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Марочко: из-за огромных потерь ВСУ Киев будет пытаться мобилизовать украинцев, сбежавших в Грузию

Мир

Предложение вывезти украинских граждан из Грузии продиктовано не желанием восстановить прямое авиасообщение этой страны с Россией, а с намерением как-то восполнить огромные потери ВСУ.

Марочко: из-за огромных потерь ВСУ Киев будет пытаться мобилизовать украинцев, сбежавших в Грузию

Такое мнение выразил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предположил, что прямое авиасообщение между Грузией и Россией скоро будет восстановлено. И почти сразу после этого киевские власти озвучили предложение эвакуировать граждан Украины из Грузии.

Подполковник считает, что Киев сейчас готов на любые меры ради того, чтобы хоть как-то пополнить ряды ВСУ.

"Украинцев оттуда эвакуируют отнюдь не из-за россиян. Сейчас в зоне проведения специальной военной операции Украина теряет колоссальное число своих граждан. Для того чтобы восполнить эти потери, идут мобилизационные мероприятия… Но все мы прекрасно понимаем, что и на территории Украины они заканчиваются. А те страны, куда удалось сбежать молодым людям, людям, которые подлежат мобилизации, еще этот ресурс можно как-то выкачивать", — сказал Марочко в эфире Первого канала.

Эксперт напомнил, что Украина и Грузия, по сути, находятся под контролем одного и того же центра. Поэтому именно из Грузии будут в первую очередь пытаться мобилизовать пытающихся спрятаться там украинцев, которые потом будут незамедлительно отправляться в зону боевых действий.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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