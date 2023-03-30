ЦРУ подсаживает афроамериканцев на наркотики

3:39 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Несмотря на акции покаяния белых перед афроамериканцами, расовая дискриминация в США сохранилась. Как здесь проявляется политика двойных стандартов, зачем в 1980-е годы ЦРУ подсаживало чернокожее население на кокаин, и почему подавляющее большинство афроамериканцев в США связаны с криминалом, рассказал политический обозреватель, эксперт по геополитике Илья Белоусов.

— Илья, навязывание белому населению чувства вины перед чернокожими раскалывает американское общество?

— Американская государственная политика всегда являлась двойной: одна её часть — это витрина, декларируемые ценности; другая часть — реальная политика, в ходе которой осуществляются государственные решения в интересах узкого круга американских элит.

Тема толерантности к чёрным именно с точки зрения медийной повестки очень давно продвигается и становится всё более активной. Во все американские фильмы включают положительных чернокожих героев, а в американские политические учреждения и общественные организации должны обязательно входить афроамериканцы не менее такого-то процента. Однако, реальная политика США в отношении афроамериканцев очень мало продвинулась с 1960-х годов, когда за права чёрных выступили:

Малкольм Икс,

Мартин Лютер Кинг-младший.

С тех времён разве что разрешили ездить в автобусах всем вместе, а в целом политика в отношении афроамериканского населения практически не изменилась. Гражданское движение было задавлено в 1960-е годы, Мартин Лютер Кинг был убит в 1968 году, Малкольм Икс — в 1965 году. Движение "Чёрные пантеры" было подавлено к 1970 году.

Затем в 1980-е годы чёрную Америку захлестнула эпидемия крэка. Афроамериканские кварталы превратились в ужасное место, их социальный уровень упал ниже дна. Крэк-кокаин подсаживает с первой трубки, и родители бросали своих детей и шлялись по улицам только в поисках заработка и дозы.

Интересно, что эпидемия кокаина захлестнула США именно с подачи государства. Кокаин ввозился в США с помощью ЦРУ, которое на самолётах возило оружие и деньги для контрас, антикоммунистических повстанцев Латинской Америки, а обратно из Колумбии, впоследствии из Мексики, доставлялся в США кокаин.

— Получается, элиты США специально превращают афроамериканцев в маргиналов, выключают их из социальной жизни, погружая в наркотический сон. Зачем?

— Когда чёрные кварталы стали такими, то и гражданского движения уже не наблюдалось. Люди в этом наркозе были абсолютно дезорганизованы, не было никакого гражданского движения. Плюс это брошенный генофонд, потому что дети были абсолютно беспризорными, качество американских муниципальных чёрных школ очень низкое — и по качеству образования, и в плане дисциплины, потому что уже с подросткового возраста большинство афроамериканцев включаются в уличную криминальную деятельность, наркоторговлю, банды. То есть, подростки в муниципальных бесплатных школах США в основном бандиты. Кроме того, афроамериканцы и живут тоже отдельно от белых, в районах, которые называются гетто. Фактически политика США остаётся расовой.