Политолог рассказал, кто на самом деле управляет Штатами

Президент США Байден страдает прогрессирующей деменцией. Способен ли он баллотироваться на новый срок в 2024 году, кто последние пару лет на самом деле руководит Америкой и правда ли, что ключевой для США вопрос о госдолге будет решён без участия Байдена, Pravda.Ru рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Фото: Democratic National Convention v

— Владимир Сергеевич, Байден объявил, что будет баллотироваться на следующий президентский срок. Однако все видят, что у него прогрессирующая деменция. Есть мнение, что Штатами руководит его жена Джилл Байден. Другая точка зрения, что управляет страной клан Клинтон — Обама. Как вы считаете, кто руководит Америкой?

— Поскольку речь идёт о главе исполнительной ветви власти, то решения принимает ближайшее окружение президента, его администрация:

в области внешней политики — секретарь Энтони Блинкен ,

, министр обороны Ллойд Остин ,

, советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Я думаю, что есть ещё много людей на разных ступеньках иерархической лестницы и они принимают основные решения. Да, эти решения докладываются в Белый дом, они, может быть, курируются или заверяются Байденом. Но клан байденистов в неоглобалистской администрации Байдена уже сложился на протяжении последних полутора-двух лет: есть понимание того, какую политику проводить. У них две задачи:

с одной стороны, избирательный цикл 2023-2024 годов; с другой стороны, повседневные дела.

Сегодня администрация исходит из того, что главная задача Байдена — не пустить Трампа в Белый дом. В 2020 году считалось, что задача Байдена — вышибить Трампа из Белого дома, а потом к власти могут прийти другие люди. Но окружение Байдена его удержало. Может быть, даже он сам удержался, потому что он руководит по инстинктам и по опыту. У Байдена за почти 50 лет пребывания в высших эшелонах власти появилось инстинктивное понимание управления страной.

Америка — это страна, которой руководят по стандартам.

Очень многие ситуации, как вовне страны, так и внутри, постоянно повторяются, даже те же президентские кампании. Например, кампания 2024 года — повторение президентских выборов 2020 года: раньше был Трамп и Байден, теперь Байден и Трамп.

Проблемы внутренней политики довольно простые, связаны с принятием законов. И здесь Байдену, который считается крупным специалистом по сенату и конгрессу, действовать легко, коридоры власти для него хорошо знакомы. Например, вопрос о госдолге. Он будет в мае-июне на первых полосах американских газет. Какую позицию занял Байден? А никакую. Он сказал: "Я не буду участвовать в переговорах, пусть участвует сенат во главе с Шумером и Макконнеллом, пусть участвует палата представителей во главе с Маккарти, а задача президента очень простая: мне принесут из конгресса законопроект, а я его подпишу либо наложу на него вето". Вот ещё пример дистанционного руководства: американцы заявили, что они не участники конфликта на Украине, мол, Зеленский воюет, а мы помогаем.

Возникает вопрос: а в какой степени тут нужен президент и в какой степени он может взвалить всю работу на Блинкена и Остина?

Посмотрите, что происходит в американо-азиатских взаимоотношениях: разговоров нет, Байден не встречается ни с Си Цзиньпином, ни с Ким Чен Ыном, в отличие от Трампа, с российским президентом он тоже вроде бы уже не знаком. Вот и получается, Байден должен чем-то руководить, но он ничем не руководит.