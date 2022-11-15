Политолог: встреча "Большой двадцатки" превратится в обычную перепалку

Повлияет ли саммит в Индонезии на судьбы всего мира, сможет ли президент Франции Макрон доказать, что помощь, которую Евросоюз получает от Америки, на самом деле является экономической агрессией, и сколько миллиардов долларов Европа ежемесячно переводит в США, рассказывает политолог, ведущий эксперт НИУ ВШЭ, доктор экономических наук Иосиф Дискин.

— Иосиф Евгеньевич, как вы считаете, встреча лидеров "Большой двадцатки" будет иметь формальный характер, или можно ожидать запуска диалога, который на всех нас повлияет?

— К моему глубокому сожалению, я не предвижу позитивных изменений. "Двадцатка" станет сильнейшим испытанием для евроатлантической солидарности. Для смягчения кризиса Америка приняла беспрецедентные шаги, которые находятся в вопиющем противоречии с нормами ВТО, на основе которых в значительной мере действует "Двадцатка".

Америка приняла "закон против инфляции": она предоставляет субсидии компаниям, которые перешли в американскую юрисдикцию. Это удар, прежде всего, по Германии и Франции.

Президент Франции Макрон говорил о том, что это не солидарность, а экономическая агрессия. Аналогичным образом оценивают ситуацию Китай и Индия. Вопрос состоит в том, поднимут ли этот вопрос на "Двадцатке". "Большая двадцатка" принимает решения консенсусом (а не как в ООН, где большинством голосов), поэтому Макрон, для которого внутриполитические проблемы сегодня очень значимы, вынужден будет поднять вопрос о совершенно неправомерных действиях США для выхода из глобального экономического кризиса. И тогда вся встреча превратится в перепалку, притом что американцы категорически не хотят обсуждать свои вероломные действия по преодолению кризиса: они перекладывают тяготы кризиса с США на ЕС, разрушая экономику Европы.

Компании Европы переводят в США 10 миллиардов евро в месяц, то есть 120 миллиардов в год.

Конечно, это не соизмеримо с ВВП Европы и Америки, но это всё равно:

огромные деньги,

рабочие места,

цепочки заказов и т. д.

Поэтому я достаточно скептично смотрю на ситуацию и полагаю, что встреча превратится в многостороннюю перепалку и парализует "Двадцатку", которая ранее, в 2015–2016 годах, сыграла свою роль в смягчении экономических трудностей того времени.

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