Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Бакетов

ЦРУ подсаживает афроамериканцев на наркотики

3:39
Мир » Северная Америка » США и Канада

Несмотря на акции покаяния белых перед афроамериканцами, расовая дискриминация в США сохранилась. Как здесь проявляется политика двойных стандартов, зачем в 1980-е годы ЦРУ подсаживало чернокожее население на кокаин, и почему подавляющее большинство афроамериканцев в США связаны с криминалом, рассказал политический обозреватель, эксперт по геополитике Илья Белоусов.

ЦРУ подсаживает афроамериканцев на наркотики

— Илья, навязывание белому населению чувства вины перед чернокожими раскалывает американское общество?

— Американская государственная политика всегда являлась двойной: одна её часть — это витрина, декларируемые ценности; другая часть — реальная политика, в ходе которой осуществляются государственные решения в интересах узкого круга американских элит.

Тема толерантности к чёрным именно с точки зрения медийной повестки очень давно продвигается и становится всё более активной. Во все американские фильмы включают положительных чернокожих героев, а в американские политические учреждения и общественные организации должны обязательно входить афроамериканцы не менее такого-то процента. Однако, реальная политика США в отношении афроамериканцев очень мало продвинулась с 1960-х годов, когда за права чёрных выступили:

  • Малкольм Икс,
  • Мартин Лютер Кинг-младший.

С тех времён разве что разрешили ездить в автобусах всем вместе, а в целом политика в отношении афроамериканского населения практически не изменилась. Гражданское движение было задавлено в 1960-е годы, Мартин Лютер Кинг был убит в 1968 году, Малкольм Икс — в 1965 году. Движение "Чёрные пантеры" было подавлено к 1970 году.

Затем в 1980-е годы чёрную Америку захлестнула эпидемия крэка. Афроамериканские кварталы превратились в ужасное место, их социальный уровень упал ниже дна. Крэк-кокаин подсаживает с первой трубки, и родители бросали своих детей и шлялись по улицам только в поисках заработка и дозы.

Интересно, что эпидемия кокаина захлестнула США именно с подачи государства. Кокаин ввозился в США с помощью ЦРУ, которое на самолётах возило оружие и деньги для контрас, антикоммунистических повстанцев Латинской Америки, а обратно из Колумбии, впоследствии из Мексики, доставлялся в США кокаин.

— Получается, элиты США специально превращают афроамериканцев в маргиналов, выключают их из социальной жизни, погружая в наркотический сон. Зачем?

— Когда чёрные кварталы стали такими, то и гражданского движения уже не наблюдалось. Люди в этом наркозе были абсолютно дезорганизованы, не было никакого гражданского движения. Плюс это брошенный генофонд, потому что дети были абсолютно беспризорными, качество американских муниципальных чёрных школ очень низкое — и по качеству образования, и в плане дисциплины, потому что уже с подросткового возраста большинство афроамериканцев включаются в уличную криминальную деятельность, наркоторговлю, банды. То есть, подростки в муниципальных бесплатных школах США в основном бандиты. Кроме того, афроамериканцы и живут тоже отдельно от белых, в районах, которые называются гетто. Фактически политика США остаётся расовой.

США пошли в разнос: новый указ Байдена, который угробит ВСЁ
Автор Антон Бакетов
Антон Бакетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша закон расизм история наркотики
Новости
SHAMAN спокойно отреагировал на кавер-версию Моргенштерна* песни "Я русский"
ВВС: "российские шпионы" достигли на Украине куда больших успехов, чем армия — эксперты
Березин: новый логотип МТС без знаменитого яйца позволит компании громко напомнить о себе
Красноярский военный суд массово получил заявления об оспаривании призыва по мобилизации
Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман* вышел из-под ареста
AP: Зеленский считает опасным то, что жители Киева забыли про войну и заполнили рестораны
Клинцевич не исключил попытки прорыва ВСУ к Азовскому морю
НГ: власть запускает пенсионную реформу в долг у народа
В Театре Армии поставили "Короля Лира"
Астролог Шалева: личный гороскоп ребёнка поможет родителям лучше его понять
Популярное
Российская ракета уничтожила западные танки — Руденко

Уничтожены западные танки ВСУ.

Военкор Руденко заявил об уничтожении ВС РФ западных танков ВСУ в Запорожской области
DW*: военный ВСУ расплакался, вспоминая о десятках тысяч убитых сослуживцев
Военный ВСУ расплакался, говоря о потерях Украины
Взятие Артёмовска решает исход СВО. У США новая идея в отношении Украины
Обнаружен полигон, где ВСУ разместили западную технику
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Разведчик назвал вылазку диверсантов в Брянскую область репетицией наступления ВСУ
Появилось видео со скоплением техники ВСУ, что может говорить о подготовке наступления
Берлин намеренно пожинает плоды терактов на "Северных потоках"
Берлин намеренно пожинает плоды терактов на "Северных потоках"
Последние материалы
SHAMAN спокойно отреагировал на кавер-версию Моргенштерна* песни "Я русский"
ВВС: "российские шпионы" достигли на Украине куда больших успехов, чем армия — эксперты
ЦРУ подсаживает афроамериканцев на наркотики
Березин: новый логотип МТС без знаменитого яйца позволит компании громко напомнить о себе
Красноярский военный суд массово получил заявления об оспаривании призыва по мобилизации
Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман* вышел из-под ареста
AP: Зеленский считает опасным то, что жители Киева забыли про войну и заполнили рестораны
Клинцевич не исключил попытки прорыва ВСУ к Азовскому морю
НГ: власть запускает пенсионную реформу в долг у народа
В Театре Армии поставили "Короля Лира"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников