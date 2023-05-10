"Топы" Уолл-стрит предупредили о "сейсмических" последствиях в случае дефолта США

2:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Топ-менеджеры Уолл-стрит, которые консультировали Минфин США по вопросу заимствований на долговом рынке в последние 25 лет, выразили "глубокую обеспокоенность" отсутствием решения проблемы потолка госдолга Соединённых Штатов.

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency

В письме к министру финансов США Джанет Йеллен, опубликованном на сайте ведомства, 17 бывших и нынешних лидеров консультативного совета по заимствованиям (TBAC) заявили, что финансовые рынки всё больше опасаются возможности дефолта Штатов по долгу. Это уже привело к увеличению долговой нагрузки на каждого американского налогоплательщика.

"Пришло время выработать альтернативный метод обеспечения бюджетной ответственности — либо за счёт увеличения потолка в соответствии с одобренными ассигнованиями, либо за счёт полной отмены лимита", — цитирует "Интерфакс" письмо.

"Тупик в обсуждении вопроса потолка госдолга рискует подорвать основы американского рынка гособлигаций, а также доверие к правительству США. Отсрочка платежей процентов или основной части долга Минфином станет событием сейсмического масштаба не только для финансовых рынков, но и для реальной экономики", — отмечается в письме.

Стоит заметить, что ранее министр финансов, которой и было адресовано письмо, заявляла, что возглавляемое ей ведомство может исчерпать ресурсы для обслуживания госдолга к началу июня.

Накануне прошла встреча президента США Джо Байдена с руководством конгресса, на которой обсуждалась перспектива повышения лимита по государственному долгу США. В январе американский госдолг достиг отметки в 31,5 триллиона долларов.

Встреча окончилась безрезультатно, но и Байден, и лидеры республиканцев по её итогам заявили, что дефолт — не вариант, США всегда платили и будут платить по долгам.

Республиканцы готовы увеличить потолок на полтора триллиона долларов, но при этом сократить расходы на 4,8 триллиона. Демократы — и администрация Джо Байдена, соответственно — хотят увеличить потолок без каких-либо условий.

Всё больше тревожных прогнозов насчёт угроз мировой экономики в случае американского дефолта. При этом, отметим, нет никаких оснований полагать, что до 1 июня в США не договорятся.

Подобные манипуляции темой потолка государственного долга можно было наблюдать и ранее, повторяется это с завидным постоянством. Вне зависимости от того, кто президент — республиканец или демократ.

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