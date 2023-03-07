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Любовь Степушова

Болгария стала главным донором оружия для ВСУ, не просчитав риски

4:18
Мир » Европа » Евросоюз

Болгарские политики недальновидно ослабляют собственную армию в условиях, когда США ведут свою последнюю большую войну.

Болгария стала главным донором оружия для ВСУ, не просчитав риски

Политики Болгарии не учитывают интересы болгар

Исследование Euractiv о миллиардных поставках болгарского оружия на Украину через другие страны за последние два года — не новость. Pravda. Ru сообщала об этом в апреле прошлого года. Не новость и то, что болгарские власти лгали, что не причастны к поставкам.

Тогдашний вице-премьер и министр экономики Болгарии лидер социалистов Корнелия Нинова неоднократно заявляла, что не допустит экспорта болгарского оружия в Украину.

"Если парламент примет такое решение, я не подпишу такой документ. Даже если меня захотят заменить, я не подпишу этот документ! Я покину свой пост. Я учитываю болгарский интерес, и большинство граждан чётко говорят: не экспортировать оружие", — сказала Нинова в интервью БНТ в конце апреля 2022 года.

Новость, пожалуй, в том, что социалисты, всегда считавшиеся русофилами в Болгарии, теперь таковыми считаться не могут. Сейчас в парламенте Болгарии есть только одна русофильская партия — "Возрождение", но она имеет 27 из 240 мандатов, и не влияет на формирование мейнстрима.

Мейнстрим в Болгарии — поддерживать оружием киевский режим

В Болгарии за последний год сменилось четыре правительства. 3 февраля президент снова распустил парламент и назначил новые досрочные парламентские выборы на 2 апреля 2023 года.

Лидер партии ГЕРБ, которая выиграла октябрьские выборы, но не смогла сформировать правительство, Бойко Борисов отметил, что "с 1-го дня (СВО РФ на Украине) в нашем штабе стоит украинский флаг". По его словам, это:

  1. "Наша моральная поддержка Украины".
  2. "Мы ввели закон, который разрешил предоставление оружия Украине", — цитирует БНТ.

Вот это мейнстрим среди болгарских политиков.

Болгария ослабляет свой оборонный потенциал

Но болгарский политикум не учитывает, что, поставляя всё своё оружие ВСУ, София может оказаться перед проблемой, что защищаться при эскалации конфликта в Европе ей будет нечем.

Страна не застрахована от ударов по болгарскому НПЗ в Бургосе, который снабжает ВСУ топливом, а также по там же строящемуся самому большому в мире заводу по производству бронетехники компании IAG.

Болгария надеется на американский военный зонтик и никак не развивает свои вооружённые силы. Вот это для болгар новость, причём неприятная, потому что Америка на излёте могущества ведёт свою последнюю войну.

Об этом сообщил болгарский политолог Валентин Вацев в интервью БНР. По его словам, "война на Украине — характерный признак заката глобального гегемона — США".

По словам Вацева, это последняя крупная война Америки, которая "не пользуется мировой популярностью".

"Эта война для них — слабость, а не сила. Однополярный мир — это история. Мы вступили в период военных столкновений, знаменующих собой переход от однополярного мира к многополярному ", — сказал эксперт.

Болгарам пора посмотреть, как ведут себя умные политики

Что касается РФ, то, по словам Вацева, грядёт создание союзного государства, в которое войдут сегодняшние Россия, Белоруссия, и часть Украины.

"Это будет союзное государство с тремя президентами, на что сейчас делаются ставки", — сказал эксперт.

По его мнению, к середине этого века Китай станет гегемоном.

Не пора ли Болгарии пересмотреть свою позицию верного сателлита Вашингтона и посмотреть как ювелирно точно в ставке на Китай работают Венгрия или Аргентина.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша всу война оружие россия украина болгария
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