В Европе обратили внимание на незамеченную новую точку напряженности в мире

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Правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняют свою оборонную политику как в ответ на события в Украине, так и на все более напряженную обстановку в области региональной безопасности, заявили в Международном институте стратегических исследований (IISS). Материал с таким мнением принадлежит специалисту по азиатскому региону Тиму Хаксли.

Фото: Вадим Савицкий

Pravda.Ru публикует перевод материала IIISS. В материале допустимы лексические замены в соответствии с законодательством РФ.

Когда министр обороны Сингапура Нг Энг Хен в феврале 2023 года заявил, что его министерство и вооруженные силы города-государства "очень, очень внимательно" следят за конфликтом на Украине, он, возможно, говорил не только от имени оборонного ведомства своей страны, но и от имени других оборонных ведомств по всей Азиатско-Тихоокеанского региона. Спустя восемнадцать месяцев после начала конфликта на Украине его военные последствия для Азиатско-Тихоокеанского региона все еще проявляются. В то же время аналитически сложно отделить влияние конфликта на Украине на оборонную политику и позиции Азиатско-Тихоокеанского региона от влияния опасений по поводу ситуации в региональной безопасности, которая, по общему мнению, ухудшается. Тем не менее, можно выделить несколько важных аспектов конфликта на Украине, которые уже влияют на усилия правительств Азиатско-Тихоокеанского региона по улучшению военного потенциала своих стран.

Первое измерение заключается в том, что сама реальность начала конфликта в Европе (где он был во многом неожиданной) дает правительствам некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона дополнительные причины или, по крайней мере, оправдания для наращивания своих военных сил и усилий, чтобы лучше сдерживать или обеспечивать защиту от ранее существовавших угроз в своем собственном регионе, где межгосударственный конфликт широко ожидался в течение, по крайней мере, последнего десятилетия: наиболее вероятными горячими точками считаются Тайвань, Юг и Восток Китайского моря, а также Корейский полуостров. В первой в истории Стратегии национальной безопасности Токио, объявленной в декабре 2022 года, подчеркивалось, что самые серьезные прямые угрозы Японии исходят от Китая и Северной Кореи, но, тем не менее, также утверждалось, что спецоперация России на Украине показала, что международное сообщество столкнулось с "серьезными проблемами" и что Японии необходимо было предпринять "независимые и добровольные усилия" для сохранения своего суверенитета и независимости. Следовательно, в Стратегии национальной безопасности говорится, что Япония увеличит свои расходы на оборону и другие инициативы, связанные с национальной безопасностью, чтобы достичь 2% ВВП к 2027 году, что предполагает увеличение на 60% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. Хотя стратегический обзор обороны Канберры от апреля 2023 года не отразил этот явный акцент на важности Украины, конфликт, похоже, заставил правительство Австралии осознать неизбежный потенциал конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Согласно одной из статей, опубликованной в журнале Australian Financial Review, это создало "неотложный контекст" для инициирования и проведения стратегического обзора.

Конфликт на Украине также продемонстрировала важность как внешней поддержки, так и национального оборонно-промышленного потенциала в длительном противостоянии, очевидно, повлияв на восприятие этих вопросов среди оборонных ведомств Азиатско-Тихоокеанского региона. Опять же, трудно отделить влияние конфликта от опасений по поводу региональной безопасности. Но, похоже, это способствовало ужесточению с 2022 года оборонных отношений США с их наиболее важными региональными союзниками и партнерами: не только с Австралией, Японией и Южной Кореей, но также с Тайванем и Филиппинами, каждый из которых имеет причину осознавать необходимость более тесного взаимодействия с США. В то же время, поскольку конфликт на Украине продолжался в 2022–2023 годах, некоторые оборонные ведомства в регионе, очевидно, более четко сосредоточились на потенциальных практических последствиях затяжной войны в своих собственных случаях. Сообщается, что размышления об уязвимости линий снабжения Австралии побудили авторов Defense Strategic Review уделить большое внимание вопросу о том, как поддержать вооруженные силы страны в будущем конфликте. Важно отметить, что в обзоре говорится, что Австралии следует быстро активизировать усилия по созданию отечественного производства управляемого оружия и взрывоопасных боеприпасов. А в новой стратегии Токио подчеркивалась безотлагательность обеспечения того, чтобы Силы самообороны Японии обладали "боевой устойчивостью" в виде усиленных производственных мощностей для "высокоприоритетных боеприпасов", а также достаточных запасов боеприпасов, запасных частей и топлива.

Другой важный вопрос касается того, насколько актуально широко разрекламированное применение современных противотанковых, зенитных и противокорабельных средств, а также беспилотных авиационных и морских систем и высокоточных реактивных систем залпового огня в конфликте на Украине (...) Конфликт на Украине, очевидно, показал, что бронетехника, самолеты и вертолеты, используемые для непосредственной авиационной поддержки, не говоря уже о надводных кораблях, как никогда уязвимы для относительно недорогого управляемого оружия и – в случае с бронетехникой и кораблями – беспилотных систем. Противоположная точка зрения, однако, заключается в том, что правильное использование таких платформ — например, использование основных боевых танков в качестве компонентов правильно организованных и хорошо проведенных общевойсковых операций –— может свести на нет, по крайней мере, некоторые преимущества оборонительного вооружения. Аналогичным образом, наступательная авиация — очевидно, в значительной степени нейтрализованная над Украиной, будь то российские или украинские ВВС — могла бы быть более эффективной, если бы она включала в себя возможности подавления противовоздушной обороны. А беспилотные надводные корабли, используемые Украиной против российских военных кораблей, могут оказаться уязвимыми для средств электронного противодействия.

Такие вопросы, как отметил министр обороны Сингапура, привлекают большое внимание в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Опыт Украины в использовании управляемого оружия и беспилотных систем был особенно актуален для правительства и вооруженных сил Тайваня, поскольку они стремятся укрепить оборону острова в ответ на растущую обеспокоенность тем, что Китай может в обозримом будущем попытаться использовать военную силу для его подчинения. В июле ежегодные военные учения "Хан Куанг" на Тайване были заметно более реалистичными, чем в предыдущие годы, и включили в себя то, что один тайваньский эксперт по обороне назвал уроками конфликта на Украине, включая использование дронов.

Конфликт на Украине уже влияет на торговлю оборонной техникой в Азиатско-Тихоокеанском регионе, причем его влияние на поставки российского оружия является решающим вопросом для некоторых оборонных ведомств в регионе. Случай Китая является особенным, поскольку конфликт привел к более интенсивному двустороннему сотрудничеству с Россией в области военных технологий и оборудования. Между тем, военный режим Мьянмы, столкнувшийся с ухудшением внутренней безопасности, подверженный международным санкциям и желающий избежать полной зависимости от Китая, сейчас не менее зависим, чем до февраля 2022 года, от поставок российского оружия. Но введение с тех пор под руководством Запада более жестких санкций в отношении российского оборонно-промышленного сектора побудило другие азиатские страны — в частности, Индию, Индонезию, Малайзию и Вьетнам — к дальнейшему снижению зависимости своих вооруженных сил от импорта российского оружия. В среднесрочной перспективе сложность или даже невозможность обеспечения поставок российских запчастей, вероятно, будет означать, что часть поставляемого Москвой оборудования будет выведена из эксплуатации преждевременно. В некоторых случаях это может привести к дополнительным закупкам из нероссийских источников и оборонных предприятий соответствующих стран. Например, как показала первая во Вьетнаме международная оборонная выставка в декабре 2022 года, Ханой активизировал усилия по дальнейшей диверсификации источников военных закупок. Тем временем индийская оборонная промышленность готовится к производству отечественного оборудования и запасных частей к нему. Но другим последствием может стать снижение военного потенциала и оперативной готовности в конкретных случаях. Запчастей для поставленных Россией боевых самолетов Су-30МКМ ВВС Малайзии может хватить еще только на два года, а финансовые ограничения могут отложить выбор истребителей на замену до 2030 года.

Восприятие региональной угрозы остается основной движущей силой продолжающегося наращивания военной мощи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако с февраля 2022 года последствия конфликта на Украине в сочетании с существующими проблемами конкретного региона усилили существующую в Азиатско-Тихоокеанском регионе тенденцию к увеличению расходов на оборону, одновременно побуждая региональные государства пересмотреть устойчивость своих вооруженных сил как а также их оперативная доктрина и инвентаризация оборудования. Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем более глубоким будет его влияние на развитие вооруженных сил Азиатско-Тихоокеанского региона и их возможностей.