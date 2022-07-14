В Польше намерены остановить создание совместного государства с Украиной

В Польше поднимаются силы, которые категорически против создания польско-украинского федеративного государства и за сотрудничество с Россией.

Если Польша объединится с Украиной, Польши не станет

Лидер парламентской партии "Конфедерация Польской Короны" Гжегож Браун в четверг анонсировал проект "Остановить украинизацию Польши". Как он подчеркнул, "это безумие надо остановить".

"Некоторым хотелось бы, чтобы украинцы, как можно скорее, были вовлечены в польскую правовую и политическую систему в качестве избирателей. Мы категорически против этого", — заявил Браун.

Польские патриоты считают неприемлемым недавнее предложение бывшего омбудсмена Адама Боднара предоставить избирательные права украинским иммигрантам.

Они подчёркивают, что хотят остановить "процесс распада и разложения не только этнического, но и политического, а может быть, и территориального" польского государства.

Как ранее сообщалось, власти Польши и Украины намерены создать федеративное государство, для этого уже делается первый шаг — граждане обеих стран приравниваются в правах, вплоть до избирательных.

Поляки не должны жить хуже из-за помощи украинцам

"Конфедераты" указывают, что в настоящее время каждый десятый житель Польши является украинцем, а количество приезжих из Украины составляет около 3,5 млн человек. Поэтому "во многих городских центрах украинцы составляют от 10 до 30 процентов жителей".

А содержание украинцев за счёт бюджета обуславливает рост госдолга Польши до более чем 1,7 трлн злотых, что является следствием "безответственной политики" властей.

"Что касается помощи (Украине), то да, давайте спасать жизни, но не должен падать уровень жизни поляков, — сказал Браун.

Польша не может простить Волынскую резню

Также сторонникам жёсткой линии в отношении украинства представляется неприемлемой политкорректность в вопросах исторической памяти, в том числе "волынско-малопольского геноцида".

Браун напоминает в своей программе о словах экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника, который публично защищал нациста Степана Бандеру и оправдывал преступления против поляков, а также заявление главы правящей партии Право и Справедливость (ПиС) Ярослава Качиньского, который говорил о "долге любви к Украине".

По его мнению, для решения проблемы необходимы две вещи.

поставить заслон бесконтрольной иммиграции украинцев — "неизвестных и неопределенных по своему статусу и целям лиц";

прекратить привлечение украинцев в польскую систему соцзащиты, правовую и политическую систему в качестве избирателей.

Это силы, с которыми Москве надо работать

Польский политик уверен, что для Польши важен перезапуск всей политической системы страны в направлении перехода Варшавы от радикального противостояния с Минском и Москвой — к прагматичному сосуществованию.

Вот с этими силами Москве и надо налаживать отношения и поддерживать.

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