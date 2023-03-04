Близится новая война за Фолкленды

Аргентина недалека от возвращения своих исконных территорий — Мальвинских (Фолклендских) островов, если при военной поддержке Китая и соседей проведёт там военную спецоперацию.

Аргентина денонсировала договор с Великобританией по Мальдивам

Аргентинские власти 2 марта проинформировали Великобританию о расторжении договора о сотрудничестве, подписанного между двумя странами в 2016 году.

Договор предусматривал взаимодействие по конкретным вопросам экономического развития островов, таким как полёты авиации, научная деятельность в Антарктиде или сохранение рыбных ресурсов. Однако "Великобритания постоянно совершала односторонние действия", говорится в письме МИД Аргентины. Например, проводила военные маневры.

МИД Аргентины призвал британскую сторону возобновить переговоры о суверенитете островов (которые считаются в стране оккупированными Лондоном), в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 2065*.

Накануне денонсации Буэнос-Айрес потребовал от чилийского правительства объяснений по поводу прохода английского корабля между чилийской территорией и Мальвинскими островами.

Мальвины — это территория Аргентины

В выступлении перед парламентом президент Альберто Фернандес подтвердил, что острова являются частью территории Аргентины.

"В память о всех наших героях мы еще раз говорим: Мальвины были, есть и будут Аргентина", — говорится в сообщении аргентинского СМИ Télam.

Ранее на Генассамблее ООН Фернандес заявил, что "хотел бы подтвердить законные и неотъемлемые суверенные права Аргентины на Мальвинские острова, Южную Георгию, Южные Сандвичевы острова и прилегающие морские пространства.

Решение по Мальвинам — фактически означающее отмену перемирия, это предвыборное обещание Фернандеса, и к нему Аргентина готовилась. В августе 2022 года министр по делам Мальвинских островов Гильермо Кармона на фоне СВО РФ на Украине совершил поездку по соседним странам, чтобы заручиться их поддержкой.

"Мы стремимся укрепить нашу международную позицию и воспользоваться текущим глобальным контекстом", — сказал Кармона.

По его словам, "мир редко так много говорил о территориальной целостности стран, как после вторжения России в Украину в феврале".

"Это продемонстрировало двойные стандарты некоторых западных держав, таких как Великобритания, которые применяют одни критерии в Европе, а другие — в Южной Америке", — сказал он, добавив, что Великобритания нарушила территориальную целостность Аргентины с тех пор, как в 1833 году взяла под свой контроль Мальвины.

Китай и Бразилия поддержали Аргентину

Чиновник подчеркнул, что Аргентина заручилась поддержкой группы 77 плюс Китай (крупнейшая межгосударственная организация развивающихся стран, действующая в рамках ООН — ред.) в комитете ООН по деколонизации, где ЮАР также высказалась в пользу аргентинской позиции о возвращении к переговорам.

По словам Кармоны, Бразилия отказалась принимать самолёты британских ВВС дозаправляться топливом на пути к островам, не приняв британское оправдание того, что это гуманитарные рейсы.

Мальвинам референдум засчитали, а Донбассу — нет

Позиция Великобритании состоит в том, что жители Фолклендских островов проголосовали на референдуме в 2013 году за то, чтобы остаться в составе заморских территорий Великобритании с перевесом 99,8%: из 1517 голосов только трое были против. Но если этот референдум легитимен для Лондона, хотя международного решения нет, то почему не легитимны референдумы народов Донбасса, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья и так далее? Вот это — настоящие двойные стандарты.

Великобритания сегодня имеет возможность, оккупируя остров, разрабатывать богатые запасы нефти и газа на шельфе островов и гарантировать свое участие в освоении Антарктиды.

Аргентина может доказать своё право на силу

Отметим, что геополитическая ситуация, к изменениям которой апеллирует Аргентина, характерна подтверждением стран на право сильного.

РФ это доказывает, защищая свои исторические территории, Аргентина тоже может это сделать, как недавно сделал Азербайджан в отношении захваченных Арменией территорий. Совместно с китайской военной машиной, при политической поддержке РФ и коллег по континенту, которые не позволят Лондону пользоваться их аэродромами и портами, ослабевшая после Брексита Британия проиграет новую войну за Мальвины.

*Справка. В 1816 году Аргентина унаследовала суверенитет над Мальвинскими островами, освободившись от испанского колониального господства и получив независимость. В 1833 году Великобритания силой захватила Мальвины. В кровопролитной битве за 74 дня погибли 649 аргентинских солдат, 255 британских солдат и три женщины, проживавшие на острове.

Генеральная Ассамблея ООН в 1965 году приняла резолюцию № 2065, призывающую к искоренению колонизации в регионе, а также призывающую Великобританию и Аргентину разрешить спор путем диалога. В апреле 1982 года две страны вступили в войну за обладание островами, Великобритания победила. Аргентина никогда не отказывалась от своих претензий на суверенитет над островами, но британское правительство не предпринимало усилий для решения вопроса путем переговоров.

Читайте по теме: На аргентинском ТВ смерть Елизаветы II отпраздновали шампанским

Англичане продают остров с пингвинами в Фолклендском архипелаге

Аргентина не изменит своей позиции по Фолклендам — эксперт