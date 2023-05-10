Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается

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После недавней встречи, посвящённой Афганистану, в катарской столице генеральный секретарь ООН очень сдержанно в нескольких интервью резюмировал: диалог был полезен для определения дальнейшего вектора афганского урегулирования. Кто его определял?

Фото: aljazeera.com/

Главными участниками состоявшейся встречи были специальные представители ряда стран по Афганистану, как правило, имеющие политический мандат напрямую от соответствующих первых лиц. Талибов* в Доху не пригласили, хотя сторонников этого было хоть отбавляй. Например, первый заместитель генсекретаря ООН Амина Мухаммед, симпатизирующая талибам*, накануне встречи в Дохе без устали повторяла, что пора уже продвигаться в сторону их признания. Иначе — неминуемая гуманитарная катастрофа развалит Афганистан.

Как и следовало ожидать, центральным в дискуссии в катарской столице стал женский вопрос. Ведь вердикт движения "Талибан"* до сих пор в силе: женщины в Афганистане вне дома не работают. До этого талибы* запретили девочкам ходить в школу, а девушкам — учиться в высших учебных заведениях. Такова двухлетняя динамика Исламского Эмирата, не говоря уже о публичных пытках и казнях несогласных с насаждаемыми в стране порядками.

Незадолго до форума в Дохе Совет Безопасности ООН единогласно поддержал резолюцию, осуждающую нарастающую дискриминацию женщин в Афганистане. Те, воодушевлённые, на следующий день высыпали на афганские улицы и опять нарвались на резиновые дубинки полицейских.

Как говорил "адвокат"талибов* — бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан — мировое сообщество должно быть более покладистым в отношении талибов*-пуштунов, столетиями соблюдающих племенные запреты, в том числе на школьное образование для девочек. Что в этом такого? Ещё немного, и политическая жизнь победит их догматизм. Фарисейская логика, особенно если учесть, что "Талибан"* правит Афганистаном уже второй срок. Первый пришёлся на 1996-2001 годы. Спустя время, два пуштуна, Имран Хан и "тихий американец" Залмай Халилзад (в статусе спецпредставителя США), сделали возможным военный блицкриг талибов* в 2021 году. Плюс всесторонняя помощь со стороны Катара, где давно расположилось политическое бюро движения "Талибан"*. И политическая интеграция по линии Доха-Кабул с каждым годом только набирает силу.

Покровителей у непризнанного Исламского Эмирата хватает. Во многом благодаря их усилиям главная критика кабульских властей сейчас сводится лишь к ограничениям прав женщин. Безусловно, это горячая тема, но она не первоочередная. Если говорить о моменте истины, то на первом плане должна быть другая: способно ли движение "Талибан"* умиротворить страну?

Сегодняшняя картина такова, что во многом интегрированные с Пакистаном талибы*, абсолютное большинство которых составляют пуштуны, максимально озабочены удержанием контроля над Афганистаном. Постоянная головная боль — Панджшерская долина в самом центре страны, населённая таджиками и отражающая натиск талибов*. Отсюда рукой подать до перевала Саланг, связывающего Кабул с афганским севером.

Пуштуны составляют 40% 35-миллионного населения Афганистана, оставшиеся 60% — это таджики, узбеки, хазарейцы, туркмены и другие этносы, с незапамятных времён проживающие в стране. Так вот никогда ещё за минувший век с лишним здесь не было вооружённого доминирования пуштунов, при этом инициирующих насильственные действия против других племён и народностей. Да, многие из них ослаблены 40-летней войной и смутой, но это не значит, что они будут вечно мириться с пуштунской диктатурой.

Многие афганцы постарше сейчас с ностальгией вспоминают правление короля Захир-шаха. Пуштун по происхождению, он превратил Афганистан в желанный дом для всех этносов. Соотвествующие принципы были закреплены в принятой в 1964 году Конституции страны.

В сегодняшнем Афганистане всё наоборот. Ключевые министерские портфели поделены между пуштунскими кланами. Второстепенные позиции могут занимать присягнувшие представители других этнических групп. Афганский аналитик Ахмад Саиди называет такую политику пуштунизацией социальной базы страны. По его мнению, преобладающие на юго-востоке пуштуны, получив поддержку с другой стороны линии Дюранда из Пакистана, хотят перелицевать этнически весь Афганистан. Подобная ассимиляция годами происходит на пакистанском северо-западе в провинции Хайбер-Пахтунхва. Но, как считает Ахмад Саиди, талибам* не удастся отменить равноправный многонациональный Афганистан. Вероятнее всего, это он рано или поздно отменит самих талибов*.

*запрещённая в РФ организация