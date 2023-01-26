Марочко: из-за огромных потерь ВСУ Киев будет пытаться мобилизовать украинцев, сбежавших в Грузию

Предложение вывезти украинских граждан из Грузии продиктовано не желанием восстановить прямое авиасообщение этой страны с Россией, а с намерением как-то восполнить огромные потери ВСУ.

Такое мнение выразил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предположил, что прямое авиасообщение между Грузией и Россией скоро будет восстановлено. И почти сразу после этого киевские власти озвучили предложение эвакуировать граждан Украины из Грузии.

Подполковник считает, что Киев сейчас готов на любые меры ради того, чтобы хоть как-то пополнить ряды ВСУ.

"Украинцев оттуда эвакуируют отнюдь не из-за россиян. Сейчас в зоне проведения специальной военной операции Украина теряет колоссальное число своих граждан. Для того чтобы восполнить эти потери, идут мобилизационные мероприятия… Но все мы прекрасно понимаем, что и на территории Украины они заканчиваются. А те страны, куда удалось сбежать молодым людям, людям, которые подлежат мобилизации, еще этот ресурс можно как-то выкачивать", — сказал Марочко в эфире Первого канала.

Эксперт напомнил, что Украина и Грузия, по сути, находятся под контролем одного и того же центра. Поэтому именно из Грузии будут в первую очередь пытаться мобилизовать пытающихся спрятаться там украинцев, которые потом будут незамедлительно отправляться в зону боевых действий.