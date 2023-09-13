Владимир Путин предлагает северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну запускать свои спутники на ракетах РФ.
Именно поэтому их встреча проходила на космодроме "Восточный", сообщает старший научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.
"Спутники эти будут двойного назначения, потому что мы видим, какой тяжёлый урон наносят тайфуны, а спутники позволяют предсказывать их движение. И таким способом ситуация, когда Северная Корея запускает спутники на ракетоносителях России, формально обходит это ограничение", — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что в развитии ракетостроения Пхеньян себя чувствует уверенно, располагая номенклатурой, куда входят и крылатые ракеты с ядерным зарядом.
"Это знаковое событие. Первый визит после ковидной изоляции Ким совершает в Россию", — цитирует "Царьград" Асмолова.
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