Гагарин: Зеленский предложит Западную Украину Польше в качестве бонуса за помощь

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Президент Украины Владимир Зеленский и его польские коллеги могут продумывать условия для переговоров с Россией, которые вряд ли будут приняты Москвой. Об этом заявил политолог, руководитель Экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин, комментируя Pravda.Ru визит лидера Незалежной в Польшу.

"Я бы это интерпретировал как некое преддверие агонии киевского режима. Ни Украина, ни Польша не являются сторонами, с которыми можно вести переговорный процесс. Россия будет обсуждать урегулирование конфликта с настоящими кукловодами этих марионеток", — указал он.

По мнению Гагарина, Зеленский отправился именно в Польшу, поскольку Варшава выступает в качестве главного "подельника" Киева. Польские наёмники воюют на стороне ВСУ практически с самого начала спецоперации, также большее количество военной помощи поставляется через польскую территорию.

"Польша — наиболее агрессивный сторонник, который регулярно озвучивает довольно причудливые инициативы против России. Поэтому сначала Зеленский хочет заручиться поддержкой Варшавы, а потом уже беседовать с Берлином", — отметил Гагарин.

Кроме того, у Польши есть личные интересы в отношении Украины — возвращение так называемых Восточных Кресов. Эксперт не исключил, что Зеленский может пообещать Варшаве желанные западные регионы страны в качестве бонуса за помощь.

"Это будет некий торг, который Украина предложит Польше в обмен на какие-то инициативы или поддержку своих инициатив", — предположил собеседник Pravda.Ru.

Однако Россия не заинтересована в предполагаемых переговорах с Киевом и Варшавой, поскольку их требования заведомо невыполнимы. Гагарин убеждён, что политическая манипуляция Зеленского не входит в интересы Москвы.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что президент Украины отправился в Польшу для подготовки к диалогу с Россией. По его словам, Зеленский намерен получить политическую поддержку со стороны союзников.

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