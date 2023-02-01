Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Грузия удержалась от эскалации отношений с РФ и пожинает плоды

Мир » Бывший СССР » Грузия

Грузия, несмотря на административный нажим Запада, избежала новой эскалации в отношениях с РФ и построила с ней выгодные экономические отношения.

Грузия удержалась от эскалации отношений с РФ и пожинает плоды

Грузия прекратила обслуживать интересы Запада

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что испытывает уважение к Грузии за то, что "эта небольшая страна и её правительство имеют мужество сказать, что будут руководствоваться своими интересами и интересами своей экономики".

Об этом Лавров сказал в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции 18 января.

Действительно, последние события показывают, что Тбилиси занимает взвешенную позицию в отношениях с Москвой. Так, мэрия Тбилиси приняла решение не отменять контракт с российским предприятием "Метровагонмаш" о закупке вагонов для Тбилисского метрополитена.

Как сообщает Business Media, по словам вице-мэра грузинской столицы Ираклия Хмаладзе, переход к другому поставщику вызвал бы подорожание закупки на 30-35%, поэтому мэрия постаралась завершить переговоры с уже существующим поставщиком, чтобы грузинские интересы были максимально соблюдены.

Ранее вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что Тбилиси не намерен оказывать военную помощь Киеву и не допустит "вовлечения в военное противостояние".

Также Цулукиани обвинила сейм Польши в недружественных действиях в отношении своей страны. Речь идёт о резолюции, призывающей Тбилиси разрешить грузинскому преступнику Михаилу Саакашвили лечиться за рубежом.

В Тбилиси поставили на место и посла Украины Андрея Касьянова с его словами о возможной эвакуации граждан Украины из Грузии, если возобновятся прямые авиарейсы из РФ, о чём ведутся переговоры.

"Могу сказать, что украинцам понадобилась бы эвакуация в том случае, если бы мы отправили "Буки" на Украину. Это стало бы прямым участием Грузии в военном конфликте. Именно Касьянов призывал нас вступить в войну, и в этом случае нам нужно было бы эвакуировать из Грузии не только украинцев, но и грузин", — заявил председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

Также Кобахидзе считает, что ЕС втягивает Грузию открыть второй фронт против РФ, а Грузия — нейтральная страна.

В Грузии появились пророссийские партии

Грузинская партия "Консервативное движение" организовала конференцию по теме "Кризис на Украине: последствия для Грузии, России и других стран бывшего СССР". В пресс-релизе говорится, что Грузия постоянно подвергается давлению и провокациям для её вовлечения в конфликт на Украине. Однако, грузинский народ придерживается нейтралитета, и это является оптимальной стратегией.

"Все мы прекрасно понимаем, что это конфликт не между Россией и Украиной. К сожалению, Украина в данном противостоянии участвует как прокси-сила коллективного Запада. Уже можно говорить о том, что это цивилизационное противостояние сторонников монополярного мира во главе с США и России, а также других стран, претендующих стать полюсом притяжения", — цитирует председателя партии Гиоргия Кардаву "Ридус".

В любом другом постсоветском государстве (кроме Белоруссии), даже в странах ЕАЭС такие слова послужили бы поводом для гонений и демонизации.

В Грузии сложился консенсус элит

Если "отмотать" ещё назад и вспомнить приезд Саакашвили в Грузию в 2021 году для организации там переворота и установления прозападной власти, то можно сейчас сделать вывод о том, что консенсус элит Грузии позволил избежать новой эскалации отношений с РФ.

Саакашвили был задержан, осуждён и отбывает срок. Между тем, в случае его успеха в грядущих событиях на Украине, Тбилиси без раздумий решил бы вернуть утраченные Абхазию и Южную Осетию, что открыло бы для России второй кавказский фронт.

Именно поэтому Грузия не получила кандидатство в ЕС, а Молдавия и Украина —  получили.

Экономика Грузии растёт быстрее китайской

Но Грузия не жалеет благодаря режиму благоприятствования в торговле и туризме с РФ, в том числе в транзите из ЕС. Благодаря этому за 2022 год ВВП Грузии увеличился на 10,1%, согласно предварительным данным, опубликованным Национальной статистической службой Грузии 31 января. За первые девять месяцев 2022 года Грузия заработала порядка 2,2 млрд долларов, в том числе на денежных переводах и туризме из России.

Товарооборот между Грузией и Россией в январе-ноябре 2022 года вырос на 49,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 2,2 млрд долларов, а экспорт из Грузии в Россию увеличился почти на 9%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

Из Грузии в РФ за январь-ноябрь 2022 года вывезли 84,5 тысяч тонн минеральной и пресной воды, почти 67 тысяч тонн натурального виноградного вина, 57,4 тысяч тонн ферросплавов, 10,5 тысяч тонн спиртных напитков и так далее.

Грузию ждёт экономический рост, следует из прогноза МВФ — на 6 % в 2023 году.

Если сравнить с Молдавией, то в 2022 году это был минус 10% ВВП, и Украиной — минус 30% ВВП.

Читайте по теме: Марочко: из-за огромных потерь ВСУ Киев будет пытаться мобилизовать украинцев, сбежавших в Грузию

Грузия разоблачит "закулисные переговоры" по получению статуса кандидата в ЕС

Зачем Украину, Грузию и Молдавию обнадёжили вступлением в ЕС и обманули

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы война бизнес деньги грузия россия украина евросоюз сергей лавров тея цулукиани михаил саакашвили
Новости
Психолог: неправильное переживание эмоций губительно для организма
Социолог: на фоне снижения численности населения в РФ сильно уменьшилось число умерших
Военкор: под Кременной ВСУ пытались применить тактику, как при наступлении на Балаклею
РЕН ТВ: Игорю Николаеву сделали операцию
ВЗГЛЯД: Кто и почему ждет «решающее наступление» России на Украине
Семейный психолог: люди боятся не старости, а неизбежного конца
Марков озвучил прогнозы о сроках окончания СВО
Медведев: Украине уже ничего не поможет, даже истребители, на которых настаивает Джонсон
В Татарстане провели опрос на тему отношения населения к коррупции
RT: военные России совершили трёхкилометровый бросок под Сватово и перешли в наступление
Популярное
Военкоры опубликовали кадры последнего боя русских героев против американских наёмников

Военкоры "Русской Весны" опубликовали трагические кадры последнего боя российских военных против американских наёмников на Харьковском направлении.

Военкоры опубликовали кадры последнего боя русских героев против американских наёмников
Разведчики ВС РФ пресекли попытку прорыва группы спецназа ВСУ в Запорожье
Разведчики ВС РФ пресекли попытку прорыва группы спецназа ВСУ в Запорожье
Гагин: войска ВС РФ нанесли удар по колоннам ВСУ на трассе Часов Яр — Артёмовск
Романа Костомарова готовят к ампутации пальцев на руках
Ещё недавно харакири было неотъемлемой частью японской жизни Сергей Лебедев Проверенные технологии: американские лекала украинских пропагандистских комиксов Наталия Красовская Washington Post передал Москве предложение Госдепа, от которого она "не сможет отказаться" Ольга Лебедева
Запад готовит армию для вторжения на территории России
Telegraph: Абрамович передаст Украине 2,8 млрд долларов, вырученных за продажу "Челси"
Ходаковский: на подступах к Угледару взяли пленных бойцов ВСУ, которые дали "интересные" показания
Ходаковский: на подступах к Угледару взяли пленных бойцов ВСУ, которые дали "интересные" показания
Последние материалы
Семейный психолог: люди боятся не старости, а неизбежного конца
Марков озвучил прогнозы о сроках окончания СВО
Медведев: Украине уже ничего не поможет, даже истребители, на которых настаивает Джонсон
В Татарстане провели опрос на тему отношения населения к коррупции
"Путешественник во времени" предсказал гибель человечества через пять лет
Древние миры могли быть основаны инопланетянами
RT: военные России совершили трёхкилометровый бросок под Сватово и перешли в наступление
Симонов: Польша набирает наёмных танкистов Leopard 2 для службы в рядах ВСУ
Алёна Кравец нашла колдовской подклад у себя в сумке, оставленный Анной Калашниковой
Политолог Карасёв: Польша и Венгрия никогда не откажутся от своего "куска" Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников