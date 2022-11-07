Надёжный партнёр: северокорейское оружие помогло бы РФ в СВО

Корейская народно-демократическая республика (КНДР) открывает торговые представительства в РФ. Надо ставить вопрос о снятии с Пхеньяна санкций ООН и покупать у него передовое оружие.

В Россию из КНДР пришёл грузовой поезд

Американская исследовательская группа 38 North сообщает, что из Северной Кореи в Россию отправился первый за два года грузовой поезд.

В пятницу группа опубликовала соответствующие спутниковые снимки и сослалась на комментарий официального представителя Белого дома по национальной безопасности Джона Кирби в среду о том, что КНДР поставляет России артиллерийские снаряды. В сентябре Пхеньян заявил, что никогда не поставлял оружие в Россию и не планирует этого делать.

Однако, Иран тоже отрицал всяческие поставки своих БПЛА, но потом признал, что до начала СВО их однократно поставил. Понятно его желание не навлекать на себя новые санкции.

В среду российские СМИ также сообщили, что движение по железной дороге с КНДР возобновилось. РИА "Новости" процитировало посольство РФ в Пхеньяне, заявившее, что Россия очень заинтересована в импорте одежды и обуви из Северной Кореи. Однако, посольство подчеркнуло, что все подобные проекты должны реализовываться "в строгом соответствии с резолюциями СБ ООН, запрещающими импорт из КНДР некоторых товаров".

По сообщению высокопоставленного источника южнокорейскому изданию Daily NK, КНДР начала подготовку к открытию торгового представительства в России. Источник пояснил, что цель состоит в том, чтобы облегчить экспортно-импортную деятельность путём создания шести офисов в различных частях России при сохранении торговой штаб-квартиры в Пхеньяне.

Настало время отменять санкции ООН против КНДР

Несомненно, настало время отменять санкции против КНДР, об этом уже открыто пишут американцы.

Как выразился старший научный сотрудник Фонда Карнеги Анкит Панда,

"мы просто должны воспринимать Северную Корею такой, какая она есть, а не так, как нам хотелось бы", — пишет CNN.

"Рёйтер" цитирует некоторых американских экспертов, которые утверждают, что Вашингтон должен признать Северную Корею ядерной державой, которая не собирается разоружаться, и использовать ослабление санкций, чтобы стимулировать её "лучшее поведение". Вот, пожалуйста, — поле для работы российским дипломатам.

Напомним, что СБ ООН запретил Северной Корее проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет и ввёл санкции с 2006 года, чтобы перекрыть финансирование её ядерной и баллистической ракетной программ. Они включают запрет на экспорт угля, железа, свинца, текстиля и морепродуктов, а также ограничение импорта сырой нефти и нефтепродуктов.

Эксперты ООН регулярно сообщают, что Северная Корея продолжает развивать свои программы. Ей помогает якобы Китай, проводя транзакции через свои банки.

Как бы то ни было, Пхеньян уже обладает ядерным оружием, и держать его в изгоях непродуктивно. Надо принимать в ядерный клуб и снимать санкции. А России пора восстанавливать отношения с КНДР, понимая, что эта страна признала воссоединение РФ с землями Малороссии, то есть является надёжным партнёром.

Оружие КНДР можно было бы покупать

Оружие у КНДР можно было бы покупать. Страна разрабатывает своё очень перспективное оружие, как и Иран — ракеты среднего радиуса действия.

У КНДР есть баллистические и ракеты малой дальности KN-23 и KN-24, которые аналогичны ракетам, которыми обладают Россия и США.

КНДР разработала технологию, позволяющую ракетам маневрировать во время полёта: "нырять" для изменения высоты, а также маневрировать вправо и влево. Также есть гиперзвуковые ракеты. Северная Корея производит также 152-миллиметровые артиллерийские снаряды (подходят для российских гаубиц) и ракеты типа "Катюша", которые подходят для российских систем залпового огня.

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