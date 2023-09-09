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Петр Ермилин

Киев в бешенстве из-за итогов саммита G20. О чем договорились страны?

4:43
Мир

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко выразил недовольство тем фактом, что итоговая декларация прошедшего в Индии саммита "Большой двадцатки" (G20) не содержала достаточно количество антироссийских тезисов. Pravda.Ru рассказывает об основных положениях итоговой декларации G20 после встречи Группы двадцати.

Киев в бешенстве из-за итогов саммита G20. О чем договорились страны?
Фото: https://www.farodiroma.it/

Украинский вопрос

В итоговой декларации отмечается, что у стран-участниц были разные взгляды относительно ситуации на Украине, при этом перечисляются разнообразные негативные последствия украинского конфликта в экономических вопросах и вопросах глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок и так далее.

"Мирное разрешение конфликтов и усилия по урегулированию кризисов, а также дипломатия и диалог имеют решающее значение", — говорится в документе.

Особенно подчеркивается, что в соответствии с Уставом ООН все государства обязаны воздерживаться от угроз и использования силы для "достижения территориальных приобретений", а также отмечается недопустимость угрозы применения или применения ядерного оружия.

Продовольствие и зерно 

Группа Двадцати договорилась о том, что страны-участники обязуются "укреплять глобальную продовольственную безопасность". Также в документе отмечается необходимость улучшения доступа к удобрениям по приемлемым ценам, а также доступа к использованию сельскохозяйственных ресурсов.

"Обязуемся содействовать открытой, справедливой, предсказуемой и основанной на правилах торговле сельскохозяйственными товарами, продовольствием и удобрениями, не вводить запретов или ограничений на экспорт, сокращать перекосы рынка", — отмечают лидеры G20.

В декларации был также затронут вопрос зерновой сделки. В документе подчеркивается, что лидеры G20 поддерживают стремление Турции развивать Черноморскую инициативу, а также призывают к "полному, своевременному и эффективному осуществлению для обеспечения немедленных и беспрепятственных поставок зерна, продовольствия и удобрений из РФ и Украины".

Как сообщало агентство Bloomberg турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призывал принять к сведению требования России в рамках зерновой сделки.

Остальные вопросы

В рамках декларации были подняты и другие важные пункты, касающиеся деятельность государств-участников организации. Среди них:

  • "необходимость проведения реформы ВТО с целью совершенствования всех ее функций";
  • членство Африканского союза в G20;
  • "необходимость вдохнуть новую жизнь в систему многосторонности, чтобы отвечать глобальным вызовам XXI века".

"Один из самых сложных саммитов"

Как отмечает ряд источников, договоренности в рамках прошедшего саммита G20 оказался одними из самых труднодостижимых. Так, например, как сообщает Lenta.ru со ссылкой на шерпу России в "Большой двадцатке" Светлану Лукаш, согласование декларации затянулось почти на двадцать дней.

"Это был, наверное, один из самых сложных саммитов «Группы двадцати» почти за пятнадцатилетнюю историю существования форума на уровне лидеров. Согласование декларации заняло практически двадцать дней", — цитирует издание Лукаш.

В то же время, по информации газеты The Times of India, согласование формулировок по Украине у участников встречи заняло 150 часов. Выяснилось, что переговоры продемонстрировали противоречия внутри также и стран "Большой семерки" (G7), также и Россией и Китаем. 

Реакция Киева

Как ранее упоминалось, официальный представитель МИД Украины Николенко высказал неудовлетворение итогами саммита.

"G20 приняла итоговую декларацию. Украина благодарна партнерам, пытавшимся включить в текст сильные формулировки", — написал Николенко в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией).

Комментируя формулировки, касающихся конфликта на Украине, Николенко подчеркнул, что стран Группы двадцати "нечем гордиться".

Более того, он был недоволен и тем, что представители украинской стороны не имели возможности почувствовать в мероприятии.

"Участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию", — сказал он.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы g20 индия россия украина
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