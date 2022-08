В обсуждениях по теме НАТО часто говорится о пятой статье устава этой организации. Считается, что именно этот пункт договора гарантирует странам НАТО коллективную защиту от внешней агрессии. Что же такого особенного в этой статье и действительно ли пятый пункт "работает" так, как надо?

Например, если Иран нападёт на Турцию, то все остальные страны НАТО тут же солидарно объявят Ирану войну и отправят для участия в боевых действиях свои воинские контингенты.

Обычно в таком виде до широкой аудитории доносят смысл пятой статьи наши уважаемые эксперты.

И в этом контексте пятый пункт уже давно стал настоящей "пугалкой" для сторонников более жёстких отношений с НАТО. Дескать, любое неосторожное движение в сторону страны НАТО, допустим, ошибочный выстрел или случайно пущенная ракета, сразу же приведёт к активации всего военного блока вплоть до открытой войны, в том числе и ядерной.

Но давайте вникнем в точную формулировку этой статьи в Уставе НАТО:

"Стороны соглашаются, что вооружённое нападение на одного или несколько из них в Европе или Северной Америке считается нападением на них всех, и, следовательно, они соглашаются, что если такое вооружённое нападение произойдёт, каждая из них в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признанного статьей 51 Устава Организации Объединённых Наций, окажет помощь стороне или сторонам, подвергшимся нападению, путём немедленного принятия индивидуально и совместно с другими сторонами таких мер, которые они сочтут необходимыми, включая применение вооружённой силы, для восстановления и поддержания безопасности в Североатлантическом регионе.

О любом таком вооружённом нападении и обо всех мерах, принятых в результате него, немедленно сообщается Совету Безопасности. Такие меры должны быть прекращены, когда Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и поддержания международного мира и безопасности".

Фраза "сочтут необходимым" как-то не производит впечатления строгого обязательства к действию. Да, государства-союзники обязаны помочь, но получается, что степень участия определяется исключительно доброй волей каждого конкретного государства.

Может, всё дело в неправильном переводе? Сравним русский текст с оригиналом на английском:

"Such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area".