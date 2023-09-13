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Асмолов: Путин поможет КНДР обойти ограничения на запуск спутников

1:01
Общество

Владимир Путин предлагает северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну запускать свои спутники на ракетах РФ.

Асмолов: Путин поможет КНДР обойти ограничения на запуск спутников
Фото: Сайт президента Российской Федерации

Именно поэтому их встреча проходила на космодроме "Восточный", сообщает старший научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.

"Спутники эти будут двойного назначения, потому что мы видим, какой тяжёлый урон наносят тайфуны, а спутники позволяют предсказывать их движение. И таким способом ситуация, когда Северная Корея запускает спутники на ракетоносителях России, формально обходит это ограничение", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в развитии ракетостроения Пхеньян себя чувствует уверенно, располагая номенклатурой, куда входят и крылатые ракеты с ядерным зарядом.

"Это знаковое событие. Первый визит после ковидной изоляции Ким совершает в Россию", — цитирует "Царьград" Асмолова.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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