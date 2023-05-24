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Антон Бакетов

Дарья Асламова: Турция оказала Украине огромную военную помощь

Мир » Азия » Ближний Восток

Почему решение России об отсрочке платежей за поставляемый в Турцию газ многие восприняли как вмешательство в выборы, как турки относятся к президенту РФ Путину, помогает ли Анкара Киеву в боевых действиях против России и в чём главная ошибка Кремля во внешней политике, Pravda.Ru рассказала политический обозреватель, журналист-международник Дарья Асламова.

— Россия решила отложить платежи за газ, который наша страна поставляла в Турцию. Кылычдароглу обвинил Эрдогана в том, что он позволяет вмешиваться России в выборы, на что Эрдоган сказал, что страны, которые действительно вмешиваются в выборы, — это США, Англия, ФРГ. А как в Турции восприняли этот российский фактор? Как он вообще влияет на расстановку сил?

— Важнейший фактор. Ещё год назад турецкие политологи мне говорили: "Путин — это фактор не внешней политики, Путин — это фактор внутренней политики Турции".

Путин невероятно популярен в Турции. Когда вы разговариваете с простыми людьми, они будут вам доказывать с горящими глазами, что Путин — это турок, что дедушка у него был татарин.

Сейчас Путин помогает настолько Эрдогану, насколько вообще возможно. Вопрос в том, что Эрдоган для нас — что-то вроде Лукашенко; лидеры, для нас не очень удобные, но работать с ними можно.

Но это другая проблема, и те же турецкие политологи мне говорят: "Сколько вы можете заниматься персонализацией внешней политики? Есть у вас Янукович — есть Украина, есть у вас Эрдоган — есть Турция, есть Лукашенко — есть Белоруссия. Сменится что-то — вы кому звонить будете? Что за странная манера делать ставку именно на человека, который у власти?" Нам всем тоже страшно, что же будет, если к власти придет Кылычдароглу, то есть оппозиция.

На мясо, хлеб цены растут каждый день. А если Россия подвесит зерновую сделку, что будет с хлебом для Турции? А если газовый хаб? Да, сейчас Эрдоган кричит, что мы открыли месторождение в Турции, у нас будет нефть. Но это очень длительный процесс. А сейчас они пилят на нашем сырье огромные деньги. Это спекуляция, а на красивом восточном языке это "торговля": они купили наши нефть и газ, переработали и продали в США и ЕС, у которых мы под санкциями.

Аэропорт в Стамбуле поднялся благодаря нам. Из-за санкций весь мир летает через Стамбул — весь мир, не мы.

— Турки любят русских туристов, ведь они одни из самых щедрых в мире.

— Это вопрос чисто денег. Там нет понятия "любви/нелюбви к России", есть понятие "уважение к силе". Это Восток. Мы слабые — нас будут топтать, мы сильные — к нам будут подлизываться.

Турция сыграла огромную роль в подготовке Украины к войне. В городе Измир на базе НАТО больше года до начала СВО готовились украинские офицеры, логистика, воздушная разведка. Давайте не строить иллюзий, что якобы Эрдоган — это наш человек.

Эрдоган выстроил экономику страны как военно-промышленный комплекс. Он обязан участвовать во всех конфликтах, иначе не будет денег. Поэтому они участвуют:

  • в Ливии,
  • Сирии.

На Украине они кормятся с зерновой сделки, поставляют оружие Киеву, те же беспилотники Bayraktar, держат за горло НАТО и говорят: "Чёрное море наше, есть Конвенция Монтрё. Проливы Босфор и Дарданеллы мы контролируем, и мы подумаем, какой корабль пускать, а какой нет".

Главный ресурс Турции — её географическое стратегическое положение. Других ресурсов нет. По Конвенции Монтрё, только черноморские страны имеют право вводить военные корабли внутрь.

— Значит, нашей стране пора отказаться от персонифицированной внешней политики и строить отношения с любым государством в целом как с субъектом?

— Нужно смотреть, что нам выгодно, а что не выгодно. А кто придёт к власти — с тем и будем торговаться, потому что Восток — это торг. И никуда они от нас не денутся.

Автор Антон Бакетов
Антон Бакетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы владимир путин реджеп эрдоган
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