Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Надёжный партнёр: северокорейское оружие помогло бы РФ в СВО

Мир » Азия » Дальний Восток

Корейская народно-демократическая республика (КНДР) открывает торговые представительства в РФ. Надо ставить вопрос о снятии с Пхеньяна санкций ООН и покупать у него передовое оружие.

Надёжный партнёр: северокорейское оружие помогло бы РФ в СВО

В Россию из КНДР пришёл грузовой поезд

Американская исследовательская группа 38 North сообщает, что из Северной Кореи в Россию отправился первый за два года грузовой поезд.

В пятницу группа опубликовала соответствующие спутниковые снимки и сослалась на комментарий официального представителя Белого дома по национальной безопасности Джона Кирби в среду о том, что КНДР поставляет России артиллерийские снаряды. В сентябре Пхеньян заявил, что никогда не поставлял оружие в Россию и не планирует этого делать.

Однако, Иран тоже отрицал всяческие поставки своих БПЛА, но потом признал, что до начала СВО их однократно поставил. Понятно его желание не навлекать на себя новые санкции.

В среду российские СМИ также сообщили, что движение по железной дороге с КНДР возобновилось. РИА "Новости" процитировало посольство РФ в Пхеньяне, заявившее, что Россия очень заинтересована в импорте одежды и обуви из Северной Кореи. Однако, посольство подчеркнуло, что все подобные проекты должны реализовываться "в строгом соответствии с резолюциями СБ ООН, запрещающими импорт из КНДР некоторых товаров".

По сообщению высокопоставленного источника южнокорейскому изданию Daily NK, КНДР начала подготовку к открытию торгового представительства в России. Источник пояснил, что цель состоит в том, чтобы облегчить экспортно-импортную деятельность путём создания шести офисов в различных частях России при сохранении торговой штаб-квартиры в Пхеньяне.

Настало время отменять санкции ООН против КНДР

Несомненно, настало время отменять санкции против КНДР, об этом уже открыто пишут американцы.

Как выразился старший научный сотрудник Фонда Карнеги Анкит Панда,

"мы просто должны воспринимать Северную Корею такой, какая она есть, а не так, как нам хотелось бы", — пишет CNN.

"Рёйтер" цитирует некоторых американских экспертов, которые утверждают, что Вашингтон должен признать Северную Корею ядерной державой, которая не собирается разоружаться, и использовать ослабление санкций, чтобы стимулировать её "лучшее поведение". Вот, пожалуйста, — поле для работы российским дипломатам.

Напомним, что СБ ООН запретил Северной Корее проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет и ввёл санкции с 2006 года, чтобы перекрыть финансирование её ядерной и баллистической ракетной программ. Они включают запрет на экспорт угля, железа, свинца, текстиля и морепродуктов, а также ограничение импорта сырой нефти и нефтепродуктов.

Эксперты ООН регулярно сообщают, что Северная Корея продолжает развивать свои программы. Ей помогает якобы Китай, проводя транзакции через свои банки.

Как бы то ни было, Пхеньян уже обладает ядерным оружием, и держать его в изгоях непродуктивно. Надо принимать в ядерный клуб и снимать санкции. А России пора восстанавливать отношения с КНДР, понимая, что эта страна признала воссоединение РФ с землями Малороссии, то есть является надёжным партнёром.

Оружие КНДР можно было бы покупать

Оружие у КНДР можно было бы покупать. Страна разрабатывает своё очень перспективное оружие, как и Иран — ракеты среднего радиуса действия.

У КНДР есть баллистические и ракеты малой дальности KN-23 и KN-24, которые аналогичны ракетам, которыми обладают Россия и США.

КНДР разработала технологию, позволяющую ракетам маневрировать во время полёта: "нырять" для изменения высоты, а также маневрировать вправо и влево. Также есть гиперзвуковые ракеты. Северная Корея производит также 152-миллиметровые артиллерийские снаряды (подходят для российских гаубиц) и ракеты типа "Катюша", которые подходят для российских систем залпового огня.

Читайте по теме: АР: ракетные испытания "обедневшей КНДР тайно финансируют Китай и Россия

США и Южная Корея пообещали беспрецедентно ответить на ядерные испытания КНДР

Договорились быстро: Пхеньян готов отправить первую тысячу рабочих в Донецк

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Отношения России и КНДР. Какие они?
Куратор: Любовь Степушова
Темы кндр армия оружие северная корея
Новости
Безсонов заявил, что у ВСУ в Артёмовске "всё очень плохо"
Арестович о переговорах: Если Украина будет упираться, Запад откажет ей в помощи
Боевики ВСУ начали движение в районе Орехова на Запорожском направлении
В Польше при строительстве виадука обнаружили останки 114 советских солдат
National Interest: США не могут одновременно вооружать армии Украины и Тайваня
В Германии удивились усмешке Шольца после слов о покупке газовой печи
Онуфриенко сообщил о скором наступлении ВС РФ и ВСУ
Португальский наёмник спьяну сдал позиции своего батальона
В Удмуртии ждут подключения к газовым сетям более 17 тысяч человек
Умер основатель группы "Ласковый май"
Популярное
Силовые структуры
Военкор Стешин сообщил, что военные ВС РФ начали заражаться от мышей в зоне СВО

Военкор Стешин рассказал, что военные начали заражаться от мышей различными болезнями.

Военкор Стешин сообщил, что военные ВС РФ начали заражаться от мышей в зоне СВО
Baijiahao: Зеленский хотел "пококетничать" с Западом по саммиту G20, но проиграл
Мир. Новости мира
Baijiahao: Зеленский хотел "пококетничать" с Западом по саммиту G20, но проиграл
Силовые структуры
Леонков: в пакет помощи Киеву войдут неприятные для ВС РФ дроны Phoenix Ghost
Силовые структуры
Залужный истерил из-за вскрывшейся переписки в соцсети с "юными девушками"
Любовь Степушова Надёжный партнёр: северокорейское оружие помогло бы РФ в СВО Любовь Степушова Сергей Лебедев Межэтнические конфликты давно стали слабым местом стран-участниц НАТО Сергей Лебедев Александр Трубин Шпионский картель США угрожает Пакистану и Афганистану Александр Трубин
Силовые структуры
Сладков: военные 155-й бригады ВС РФ заявили о тяжёлой ситуации в Павловке
Силовые структуры
Американцы приехали сражаться на стороне РФ: "Мы здесь для борьбы с нацизмом"
Политолог Живов: ввод войск НАТО на Украину решительно изменит ход СВО
Силовые структуры
Политолог Живов: ввод войск НАТО на Украину решительно изменит ход СВО
Последние материалы
Безсонов заявил, что у ВСУ в Артёмовске "всё очень плохо"
Надёжный партнёр: северокорейское оружие помогло бы РФ в СВО
Арестович о переговорах: Если Украина будет упираться, Запад откажет ей в помощи
Боевики ВСУ начали движение в районе Орехова на Запорожском направлении
В Польше при строительстве виадука обнаружили останки 114 советских солдат
National Interest: США не могут одновременно вооружать армии Украины и Тайваня
Эволюцию запретили, чтобы избежать мятежа
В Германии удивились усмешке Шольца после слов о покупке газовой печи
Онуфриенко сообщил о скором наступлении ВС РФ и ВСУ
Португальский наёмник спьяну сдал позиции своего батальона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников