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На аргентинском ТВ смерть Елизаветы II отпраздновали шампанским

Мир

Мир, кажется, всё же сошёл с ума: в Аргентине известие о смерти Елизаветы II празднуют залпами шампанского в прямом телевизионном эфире.

На аргентинском ТВ смерть Елизаветы II отпраздновали шампанским

Телеведущий Сантьяго Кон Верде радостно комментирует новость о кончине британской королевы, открывая шампанское под заставку "Смерть старого д*****". Соведущие с ним "на одной волне".

Видео празднования стремительно распространяется в интернете:

Виной странного, с точки зрения нормального человека, поведения журналистов стал давний конфликт Аргентины и Британии из-за территориального спора из-за Фолклендских островов.

"Громкие аплодисменты Сатане, который её забрал. Старушка умерла, все кончено, и мы поднимем тост за этот британский мусор, который покинул планету Земля", — ликует ведущий, призывая праздновать "смерть каждого, кто принадлежит этой пиратской, воровской, геноцидной и убийственной короне".

Саму же покойную королеву Кон Верде называет нацистской, "которая в детстве была поклонницей Гитлера".

К слову, об этом эпизоде биографии Елизаветы II ранее (когда она ещё была жива) рассказывал Эдгард Запашный, разместивший в своём Telegram фото обложки The Sun, на которой совсем маленькая будущая королева "училась зиговать под присмотром своего дяди Короля Эдуарда восьмого".

© t.me/zapashnyru
© t.me/zapashnyru

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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