Зеленский готов решить вопрос об отправке польских солдат на Украину

4:20 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Президент Владимир Зеленский прибыл в Варшаву, чтобы говорить об отправке польских солдат на Украину в соответствии с "секретным договором об обороне", заключённым в 2016 году.

Малоизвестный договор об обороне между Польшей и Украиной

Об этом рассказывает блогер Кшиштоф Возняк на YouTube.

По его словам, в декабре 2016 года правительство Польши заключило "секретный договор" с правительством в Киеве, который был опубликован в Monitor Polski только в 2019 году. В статье 12 этого соглашения, указывается, что в случае объявления чрезвычайного положения, стихийного бедствия или военного положения на территории одной или обеих сторон они могут оказывать друг другу немедленную поддержку.

Помощь оказывается:

"безвозмездно, как боевой, так и небоевой, военной и гражданской техникой".

специальными консультациями и поддержкой, "включая временный обмен обученными и компетентными военными и гражданским персоналом для выполнения заранее определённых работ и услуг;

"совместными операциями по поддержанию мира и безопасности" при участии военной полиции и сил специального назначения.

В документе говорится не только о военной поддержке Украины, но и о проведении психологических операций. Возняк предполагает, например, что это "дезинформация, направленная против польского народа", который не в курсе, во что его втягивают, а именно в войну с Россией.

Комментируя договор, публицист Станислав Михалкевич в эфире телеканала ASME заявил, что "Польша взяла на себя обязательство предоставлять Украине практически все имеющиеся в её распоряжении ресурсы, потому что у этой помощи нет верхнего предела".

"Если так будет продолжаться, то мы будем рассчитывать, в случае необходимости, на Богородицу, которая защитит нас здесь", — сказал он.

Версию об отправке польских солдат на Украину подтвердил посол Польши во Франции Ян Эмерик Ростишевский.

"Если Украина не защитит свою независимость, мы будем вынуждены присоединиться к конфликту", — заявил посол в эфире французского телеканала LCI 18 марта.

Реализация югославского сценария на Украине

Украинский Telegram-канал "Легитимный" со ссылкой на источник подтверждает польский анализ.

Цель визита Зеленского — "страховка" от последствий предстоящего наступления. Президент Польши Анджей Дуда торопит Зеленского о начале сближения государственных институтов и просит дать добро на более широкое проникновение поляков в управление украинскими госструктурами, особенно на региональном уровне.

Многие в этом видят мягкую реализацию югославского сценария, где поляки давно нацелены получить часть "украинского пирога", который им сам Зеленский и "принесёт", пишет канал.

Мягкая или нет, но поляки думают, что РФ ответит.

Польша следующая в очереди самоубиться о Россию

Польша торопится, потому что вероятный сценарий украинского контрнаступления — поражение.

Как сказал в интервью изданию Rzeczpospolita бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак, у "украинцев нет военного потенциала, который позволил бы им отбить 20 процентов своей территории, включая Крым".

"Необходимо найти компромисс между ожиданиями украинцев и тем, что хочет Путин", — добавил бывший генерал.

Поляки чувствуют, что "либо пан, либо пропал", и страхуются от ответа РФ, усиливая военное присутствие армии США. Советник по безопасности президента Яцек Севьера даже сообщил, что Польша готова разместить на своей территории тактическое ядерное оружие воздушного базирования.

В комментариях к ролику Возняка поляки возмущаются, что соглашения, нарушающие суверенитет Польши и свободу поляков, подписанные без консультации с нами, недействительны. Но власть имущих это не волнует, поэтому Польша — вторая на очереди, чтобы самоубиться о Россию.

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