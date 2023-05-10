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Любовь Степушова

Грузины приветствуют "безвиз" с РФ. На горизонте Союзное государство

4:44
Мир » Бывший СССР » Грузия

Нонсенс — не имеющие прямых дипотношений страны теперь имеют двусторонний безвизовый режим. Россия и Грузия стремительно улучшают отношения.

Грузины приветствуют "безвиз" с РФ. На горизонте Союзное государство
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Путин дал грузинам "безвиз" с Россией

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая 2023 года.

Для въезда им потребуется документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Грузии, дипломатический или служебный паспорт, а также паспорт моряка. Виза по-прежнему потребуется для въезда в Россию для работы или учёбы на срок более трёх месяцев. Лицам, представляющим интересы Грузии в отделе посольства Швейцарии, и членам их семей потребуется виза сроком на три месяца. После аккредитации они смогут въезжать в Россию без визы.

Также Путин своим указом снял запрет для российских авиакомпаний на полёты в Грузию.

И это удивительно, потому что при отсутствии дипотношений, у стран теперь есть двусторонний безвизовый режим и, возможно, будет прямое авиасообщение.

Россия обеспечивает рост Грузии

Читатели издания Ambebi активно комментируют новость.

Главный аргумент одобряющих указ в том, что у многих грузин есть родственники в РФ, и если граждане России въезжают без визы, то зачем грузинам виза?

"Мы должны защищать свои интересы во всех вариантах, но чему помешает безвизовый трафик? Если это даст Грузии возможность для увеличения рабочих виз в Россию, что в этом плохого?" — спрашивают читатели.

Они считают, что прямой рейс Москва-Тбилиси должен быть восстановлен. Люди "будут меньше платить за билеты, они будут путешествовать с комфортом, деньги пойдут в грузинскую компанию и в бюджет Грузии".

Но есть и противники указа. Аргумент — Европа увидит "это всё", и "нас не примут в ЕС".

И тут нужно спросить, а так ли нужно Грузии членство в ЕС, потому что Россия обеспечивает рост ВВП Грузии на 7-10%.

Некоторые из читателей издания напоминают, что "ближайший друг" Грузии — США, до сих пор не ввели свободный визовый режим для грузин.

"Похоже, Грузия с населением 3,5 миллиона человек представляет настолько большую угрозу экономическому, демографическому, криминогенному балансу сверхдержавы в 400 миллионов человек, что за 30 лет "дружбы" на это она не решилась", — гласит один из комментариев.

"Мы в строю, товарищи! Великие народы Грузии и России по-прежнему вместе", — иронизирует, а возможно и нет, другой читатель.

Кстати, Владимир Путин поздравил народ Грузии с Днём Победы, чего не сделал в отношении украинского народа.

Чем вызваны перемены в российской политике?

Конечно, указ Путина вызван позицией грузинского правительства во главе с партией "Грузинская мечта". Грузия отметилась тем, что отказалась возвращать Украине ЗРК "Бук", "поскольку республика купила данное вооружение, а не получила его бесплатно".

Последний шаг — отказ от участия в учениях НАТО. И если Армения — член ОДКБ и ЕАЭС, принимает такое участие, то страна, которая отказывается, априори должна выводиться из ранга недружественных.

Антизападная позиция Тбилиси объясняется попытками втянуть Грузию в новую войну с РФ, вмешательством во внутренние дела, что ярко проявилось в конфликте вокруг закона об иноагентах для "противодействия иностранному вмешательству".

В ЕС и США отнесли это на свой счёт, тем самым подтвердив колониальные намерения. Также налицо уговоры Брюсселя отправить преступника Михаила Саакашвили на лечение в Европу. А ведь он был тайно послан на Родину, чтобы организовать свержение легитимного правительства. Такое адекватными властями не забывается.

Даже прозападный президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала, что новый отказ в статусе кандидата в члены ЕС недопустим со стратегических и геополитических соображений.

"Загонять нас в изоляцию нельзя стратегически. Сегодня ситуация в регионе такова, что Грузия нужна миру для стабильности, а не для второго фронта", — заявила она.

Заглядывая в будущее, нельзя исключать, что скоро можно будет говорить об объединении Грузии, Южной Осетии, Абхазии с РФ и Белоруссией в Союзном государстве с сохранением суверенитета всех его членов.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша закон туризм грузия россия владимир путин
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