорыва и уничтожения", показавшей свою эффективность в ходе СВО.

Тем временем украинские власти внезапно засветили страшную цифру реальных потерь ВСУ.

По заказу властей Украины был проведен соцопрос "как Киев заботится об инвалидах". Он показал, что за последние два года на Украине появилось аж 300 тысяч инвалидов — покалеченных в боях "русской мясорубкой".

По известной "формуле войны" это означает, что у ВСУ — где-то 700 тысяч раненных и 300 тысяч погибших.

"Если официально сообщается про 300 тысяч инвалидов (предположим — это около 30-40% от общего числа раненных), то общее число раненных — около 700 000 — 1 млн. И, соответственно, по всем "формулам войны" число погибших — это 300-400 тыс. Что вполне коррелирует с утверждениями западных политиков и СМИ о 500 тыс. убитых и "пропавших". В среднем это даёт по 20 тысяч могил на регион, что тоже "бьётся" по увеличению площадей кладбищ" — пишут эксперты.

Поэтому не удивительно, что даже Newsweek признает "Реальное количество потерь ВСУ — чудовищное, число весьма ужасает". А "мясные штурмы" укреплений обновленной и нарастившей опыт и мощь российской армии — продолжаются.

При этом в журнале Parameters военного учреждения армии США появился спецдоклад — Пентагон отмечает, что до сих пор США противостояли либо бегающие (ездящие) по пустыням бородачи, либо слабые страны. Их легко было разносить с дронов, ракетами и бомбардировками, после чего идти "модными победителями" — а с русскими такое не пройдёт.

Американские военные заявили, что в случае войны (без ядерного оружия) на твёрдой земле с армией РФ, прошедшей "горнило" боев с Украиной, США нужно понимать:

  • Потери в 50 000 человек (за все Афганистаны, Ираки, и т. д.) могут случиться за 2 недели;
  • У США нет такого количества ракет и артиллерии, чтобы обеспечить нужную плотность огня
  • Нужны мобильные командные пункты, потому что у русских тоже есть ракеты, авиация, артиллерия, спутниковая и БПЛА-разведка
  • Русские могли бы стать партнёрами в будущей войне с Китаем, но стали врагами, которые ещё и получают оружие и боеприпасы (БПЛА, РСЗО, артиллерию, снаряды) от других врагов — КНР, КНДР, Ирана.

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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