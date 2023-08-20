Запад готовит мирное соглашение по Украине. Что с ним не так?

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Газета The Wall Street Journal (WSJ) проинформировала, что страны Запада готовят "грандиозную сделку" по урегулированию украинского конфликта, однако условия этих соглашений, по мнению авторов газеты, не будут соответствовать ни интересам Киева, ни интересам Москвы.

Фото: https://www.mfa.gov.by/

"Некоторые западные официальные лица разрабатывают грандиозные сделки по прекращению войны, но они не соответствуют целям как Киева, так и Москвы", — отмечается в статье WSJ, на текст которой ссылается ТАСС.

Спорные соглашения

Так, издание отмечает, что Россия настаивает на признании Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей как частью собственной территорий на основании волеизъявления граждан указанных регионах, а Украина, в свою очередь, требует "восстановления своей территориальной целостности".

Сценарий "восстановления территориальной целостности Украины", по мнению WSJ, видится лишь в отдаленной перспективе. Более того, по мнению авторов материала, этот план Киеву не удастся реализовать из-за ограниченности поддержки западных партнеров. Отмечается, что ключевые союзники Киева — Германия и США — хотят избежать лишних "рисков" и "затрат".

Газета также сообщает о сложившейся путанице в вопросах целеполагания Запада относительно Украины. WSJ ссылается на план, согласно которому Киев отказывается от ранее упомянутых территорий в обмен на членство в НАТО и для сохранения "того, что осталось". Как напоминают авторы материала, на прошлой неделе об этом плане высокопоставленный представитель альянса высказался об этом плане, который ранее обсуждали дипломаты ЕС, однако впоследствии за эти слова были принесены извинения, после чего случился "возврат к публичной линии Запада о том, что только Украина может определять приемлемые условия мира".

Тем не менее, авторы газеты уточняют, что "в частном порядке многие западные чиновники не думают, что США и их союзники могут предоставить Киеву самостоятельно определить исход".

"Они опасаются, что максималистские цели Украины гарантируют бесконечную войну. Они хотели бы предложить Украине смириться с фактической потерей какой-то территории, в обмен, например, на членство в НАТО или Европейском союзе или обещания долгосрочной военной и экономической помощи", — пишет WSJ.

Неудавшаяся попытка мирного соглашения

Попытка России провести мирные переговоры с Киевом была предпринята почти сразу же после начала специальной военной операции (СВО). Так, в начале февраля эти переговоры были начаты по просьбе украинской стороны и продлились до середины апреля. Два очных раунда прошли в Белоруссии, а один — в Турции. Общение по видеосвязи было ежедневным.

Российская сторона в рамках переговоров поднимала следующие вопросы: статус Украины как нейтральной, внеблоковой и безъядерной страны, новые территориальные реалии, обязательства Киева по демилитаризации и денацификации, недискриминации русскоязычного населения и нацменьшинств, восстановлению официального статуса русского языка, была подготовка составить договор об урегулировании ситуации.

В рамках этого договора Россия была готова предоставить Украине гарантии безопасности. Всего было около 20 проектов договора, однако вариант, направленный Украине 15 апреля, так и остался без ответа.

РФ готова к переговорам

Россия неоднократно подчеркивала свою готовность к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявлял и российский президент Владимир Путин.

"Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако ещё в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами. Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации", — писал он 19 марта в своей статье для китайской газеты "Жэньминь жибао".

На данном этапе, однако, Москва не видит перспектив для урегулирования ситуации. Об этом еще в апреле заявлял и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы пока никаких перспектив не видим для этого, поэтому здесь нечего добавить», — говорил он тогда журналистам.

Позиция Киева

Украина тоже не раз высказывалась о возможности мирных переговоров. Однако среди условий, выдвигаемых для начала этих переговоров, есть те, которые Москву не устраивают априори. Например, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом говорил, что Украина будет готова к диалогу с РФ лишь в том случае, когда украинские силы выйдут "к границам 1991 года".

Украина будет готова к мирному диалогу с Россией, когда украинские вооруженные силы выйдут к границам 1991 года, заявил в субботу,

"Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах (1991 года. — Ред.). На наших реальных границах", — говорил украинский лидер, уточняя, что граница от 24 февраля 2022 года была "контактной линией", поэтому выход к ней не приведет к началу переговоров.

До этого, в октябре 2022 года, Зеленский подписал указ, в котором констатируется невозможность переговоров с Путиным. Указ закрепляет решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 30 сентября.