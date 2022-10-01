Эксперт: "Байдену удалось сделать Америку снова великой"

Почему проблемы Украины совершенно не волнуют западных обывателей; правда ли, что, только уничтожив экономику Германии, США смогли удержаться от падения на четвёртое место среди стран-лидеров; что общего между Техасом и юго-востоком Украины, Pravda.Ru рассказал эксперт по международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук.

— Игорь Александрович, есть ли риск эскалации конфликта после референдумов?

— На самом деле референдумы — это классический вариант, который в международных отношениях применяется достаточно часто, и не только у нас. Тот же Техас в США, например.

Техас отделился от Соединённых Штатов Мексики, которые тогда так назывались. Побыл лет восемь независимым. А потом провёл референдум о том, что хочет присоединиться к Соединённым Штатам уже Америки.

Никто этого не признавал: великая Англия, полувеликая Франция, совсем уже в то время невеликая Испания, которая, однако, играла большую роль в Латинской Америке. А потом это забылось, и все всё признали.

И мы решили провести референдумы о вхождении в Российскую Федерацию, причём Запорожье хочет получить статус края.

Разумеется, будет очень много криков, демонстраций солидарности с Украиной, которая страдает от агрессивной политики Путина (заметьте, не от России она страдает, а от путинского авторитарного режима). Это важно понимать. Сейчас вся Западная Европа, начиная с Германии, потеряла политическую субъектность и принадлежит США.

А Байден классно решил свою задачу, предъявив американскому обществу какие-то успехи. Причём на днях была сводка по проблемам, которые волнуют жителей 25 стран Запада. Оказывается, на первом месте инфляция, на втором месте — повышение стоимости и ухудшение качества жизни, а международные конфликты, в том числе на Украине, на седьмом-восьмом месте из 12. То есть это второстепенная для западного обывателя тема.

Достаточно успокоив своих избирателей перед ноябрьскими выборами, Байден вряд ли будет истово защищать демократию по всему миру и на Украине.

Экономика США чувствует себя уверенно, НАТО расширился, Европа подчинена диктату Америки, и, более того, экономика Германии разрушена.

Ведь самым главным экономическим козырем Евросоюза было то, что Германия по внутреннему валовому продукту и промышленному производству чуть ли не догоняла Америку, а Евросоюз, если бы дали ему спокойно развиваться на германские деньги и под французским политическим влиянием, стал бы первым игроком на глобальной сцене, Китай был бы на втором месте, Индия — на третьем, а США скатились бы на четвёртое. Байдену удалось сделать Америку снова великой. Иначе американская элита будет снесена радикальными меньшинствами:

национальными,

сексуальными.

Тем более, к 2050 году белые будут в Америке составлять меньшинство. Вот такие у США проблемы. К тому же с помощью Украины обескровливается Россия, один из главных военных союзников Китая, с которым у США всё время намечается третья мировая война. Тоже хорошо. А Украина в данной ситуации никого не интересует, есть она или нет её.

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