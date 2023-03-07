Болгарские политики недальновидно ослабляют собственную армию в условиях, когда США ведут свою последнюю большую войну.
Исследование Euractiv о миллиардных поставках болгарского оружия на Украину через другие страны за последние два года — не новость. Pravda. Ru сообщала об этом в апреле прошлого года. Не новость и то, что болгарские власти лгали, что не причастны к поставкам.
Тогдашний вице-премьер и министр экономики Болгарии лидер социалистов Корнелия Нинова неоднократно заявляла, что не допустит экспорта болгарского оружия в Украину.
"Если парламент примет такое решение, я не подпишу такой документ. Даже если меня захотят заменить, я не подпишу этот документ! Я покину свой пост. Я учитываю болгарский интерес, и большинство граждан чётко говорят: не экспортировать оружие", — сказала Нинова в интервью БНТ в конце апреля 2022 года.
Новость, пожалуй, в том, что социалисты, всегда считавшиеся русофилами в Болгарии, теперь таковыми считаться не могут. Сейчас в парламенте Болгарии есть только одна русофильская партия — "Возрождение", но она имеет 27 из 240 мандатов, и не влияет на формирование мейнстрима.
В Болгарии за последний год сменилось четыре правительства. 3 февраля президент снова распустил парламент и назначил новые досрочные парламентские выборы на 2 апреля 2023 года.
Лидер партии ГЕРБ, которая выиграла октябрьские выборы, но не смогла сформировать правительство, Бойко Борисов отметил, что "с 1-го дня (СВО РФ на Украине) в нашем штабе стоит украинский флаг". По его словам, это:
Вот это мейнстрим среди болгарских политиков.
Но болгарский политикум не учитывает, что, поставляя всё своё оружие ВСУ, София может оказаться перед проблемой, что защищаться при эскалации конфликта в Европе ей будет нечем.
Страна не застрахована от ударов по болгарскому НПЗ в Бургосе, который снабжает ВСУ топливом, а также по там же строящемуся самому большому в мире заводу по производству бронетехники компании IAG.
Болгария надеется на американский военный зонтик и никак не развивает свои вооружённые силы. Вот это для болгар новость, причём неприятная, потому что Америка на излёте могущества ведёт свою последнюю войну.
Об этом сообщил болгарский политолог Валентин Вацев в интервью БНР. По его словам, "война на Украине — характерный признак заката глобального гегемона — США".
По словам Вацева, это последняя крупная война Америки, которая "не пользуется мировой популярностью".
"Эта война для них — слабость, а не сила. Однополярный мир — это история. Мы вступили в период военных столкновений, знаменующих собой переход от однополярного мира к многополярному ", — сказал эксперт.
Что касается РФ, то, по словам Вацева, грядёт создание союзного государства, в которое войдут сегодняшние Россия, Белоруссия, и часть Украины.
"Это будет союзное государство с тремя президентами, на что сейчас делаются ставки", — сказал эксперт.
По его мнению, к середине этого века Китай станет гегемоном.
Не пора ли Болгарии пересмотреть свою позицию верного сателлита Вашингтона и посмотреть как ювелирно точно в ставке на Китай работают Венгрия или Аргентина.
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