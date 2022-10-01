Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Кирилл Горшенин

Эксперт: "Байдену удалось сделать Америку снова великой"

Мир

Почему проблемы Украины совершенно не волнуют западных обывателей; правда ли, что, только уничтожив экономику Германии, США смогли удержаться от падения на четвёртое место среди стран-лидеров; что общего между Техасом и юго-востоком Украины, Pravda.Ru рассказал эксперт по международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук.

Эксперт: "Байдену удалось сделать Америку снова великой"

— Игорь Александрович, есть ли риск эскалации конфликта после референдумов?

— На самом деле референдумы — это классический вариант, который в международных отношениях применяется достаточно часто, и не только у нас. Тот же Техас в США, например.

Техас отделился от Соединённых Штатов Мексики, которые тогда так назывались. Побыл лет восемь независимым. А потом провёл референдум о том, что хочет присоединиться к Соединённым Штатам уже Америки.

Никто этого не признавал: великая Англия, полувеликая Франция, совсем уже в то время невеликая Испания, которая, однако, играла большую роль в Латинской Америке. А потом это забылось, и все всё признали.

И мы решили провести референдумы о вхождении в Российскую Федерацию, причём Запорожье хочет получить статус края.

Разумеется, будет очень много криков, демонстраций солидарности с Украиной, которая страдает от агрессивной политики Путина (заметьте, не от России она страдает, а от путинского авторитарного режима). Это важно понимать. Сейчас вся Западная Европа, начиная с Германии, потеряла политическую субъектность и принадлежит США.

А Байден классно решил свою задачу, предъявив американскому обществу какие-то успехи. Причём на днях была сводка по проблемам, которые волнуют жителей 25 стран Запада. Оказывается, на первом месте инфляция, на втором месте — повышение стоимости и ухудшение качества жизни, а международные конфликты, в том числе на Украине, на седьмом-восьмом месте из 12. То есть это второстепенная для западного обывателя тема.

Достаточно успокоив своих избирателей перед ноябрьскими выборами, Байден вряд ли будет истово защищать демократию по всему миру и на Украине.

Экономика США чувствует себя уверенно, НАТО расширился, Европа подчинена диктату Америки, и, более того, экономика Германии разрушена.

Ведь самым главным экономическим козырем Евросоюза было то, что Германия по внутреннему валовому продукту и промышленному производству чуть ли не догоняла Америку, а Евросоюз, если бы дали ему спокойно развиваться на германские деньги и под французским политическим влиянием, стал бы первым игроком на глобальной сцене, Китай был бы на втором месте, Индия — на третьем, а США скатились бы на четвёртое. Байдену удалось сделать Америку снова великой. Иначе американская элита будет снесена радикальными меньшинствами:

  • национальными,
  • сексуальными.

Тем более, к 2050 году белые будут в Америке составлять меньшинство. Вот такие у США проблемы. К тому же с помощью Украины обескровливается Россия, один из главных военных союзников Китая, с которым у США всё время намечается третья мировая война. Тоже хорошо. А Украина в данной ситуации никого не интересует, есть она или нет её.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Мобилизация: Зачем и что будет дальше? Будет ли ядерный удар?
Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Любовь Степушова
Темы игорь николайчук
Новости
Ищенко: если ВСУ сдадут фронт, западным наёмникам придётся спасать себя самим
В Сети опубликовали кадры с установкой флага ВСУ в Красном Лимане
ВС РФ отошли из Красного Лимана на новую линию обороны
Рожин: ВС РФ необходимо определить текущие приоритеты после отхода из Лимана
Прилепин о ситуации в Лимане: "Иначе даже не стоило затевать вчерашний праздник"
Войска ЛДНР совместно с ВС РФ наступают на Артёмовском и Авдеевском направлениях
Экс-редактор Первого канала Овсянникова совершила побег из-под домашнего ареста
Советник Офиса президента Украины Подоляк считает вероятной "ядерную угрозу" РФ
Стрелков опасается, что под Лиманом может быть разгромлен гарнизон ВС РФ
Mash: Перед отъездом из РФ Пугачёва выставила свой замок на продажу
Популярное
Силовые структуры
Пушилин: Красный Лиман находится в полукольце, ВСУ стреляют по дороге от Сватово

В Красном Лимане складывается напряжённая ситуация, этот город находится в полукольце, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.

Пушилин: Красный Лиман находится в полукольце, ВСУ стреляют по дороге от Сватово
Важная победа России: Красный Лиман выстоял
Военные новости
Важная победа России: Красный Лиман выстоял
Силовые структуры
БПЛА Shahed-136 из Ирана нанесли удары по электроподстанции в Новой Одессе
Силовые структуры
Военкор Коц заявил о критической ситуации для группировки ВС РФ в Красном Лимане
Сергей Лебедев Одна из лучших систем здравоохранения приказала долго жить Сергей Лебедев Любовь Степушова СВО изменится: Путин распрощался с "Семьёй" и "пророссийскими" олигархами на Украине Любовь Степушова Анастасия Жукова Корейские учёные разработали покрытие от царапин на авто Анастасия Жукова
Силовые структуры
Военкор Коц заявил, что ВС РФ блокированы дороги между Красным Лиманом и Сватово
Силовые структуры
РСЗО спецназа "О" ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ на Лиманском направлении
ВСК РФ "Искандерами" уничтожили в Одессе военный завод и электроподстанцию
Силовые структуры
ВСК РФ "Искандерами" уничтожили в Одессе военный завод и электроподстанцию
Последние материалы
Эксперт: "Байдену удалось сделать Америку снова великой"
Свитки Шапиры не оставляют учёных равнодушными
Ищенко: если ВСУ сдадут фронт, западным наёмникам придётся спасать себя самим
Одна из лучших систем здравоохранения приказала долго жить
В Сети опубликовали кадры с установкой флага ВСУ в Красном Лимане
ВС РФ отошли из Красного Лимана на новую линию обороны
Рожин: ВС РФ необходимо определить текущие приоритеты после отхода из Лимана
Прилепин о ситуации в Лимане: "Иначе даже не стоило затевать вчерашний праздник"
Войска ЛДНР совместно с ВС РФ наступают на Артёмовском и Авдеевском направлениях
Экс-редактор Первого канала Овсянникова совершила побег из-под домашнего ареста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников