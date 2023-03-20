Польша готова воевать с Россией, или Как дипломат в Париже сел в лужу

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Польша может в конечном итоге присоединиться к продолжающемуся конфликту между Россией и Украиной. Поводом станет неспособность Киева "защитить свою независимость".

Так заявил посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский.

Выступая в прямом эфире телекомпании LCI, дипломат прямо обвинил Москву "в военных действиях, которые продолжаются уже более года":

"Ни НАТО, ни Польша, ни Франция и ни Словакия нагнетают международную напряженность, а Россия", — сказал Росцишевский, добавив, что сейчас, дескать, ситуация такова: "либо Украина успешно защитит свою независимость, либо мы (Польша) будем вынуждены присоединиться к этому конфликту”, потому что "в противном случае наши основные ценности, которые являются основой нашей цивилизации и нашей культуры, окажутся в фундаментальной опасности, поэтому у нас не будет выбора".

Посольство открестилось от заявлений своего главы

Воинственное заявление попало в заголовки международных СМИ, поэтому посольству Польши во Франции пришлось объясняться. Согласно сообщению, опубликованному дипмиссией в воскресенье, Росцишевский на самом деле не имел в виду, что Варшава готова начать войну с Россией, а просто "предупредил” Москву (наверное, хотели сказать "напугал" или "пригрозил", но почему-то поосторожничали) и "пообещал" продолжать поддерживать Киев.

"Внимательное прослушивание всего выступления позволяет нам понять, что не было объявления о прямом участии Польши в конфликте, а только предупреждение о последствиях поражения Украины — возможности нападения России или втягивания в войну большего числа стран Центральной Европы — Прибалтики и Польши”, — написано в аккаунте польского посольства.

Ну и, видимо, затем, чтоб больше к этой теме не возвращаться, дипломаты осудили "сенсационные репортажи об ошеломляющем интервью", предположив, что некоторые СМИ, возможно, "действовали недоброжелательно”.

Реакция Москвы

Заявления польского дипломата возмутили сенатора Алексея Пушкова. Высказался он в своём Telegram-канале:

"Очень самонадеянное заявление посла Польши в Париже. Впервые официальный представитель Польши сказал то, что давно занимало умы её лидеров. Однако вся "храбрость" поляков основана на поддержке Соединенных Штатов. Уверена ли Варшава, что Вашингтон готов к войне?”

"Подтявкнул" Вашингтону?

Учитывая пиетет, с которым польские политики относятся к своему заокеанскому обкому, не исключено, что этим опрометчивым заявлением Росцишевский всего лишь хотел продемонстрировать, что следует в направлении, заданном Вашингтоном. Ведь пугать Россию он стал после того, как представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби назвал любые мирные инициативы "неприемлемыми” в нынешней ситуации. И от имени США заявил, что прекращение огня между Россией и Украиной недопустимо.

В интервью Fox News Кирби, говоря о предстоящем визите в Москву председателя КНР Си Цзиньпина сказал, что, если в результате их встречи будут выдвинуты какие-либо мирные инициативы, Вашингтон их отвергнет:

"То, что мы говорили раньше, и мы скажем это снова сегодня: если по итогам этой встречи прозвучит какой-то призыв к прекращению огня, что ж, это будет неприемлемо, потому что ратифицирует завоевания России".

По словам американского чиновника, в последнее время Москва и Пекин "наращивают сотрудничество и отношения”, потому что две страны объединились, чтобы подорвать и "переписать” так называемые правила игры во всем мире.

США будут рады, если Польша ввяжется в конфликт

Чем бы ни руководствовался на самом деле польский дипломат, он в любом случае, как мне кажется, заработал себе право на похвалу от американских руководителей, которым очень бы понравилось вступление Польши в украинский конфликт.

Почему? Да тут всё просто. Вашингтон неоднократно ранее говорил, что победа на территории Незалежной нужна ему "любой ценой". Однако сами американцы в открытую воевать там не могут. А вот если Польша "присоединит" свои войска к сильно поистрепавшимся ВСУ, то Штаты снова смогут руководить со стороны. Ведь и для них, и для НАТО это совершенно безопасно: под действие 5-й статьи Устава альянса сие событие не подпадает.

Кстати, не исключено, что с помощью Росцишевского был брошен пробный камень. Ведь уже очевидно, что Украина почти выдохлась и скоро надо искать ей замену.

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