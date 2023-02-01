Грузия удержалась от эскалации отношений с РФ и пожинает плоды

Грузия, несмотря на административный нажим Запада, избежала новой эскалации в отношениях с РФ и построила с ней выгодные экономические отношения.

Грузия прекратила обслуживать интересы Запада

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что испытывает уважение к Грузии за то, что "эта небольшая страна и её правительство имеют мужество сказать, что будут руководствоваться своими интересами и интересами своей экономики".

Об этом Лавров сказал в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции 18 января.

Действительно, последние события показывают, что Тбилиси занимает взвешенную позицию в отношениях с Москвой. Так, мэрия Тбилиси приняла решение не отменять контракт с российским предприятием "Метровагонмаш" о закупке вагонов для Тбилисского метрополитена.

Как сообщает Business Media, по словам вице-мэра грузинской столицы Ираклия Хмаладзе, переход к другому поставщику вызвал бы подорожание закупки на 30-35%, поэтому мэрия постаралась завершить переговоры с уже существующим поставщиком, чтобы грузинские интересы были максимально соблюдены.

Ранее вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что Тбилиси не намерен оказывать военную помощь Киеву и не допустит "вовлечения в военное противостояние".

Также Цулукиани обвинила сейм Польши в недружественных действиях в отношении своей страны. Речь идёт о резолюции, призывающей Тбилиси разрешить грузинскому преступнику Михаилу Саакашвили лечиться за рубежом.

В Тбилиси поставили на место и посла Украины Андрея Касьянова с его словами о возможной эвакуации граждан Украины из Грузии, если возобновятся прямые авиарейсы из РФ, о чём ведутся переговоры.

"Могу сказать, что украинцам понадобилась бы эвакуация в том случае, если бы мы отправили "Буки" на Украину. Это стало бы прямым участием Грузии в военном конфликте. Именно Касьянов призывал нас вступить в войну, и в этом случае нам нужно было бы эвакуировать из Грузии не только украинцев, но и грузин", — заявил председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

Также Кобахидзе считает, что ЕС втягивает Грузию открыть второй фронт против РФ, а Грузия — нейтральная страна.

В Грузии появились пророссийские партии

Грузинская партия "Консервативное движение" организовала конференцию по теме "Кризис на Украине: последствия для Грузии, России и других стран бывшего СССР". В пресс-релизе говорится, что Грузия постоянно подвергается давлению и провокациям для её вовлечения в конфликт на Украине. Однако, грузинский народ придерживается нейтралитета, и это является оптимальной стратегией.

"Все мы прекрасно понимаем, что это конфликт не между Россией и Украиной. К сожалению, Украина в данном противостоянии участвует как прокси-сила коллективного Запада. Уже можно говорить о том, что это цивилизационное противостояние сторонников монополярного мира во главе с США и России, а также других стран, претендующих стать полюсом притяжения", — цитирует председателя партии Гиоргия Кардаву "Ридус".

В любом другом постсоветском государстве (кроме Белоруссии), даже в странах ЕАЭС такие слова послужили бы поводом для гонений и демонизации.

В Грузии сложился консенсус элит

Если "отмотать" ещё назад и вспомнить приезд Саакашвили в Грузию в 2021 году для организации там переворота и установления прозападной власти, то можно сейчас сделать вывод о том, что консенсус элит Грузии позволил избежать новой эскалации отношений с РФ.

Саакашвили был задержан, осуждён и отбывает срок. Между тем, в случае его успеха в грядущих событиях на Украине, Тбилиси без раздумий решил бы вернуть утраченные Абхазию и Южную Осетию, что открыло бы для России второй кавказский фронт.

Именно поэтому Грузия не получила кандидатство в ЕС, а Молдавия и Украина — получили.

Экономика Грузии растёт быстрее китайской

Но Грузия не жалеет благодаря режиму благоприятствования в торговле и туризме с РФ, в том числе в транзите из ЕС. Благодаря этому за 2022 год ВВП Грузии увеличился на 10,1%, согласно предварительным данным, опубликованным Национальной статистической службой Грузии 31 января. За первые девять месяцев 2022 года Грузия заработала порядка 2,2 млрд долларов, в том числе на денежных переводах и туризме из России.

Товарооборот между Грузией и Россией в январе-ноябре 2022 года вырос на 49,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 2,2 млрд долларов, а экспорт из Грузии в Россию увеличился почти на 9%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

Из Грузии в РФ за январь-ноябрь 2022 года вывезли 84,5 тысяч тонн минеральной и пресной воды, почти 67 тысяч тонн натурального виноградного вина, 57,4 тысяч тонн ферросплавов, 10,5 тысяч тонн спиртных напитков и так далее.

Грузию ждёт экономический рост, следует из прогноза МВФ — на 6 % в 2023 году.

Если сравнить с Молдавией, то в 2022 году это был минус 10% ВВП, и Украиной — минус 30% ВВП.

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