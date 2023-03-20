Востоковед: Китай хочет, чтобы Россия зависела от него

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Почему Пекин до сих пор не присоединился к антироссийским санкциям, и при каких условиях он это может сделать, кто разрешил Северной Корее признать ЛНР и ДНР, а также о том, чего Китай на самом деле хочет от России, рассказал востоковед, писатель, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

— Кирилл Анатольевич, недавно Пекин опубликовал план по мирному урегулированию ситуации на Украине. То есть, Китай осознал свою силу и будет теперь наравне с США выдвигать инициативы, привлекать новых союзников?

— В чём главная проблема между Западом и Китаем? Товарооборот между США и ЕС с одной стороны и Китаем с другой стороны в 8-10 раз превосходит товарооборот между Китаем и Россией. Казалось бы, Китаю совершенно естественно выбирать западную сторону в данной ситуации. Но Пекин на сторону Запада не становится.

Дело в том, что западные элиты относятся к китайцам, как и 150 лет назад: они отказывают Китаю в равноправных отношениях. Они применяют по отношению к Китаю стратегию сдерживания.

США с 1949 года не могут смириться с тем, что им неподконтрольно правительство Китая. Эта агрессивная политика Запада по отношению к Китаю вынуждает Пекин принимать ответные меры.

— Какой баланс здесь будет выдерживать Китай? Поставки вооружения России — пока ещё красная линия для Пекина?

— Китай в этом плане будет действовать чрезвычайно осторожно. В прошлом году Северная Корея признала:

ЛНР,

ДНР.

Этот шаг не мог быть сделан без разрешения Пекина. Северная Корея сильно зависит от Китая в экономическом отношении. Если Китай и будет России помогать, в том числе вооружением, то он это будет делать осторожно и постепенно.

— Допустим, американцы ударят по китайскому хайтеку, и Пекин скажет: "Нам хайтек важнее, чем российская нефть. Давайте будем придерживаться американских санкций". Китай может фактически предать Россию и отказаться покупать нашу нефть?

— Китай официально не объявлял себя стратегическим союзником России. Поэтому он никого не предаёт, а лишь соблюдает свои интересы.

Если Китаю будет выгодно, он может присоединиться к санкциям.

Свободу маневра он за собой сохраняет всегда. Другое дело, что США никогда не смирятся с тем, что во главе Китая неподконтрольное им правительство. Поэтому Китай будут обкладывать поясом враждебных и нестабильных государств. Усиление Китая, в том числе за счёт России, Западу совершенно невыгодно.

— А выгодно ли Китаю ослабление России?

— Да, безусловно.

— Чего китайцы хотят от России?

— Китай хочет, чтобы Россия была в экономическом, а впоследствии в политическом отношении максимально привязанной к Китаю. Вот как сейчас Киргизия и Таджикистан, где долг Китаю составляет более трети ВВП.

— России нужно держаться за Китай, но не особенно сближаться с ним?

— Нам пора перестать кидаться из крайности в крайность. То мы дружим с ЕС и США и готовы вступить в НАТО (как в начале нулевых годов), то мы воюем с НАТО и кидаемся на шею Китаю. Надо дружить со всеми, но дружить на расстоянии.