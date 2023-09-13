Последствия саммита Путин-Ким: Запад и Украина в отчаянии

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США и Украину ждут серьёзные проблемы после визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию.

Фото: http://www.kremlin.ru/

Ким Чен Ын пообещал Путину поддержку в борьбе с силами зла

На космодроме "Восточный" 13 сентября состоялся саммит Россия-КНДР. Выступая, лидер КНДР Ким Чен Ын сказал, что Россия ведет священную борьбу в защиту своего суверенитета и безопасности с силами зла, питающими иллюзии о гегемонии.

"Мы без сомнения верим, что российская армия и народ России одержат великую победу в справедливой борьбе, чтобы наказать силы зла, преследующие гегемонистские и экспансионистские амбиции, и создать стабильную среду для национального развития", — сказал Ким, которого цитирует AP.

Не называя Украину, он заявил, что "российские военные и народ унаследуют блестящую традицию победы" и продемонстрируют свою репутацию в "военной операции".

"Мы всегда полностью поддерживали решения президента Путина и российского руководства. Мы всегда будем вместе в борьбе с империализмом и в построении суверенной нации", — пообещал корейский лидер.

По словам Кима, встреча с российским коллегой "поднимет отношения между двумя странами на новый уровень".

Итак, Ким выразил публичную готовность подставить плечо РФ на стратегических направлениях в прокси-войне с Западом. В чём это будет выражаться, знает только Путин, но ход дела покажет. Запад уверен, что это будут поставки боеприпасов и вооружений для СВО. Почему бы и нет, санкции ООН накладывают ограничения на поставки оружия Пхеньяну, но Пхеньяну не запрещено поставлять оружие в другие страны.

На Украине назвали критически важную помощь КНДР для РФ

На Украине уверены, что поставки боеприпасов из КНДР в РФ давно идут и очень опасаются северокорейских дальнобойных РСЗО и артиллерийских систем, которые должны нивелировать превосходство ВСУ в контрбатарейной борьбе. Это превосходство, действительно есть, на этот недостаток жалуются многие российские военнослужащие.

Telegram-канал 93 бригады ВСУ "Холодный яр" перечисляет это оружие:

300-мм РСЗО KN-09 с дальностью стрельбы 220 км;

РСЗО калибром 600 мм (на Западе — KN-25), с неизвестной дальностью;

170-мм САУ "Коксан" с дальностью стрельбы до 70 км.

Заметим, что министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках визита в КНДР в июле осмотрел выставку новинок северокорейского ВПК, которые позднее были также представлены на военном параде.

США в отчаянии: ВС КНДР усилятся

Отвечая на вопрос о саммите, посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что взаимодействие России с КНДР является "признаком отчаяния Москвы".

Скорее, отчаяние царит в Вашингтоне, потому что уж кто ударит баллистической ракетой без раздумий по США, так это Ким, если увидит опасность. За несколько часов до саммита северные корейцы запустили две такие ракеты в воды у восточного побережья Корейского полуострова. Они пролетели около 650 километров, прежде чем упасть в море, определили в Южной Корее. Западные СМИ отмечают, что КНДР в этом году дважды попыталась запустить спутник на орбиту, но потерпела неудачу.

РФ поддержит Пхеньян в совершенствовании ракетных технологий. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Ким проявляет большой интерес к космосу, к ракетной технике.

"Мы покажем наши новые объекты", — сказал Путин.

Южнокорейские издания по фото определили, что Кима сопровождали председатель комитета по космической науке и технологиям Пак Тхэ Сон и адмирал ВМС Ким Мён Сик. Ким после встречи с Путиным посетит заводы по производству боевой и гражданской авиационной техники, образовательные и научные учреждения, возможно военные, познакомиться с возможностями Тихоокеанского флота.

После переговоров официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Северная Корея — наш близкий сосед".

"И, несмотря на любые комментарии извне, мы будем строить отношения с нашими соседями так, чтобы это было выгодно нам и нашим соседям", — сказал он.

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