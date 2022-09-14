Ясир Арафат был другом СССР и врагом Израиля

Имя Ясира Арафата уже стали подзабывать в Европе, но для жителей Ближнего Востока он по-прежнему является известнейшим политическим деятелем второй половины XX века. С маленькой оговоркой. В том же Израиле ему добавят оценку "радикальный". Если не больше.

Действительно, жизнь и деятельность Арафата, как и у многих политиков, претерпела немало поворотов за долгую жизнь: от "ястреба" до умудрённого опытом и убелённого сединами реалиста. Боровшийся за независимость и национальное освобождение Палестины, для многих арабов он стал героем, для своих противников — врагом "номер 1".

Ясир значит "лёгкий"

Ясир Арафат был пятым ребёнком в семье богатого торговца тканями из Газы. Сам Арафат говорил, что он родом из Иерусалима, как и его мать, и родился 4 августа. Однако, согласно документам, родился он в Каире 24 августа 1929 года.

При рождении он получил имя Мухаммад Абд ар-Рахман Абд ар-Рауф аль-Кудва аль-Хусейни. В молодости он изменил его на нынешнее — Ясир Арафат (Ясир означает "лёгкий"). Сделано это было с определённой целью: он не хотел, чтобы его связывали с командующим палестинскими силами Абд аль-Кадиром аль-Хусейни, на которого возложили ответственность за поражение арабов в первой войне против израильтян. Это уже был шаг не мальчика, а мужа.

После победы Израиля в ходе войны 1947-1949 годов десятки тысяч арабов покинули свои дома. Хотя Арафат и жил в Египте, но считал Палестину своей родиной. Напомним, что люди, покинувшие части Палестины, которые перешли под контроль Израиля в ходе первой и Шестидневной Войны 1967 года, получили по определению ООН статус беженцев. Сегодня ООН считает, что в мире живёт 4,7 млн палестинских беженцев. Ведь этот статус передаётся от родителей к детям.

В 17 лет Арафат нелегально доставляет оружие в Палестину для борьбы с англичанами и евреями, занимается агитацией. В 1956 году уже в звании лейтенанта армии Египта участвует в отражении наступления англо-французско-израильских сил на национализированный президентом Насером Суэцкий канал.

И немаловажный факт в нашей истории — именно тогда его впервые увидели в традиционном бедуинском головном платке (куфии). "Арафатка" до конца его жизни стала символом палестинского сопротивления.

В 1956 году Арафат переехал в Кувейт, где сказал:

"Палестину смогут освободить лишь сами палестинцы".

Видя неоднородность, в первую очередь, политическую, среди арабских стран, он весьма скептично отозвался о всеарабской помощи.

От "ястреба" к голубю мира

Предновогодние праздники 1965 года можно назвать началом вооружённой борьбы палестинцев за свою независимость. В эти дни "Движение за освобождение Палестины" (ФАТХ), возглавляемое Арафатом, попыталось взорвать акведук, который снабжал пресной водой половину Израиля.

Тогда же Арафат обратился за помощью к Лиге арабских государств, доказывая, что сила арабов в единстве, а на объединение и вооружённую борьбу нужны деньги, оружие и люди. В 1964 году, как раз на средства ЛАГ, и была создана известная сегодня Организация освобождения Палестины (ООП) .

После победы над арабами в Шестидневной войне израильтяне обратились против палестинцев. В 1967 году Арафат бежит в Иорданию. Дальше начинается тяжёлая жизнь политика-эмигранта, который влоть до его кончины всегда находится под прицелом врагов. А это больше, чем четверть века. Не каждый выдержит.

Но Арафат и ООП борются. Налёты, перестрелки, террор. Как с той, так и с этой стороны. Годы кровопролитных межконфессиональных боёв в ходе гражданской войны в Ливане. Какого только там не было оружия. И американское, и китайское и советское. Тогда же начинается сближение ООП с Москвой, которая оказывает всестороннюю поддержку Арафату.

А это уже сила, с которой надо было считаться. Как результат прагматичной политики, в 1974 году была принята новая политическая программа ООП. Теперь вчерашние боевики призывали бороться за создание палестинского государства "не вместо, а наряду с Израилем". Речь идёт о территориях Западного берега реки Иордан и в Секторе Газа. ООП признают более ста государств, а Арафат становится центральной фигурой на Ближнем Востоке.

В результате принятия программы о готовности признать Израиль, а также пользуясь широкой мировой поддержкой борьбы палестинцев за создание своего государства, Арафат становится первым представителем неправительственной организации, выступившим на пленарной сессии Генассамблеи ООН. 13 ноября 1974 года он произносит с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН историческую фразу, обращённую к Израилю:

"Я пришёл к вам с оливковой ветвью в одной руке и оружием борца за свободу — в другой. Не дайте оливковой ветви выпасть из моей руки".

С тех пор ООН признала ООП единственным законным представителем палестинского народа. И это заслуга исключительно "лёгкого" Арафата.

Ему удалось превратить негосударственное насилие в легитимную форму политической борьбы. А возглавляемая им организация была принята в ООН в качестве наблюдателя. Самого Арафата встречали в разных странах как главу государства. И, конечно, без существования, в своё время, СССР Арафат вряд ли стал тем лидером, которого теперь знает весь мир.

Жизнь и деятельность Ясира Арафата получали и, очевидно, всегда будут получать крайне противоречивые оценки. Неслучайно даже после его смерти во французском госпитале 11 ноября 2004 года во всём мире начали говорить об отравлении лидера ООП спецслужбами. А врагами Арафата был не только Израиль.

Впрочем, даже если бы Арафат и не имел бы всех тех качеств, благодаря которым он навсегда вошёл в мировую историю, платок "арафатка" уже прочно закрепил его имя не только у последователей арабского политика, но и у модников всего мира.

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