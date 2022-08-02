Пятая статья Устава НАТО никого ни к чему не обязывает?

В обсуждениях по теме НАТО часто говорится о пятой статье устава этой организации. Считается, что именно этот пункт договора гарантирует странам НАТО коллективную защиту от внешней агрессии. Что же такого особенного в этой статье и действительно ли пятый пункт "работает" так, как надо?

Согласно наиболее популярной трактовке, пятый пункт обязывает страны-членов НАТО оказать вооружённую помощь любому из других таких же государств блока, если оно подвергнется агрессии третьей стороной.

Например, если Иран нападёт на Турцию, то все остальные страны НАТО тут же солидарно объявят Ирану войну и отправят для участия в боевых действиях свои воинские контингенты.

Обычно в таком виде до широкой аудитории доносят смысл пятой статьи наши уважаемые эксперты.

И в этом контексте пятый пункт уже давно стал настоящей "пугалкой" для сторонников более жёстких отношений с НАТО. Дескать, любое неосторожное движение в сторону страны НАТО, допустим, ошибочный выстрел или случайно пущенная ракета, сразу же приведёт к активации всего военного блока вплоть до открытой войны, в том числе и ядерной.

Вчитываемся в Устав НАТО

Но давайте вникнем в точную формулировку этой статьи в Уставе НАТО:

"Стороны соглашаются, что вооружённое нападение на одного или несколько из них в Европе или Северной Америке считается нападением на них всех, и, следовательно, они соглашаются, что если такое вооружённое нападение произойдёт, каждая из них в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признанного статьей 51 Устава Организации Объединённых Наций, окажет помощь стороне или сторонам, подвергшимся нападению, путём немедленного принятия индивидуально и совместно с другими сторонами таких мер, которые они сочтут необходимыми, включая применение вооружённой силы, для восстановления и поддержания безопасности в Североатлантическом регионе.

О любом таком вооружённом нападении и обо всех мерах, принятых в результате него, немедленно сообщается Совету Безопасности. Такие меры должны быть прекращены, когда Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и поддержания международного мира и безопасности".

И обратим внимание на слова: "Каждый… окажет помощь… путём немедленного принятия мер, которые они сочтут необходимыми, включая применение вооружённой силы".

Фраза "сочтут необходимым" как-то не производит впечатления строгого обязательства к действию. Да, государства-союзники обязаны помочь, но получается, что степень участия определяется исключительно доброй волей каждого конкретного государства.

Может, всё дело в неправильном переводе? Сравним русский текст с оригиналом на английском:

"Such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area".

И снова мы видим ту же расплывчатую формулировку — "сочтут необходимым".

Но, может, всё дело в том, что есть закон, а есть практика применения. Может, такой подход применим и к оценке международных договоров?

Но сложность в том, что этой практики нет.

За всю историю НАТО ни одна из стран-членов блока не подвергалась нападению. Этот факт, кстати, используется руководством альянса в качестве такой своеобразной рекламы: НАТО — гарант мира, стабильности и безопасности. И судя по вовлечению в альянс новых участников, реклама эта работает.

Пятый пункт в действии

Надо поправиться, единственный случай, когда пятый пункт всё же применяли, — это атака самолётов-смертников на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Но считать это актом агрессии с военной точки зрения можно с великой натяжкой. Это была разовая террористическая акция, за которой не последовало продолжения.

Можно спорить, возникла ли при этом реальная угроза США, но Вашингтон, тем не менее, не преминул воспользоваться этим случаем как прецедентом. Было усилено присутствие сил НАТО в зоне Ближнего Востока и Центральной Азии, а на территории Афганистана началась военная операция по борьбе с местными вооружёнными формированиями.

Да, с терроризмом бороться надо, но пример 20-летнего присутствия США в Афганистане, увы, показал обратное. Ситуация с безопасностью в центральноазиатском регионе только усугубилась. А последующие военные операции США и их сателлитов в Ираке только способствовали росту терроризма. Причём не только на Ближнем Востоке. Волны миграции принесли террор и в Европу.

И, кстати, о Европе. Возникает вопрос, как быть с пятым пунктом, если происходит конфликт между странами НАТО. А такие ситуации бывали и, вполне возможно, ещё будут, учитывая нарастание противоречий внутри Евросоюза.

Достаточно вспомнить натянутые отношения между Грецией и Турцией, которые потенциально могут вылиться в открытое столкновение. Впрочем далеко ходить не надо. У этих стран уже был открытый вооружённый конфликт по поводу Кипра в 1974 году. Это была вполне себе небольшая война, длившаяся почти месяц и стоившая обеим сторонам десятка тысяч жертв, включая мирное население. Противостояние было прекращено с помощью инструментария ООН. Но формально конфликт до сих пор не урегулирован.

Итак, пятый пункт Устава НАТО не так однозначен, как его пытаются представить. Но, может быть, вся его сила в этом и заключается, принцип коллективной обороны служит и предостережением, и публичной декларацией намерений. Или этот "краеугольный камень", как его называют в НАТО, — всего лишь удобная для всех формулировка, никого ни к чему не обязывающая?

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