Эксперт: Турция уже "не может удерживать удар" Запада

3:14 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов. Главный соперник Реджепа Эрдогана — Кемаль Кылычдароглу. Как возможное президентство Кылычдароглу повлияет на отношения Анкары с Москвой и почему антироссийские санкции больше навредят Турции, чем России, Pravda.Ru рассказал главред "МК-Турция", автор телеграм-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев.

Фото: qha.com.tr

— Яшар, если к власти придёт Кылычдароглу, чем будет отличаться его внешняя политика от политики Эрдогана?

— Недавно Кылычдароглу направил письмо в МГИМО на круглый стол тюркологов, где его прочитал турецкий журналист Хакан Аксай. Кылычдароглу сказал о внешней политике: "С Россией мы будем улучшать отношения". Он сказал, что Турция будет придерживаться заветов Ататюрка "мир в стране и мир во всем мире", то есть не будет вести амбициозную внешнюю политику и принимать участие в тех или иных конфликтах. Нынешняя Турция считает, что должна участвовать в конфликтах, потому что она должна сидеть за столом переговоров; а если ты не участвуешь в конфликте, то тебя никто не слушает, никто с тобой это не обсуждает; поэтому надо действовать как:

в Карабахе,

Сирии,

Ливии.

Изменится ли отношение Кылычдароглу, если он придёт к власти, к России? Рассудок подсказывает, что нет, потому что это чистая прагматика. Другое дело, что сложились определённые отношения между президентами, однако даже сейчас мы видим: есть вопросы России, в которых Турция не может удерживать удар. Например, карты "Мир" заблокировали. Есть информация, что Турция начала отказывать реэкспорту. Свидетельство этому опубликовали в апреле: экспорт Турции в Россию упал до 20%. Это тоже показатель давления, которому Турция не может не поддаваться.

Но изначально Турция держалась, а сможет ли держаться Кылычдаролгу, заставит ли его прагматизм действовать в интересах своей страны, а не в интересах стран, которые пытаются диктовать Турции?

— Присоединится ли Кылычдароглу к санкциям Запада?

— Скорее всего, нет, потому что это в первую очередь вредит Турции. Официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын открыто говорил, что "абсолютно нелогично присоединяться к санкциям, которые вредят нам больше, чем другой стороне". То есть они навредят Турции больше, чем России. Тогда зачем в угоду чьей-то политике отказываться от торговли с Россией, от российских туристов, от турецкого бизнеса в России, от возможности этот бизнес увеличивать, особенно там, откуда уходят западные компании и куда на их место Турция вполне может прийти?

Но если Турция вдруг поддастся этим санкциям, то она здесь больше потеряет материально, и это понимает Кылычдароглу и оппозиция.